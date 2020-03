A cargo de Mïa, la hija de su hermana Marina, está Iliana Calabró, quien comparte la cuarentena con su sobrina, y está muy contenta de tenerla en su casa. Iliana tiene dos varones, de manera que tener la nena le da fuerza y alegría. Ayer cocinó junto a Mía un par de omelettes y fi deos con salsa suave. Así pasan sus días y no salen a ningún lado. Van a vivir la cuarentena como tía y sobrina dentro del departamento. Por otra parte, Iliana sigue hablando con su ex Antonello, quien tiene 51 años, pero su madre es muy mayor, razón por la cual la cuida y no comparten espacios comunes. El italiano estaba asombrado porque arrancaba la primavera y en Bari estaba nevando. Reza y, como todes, se encomienda al Señor.

***

El matrimonio de artistas compuesto por el director Pablo Trapero y la actriz Martina Gusmán vinieron del exterior y ya están cumpliendo la cuarentena en una chacra que tienen en el sur. Ella iba a empezar con “El mundo de Mateo”, en esta segunda temporada para la TV Pública, como algunos otros actores, pero por ahora está suspendido. Lo mismo pasa con “El marginal IV” que, tal como anticipamos, tienen previsto empezar a grabar en julio. La pareja de artistas están recluidos junto a sus dos hijos (Mateo y Lucero), cuidándose. El director tiene dos proyectos para filmar y lo hace con paciencia.

***

En la entrada de la sede de la calle Rivadavia al 3700, donde el Pastor Giménez da sus charlas (lugar en el que ofreció en venta por mil pesos frascos de alcohol a los que él atribuye poderes curativos y tuvo sus consecuencias legales), han colocado un papel con leyendas manuscritas que dice: “Se suspenden las reuniones hasta que termine la cuarentena”. Ese auditorio era el cine Roca, fundado por el empresario italiano Clemente Lococo, y hoy con público confi ado en las prédicas de Giménez, y que también cosecha detractores. El cartel en el frente del edifi cio con el nombre del cine lo han quitado hace mucho tiempo, y los antiguos vecinos de los barrios de Almagro y Once, que solían disfrutar de los programas dobles que esa sala ofrecía en cada función, lamentaron cuando (como tantos otros) ese cine, que era el mejor de la zona, cerró sus puertas y cambió su destino al ser sede de las conferencias de ese mediático y cuestionado pastor.

***

Todos y todas se las rebuscan con algún mecanismo de defensa que ayude en estos momentos. Mariana Genesio encontró su forma al publicar en su Instagram una foto desnuda de atrás, que dice en inglés “decime desnuda”. La actriz de “Pequeña Victoria”, cansada de quienes la critican, les dijo directo “déjenme de seguir”, y no baja su publicación. Por otra parte, al estar cerca de su ex Nicolás Giacobone -ganador del Oscar por “Birdman”- puede compartir al perrito de ambos Larry, que se queda varios días con cada uno, para restringir las salidas. Si ayuda al ánimo propio y de los demás, mucho mejor.

***

Tras el “batacazo” de rating con el Alberto Fernández, el domingo pasado en “La peña de Morfi ”, que tuvo picos de más de 17 puntos de promedio, están peleando para mantener ese ritmo. Más allá de las presiones en medio de la cuarentena que no quieren vivos, y de hecho Jésica Cirio no va a estar (su marido Martín Insaurralde está en el grupo de riesgo), se van a manejar con streaming, o con móviles con dotación imprescindible. Van detrás de Fito Páez, quien tuvo un éxito descomunal en el streaming en que dio su recital. En Telefé quieren reducir al máximo los riesgos. Es lógico. No sólo los mayores se cuidan en la cuarentena, también los más jóvenes. Peter Lanzani es un ejemplo de ello, ya que disfruta de su casa a pleno, cocina, hace gimnasia, ve series, pide algunos links de lo nuevo, y no se impacienta. El actor, que estaba grabando “El reino”, de Netfl ix, con Marcelo Piñeyro, obedeció sin difi cultades cuando Actores suspendió las labores y ahora dedica su tiempo al ocio creativo. Claro que Lanzani venía trabajando sin parar, ya el año pasado con la serie de Maradona, que lo tuvo varios meses en Europa, luego el teatro, y la serie de Netfl ix, no tu descanso.

***

Muchas actrices aprovechan la cuarentena para revisar su biblioteca y la cantidad de cosas que se acumulan en las casas con el tiempo. Por caso, Leonor Manso, quien cumplirá 72 años el 16 de abril, la lleva con tranquilidad y en paz. Limpia, cocina, se comunica con sus seres queridos y lee libros y guiones. Casi la misma receta que Leonor Benedetto o Betiana Blum, que se las arreglan en plena cuarentena.

***

Admira con fuerza al presidente Alberto Fernández José María Muscari, quien aprueba todas las medidas que se están tomando y lo hace saber en las redes. El mediático director-actorautor había suspendido con tiempo las funciones de “Sex” en el Espacio Gorriti, donde todo el elenco -numeroso- estaba a porcentaje (o sea, sin sueldo fi jo), y no son pocos los que lo llaman, ya que cuesta juntar efectivo. Están a la expectativa de que el gobierno de el ok, aunque calculan que no será hasta antes de finales de abril en que puedan volver.

***

Inquieto está Darío Lopilato, encerrado y comunicándose por skype con su hermana Luisana y su cuñado Michael, y obvio es, saludando a sus sobrinos. Igual que a todes, la película chilena que iba a fi lmar se cayó, habrá que ver si se retoma “Hello Dolly”, ya sería en gira, porque el Opera tiene otros compromisos, y hay que ver el destino teatral de “Casados con hijos”. Si bien la fecha es en junio, pleno invierno, tienen sus dudas, y no sólo por la cuestión de la pandemia, sino por algunos otros inconvenientes. De cualquier modo, Darío, al igual que todo el elenco, sigue cobrando por las repeticiones de la serie en Telefé, a través de Sagai. Hay que esperar.

***

Curiosidades del rating: los diez programas más vistos del lunes, “Telefé noticias”, 10.1 puntos de promedio, “El noticiero de la gente”, 9.5, “El muro infernal”, 9.1, “Telenoche”, 8.6, “Cortá por Lozano”, 8.4, “Cesür”, 8.4, “Huérfanas”, 8.3, “Bienvenidos a bordo”, 8.2, “En síntesis”, 8.0, y “Elif”, 7.6. En América, la mayor audiencia “Animales sueltos”, 3.7, “Intratables”, 3.5, e “Informados de todo”, 3.3, en Canal 9, “Telenueve”, 5.1, “Bendita”, 4.5, y “Telenueve Central”, 4.3, y en el duelo “El precio justo”, 5.3, versus “LAM”, 4.2. El día lo ganó Telefé, 8.5, El Trece, 6.6, Canal 9, 3.1, América, 3.0, TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.