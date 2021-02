Todo indicaría que la relación entre Horacio Cabak y Sofía “Jujuy” Jiménez no pudo recomponerse tras la grieta que se produjo el viernes pasado. Ella subió para hablar con gente de la plana mayor de América. Si bien el lunes ambos comenzaron la semana con la mejor predisposición y muy risueños, el conductor que ahora oficia de reemplazo de Mariano Iúdica en “Polémica en el bar” trata de hacer su trabajo lo mejor posible para quedarse como oficial. Es más, infidentes que nunca faltan aseguran que nadie habla del regreso de Guillermo Andino. Teóricamente tendría que haber vuelto el lunes, pero no apareció. Tampoco lo promocionan. Y en “Informados de todo”, él se siente muy bien. Veremos. En la tele, como en la vida, todo puede pasar, hasta lo impensado.

***

Marley visitó a Flor en “Flor de equipo” y una vez más quedó demostrado que la dupla gana en audiencia con el humor espontáneo que manejan. Juntos compartieron anécdotas divertidas y el invitado especial contó cómo vive la paternidad y recordó momentos históricos con Susana, sus encuentros con Madonna, inclusive, los peores papelones de sus viajes “Por el mundo”. Debido a la excelente repercusión, es posible que visite a su amiga con mayor continuidad y Flor, además, acompañará la próxima semana a Marley en la conducción de “Minuto para ganar”. Un favor, dicen, se paga con otro favor.

***

Feliz y ansiosa está Paula Chaves por su vuelta a la televisión en el lugar de Verónica Lozano en su magazine “Cortá por Lozano”. La próxima semana, Chaves tomará el mando del ciclo de Telefé. Por parte de la producción hay muchas expectativas por su regreso a la pantalla chica. Cabe mencionar que la modelo vacacionó en el sur de la costa atlántica junto a su esposo, Pedro Alfonso, y sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, y compartió en sus redes fotos de los tiernos momentos en familia. Este 2021, la conductora tiene pendiente las grabaciones de la tercera temporada de “Bake Off”, que fueron retrasadas debido a la pandemia del coronavirus.

***

Funciona en materia de rating el programa de Jey Mammón, “Los Mammones”, por América TV, que cosecha 3 puntos de promedio cada noche. El humorista logra entrevistar a interesantes personajes de la farándula argentina, quienes le confían picantes declaraciones y generan repercusiones en los medios. El actor y conductor se encuentra orgulloso de su ciclo de entretenimientos. Además, en los pasillos del canal suele mantener buen vínculo con sus compañeros que están delante y detrás de cámaras. Por su parte, la emisora está conforme con el trabajo de Jey y los números que logra a las 23.30. ¡Exitoso y buen compañero!

***

Curiosidades del rating: el lunes 1º de febrero, Telefé obtuvo 8.4 puntos de promedio; El Trece cosechó 6.4, Canal 9 logró 2.7, mientras que América, 2.5. Por su parte, TV Pública y Net TV empataron en 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media. Los diez programas más vistos fueron: “Minuto para ganar”, 11.1; “Fuerza de mujer”, 10.4; “Alas rotas”, 10.3; “Bienvenidos a Bordo”, 8.4; “Telenoche”, 7.0; “El gran premio de la cocina”, 6.7; “Bendita”, 4.6; “Intrusos”, 3.4; “ Los Mammones”, 3.0; “Cocineros argentinos”, 0.8.

***

Netfl ix apuesta a la segunda temporada de “Selena, la serie” sobre la vida de la cantante texmex Selena Quintanilla, quien murió asesinada por Yolanda Saldívar, su presidenta de club de fans y socia de sus boutiques de indumentaria. El éxito conseguido en su primera entrega a nivel mundial por la plataforma de streaming valió una segunda parte, que será estrenada este año: 14 de mayo. Los fanáticos de la joven artista ya están ansiosos por ver el adelanto de la biopic, que en esta oportunidad tratará cómo Selena comienza su faceta empresarial y cómo gana más popularidad en la música.

***

Linda Peretz uno. La actriz, al frente de la Casa del Teatro, se encuentra imbuida al máximo de todos los pormenores de la atención y el cuidado de la importante cantidad de artistas alojados en la mencionada institución y que alberga, además, ahora, al renovado complejo Regina. Como dato que refl eja la calidad y la responsabilidad de cada uno de los trabajadores de dicho lugar es que, hasta el momento, felizmente, no se produjo en los queridos intérpretes que la habitan ningún caso de coronavirus. Por otra parte, teniendo en cuenta el promedio de edad de cada uno de ellos y que supera los 70 años, franja poblacional de extremo riesgo, es un dato relevante que la pandemia no haya podido traspasar las puertas de ingreso al enorme edifi cio donado por la ex primera dama Regina Pacini de Alvear.

***

Linda Peretz dos. Pudo concretar un anhelo que venía postergado desde hace varios años: restaurar dos murales que habían sido donados, en 1928, por el artista plástico del barrio de La Boca don Benito Quinquela Martín. De esta manera se pudieron dejar en perfecto estado, con la colaboración de la Comisión de Monumentos Históricos. ¡Excelente!

***

En lo laboral, Nora Cárpena recorre una etapa con particular vuelo creativo. Por un lado, asiste todos los días a los estudios de Don Torcuato, para grabar los primeros envíos del ciclo “Corte y confección” que va a conducir Andrea Politti, por la pantalla del Trece. Y aunque estas grabaciones le demandan un gran esfuerzo, Norita llega con el tiempo sufi ciente al Tabarís y con toda la energía del mundo, por otra parte, para ponerle el cuerpo a uno de los personajes protagónicos de la exitosa, aforo mediante, nueva versión de la obra “Brujas”. A sus 76 años, la Cárpena está más vital que nunca. ¡Felicitaciones!

***

Adriana Brodsky nunca se queda con los brazos cruzados. En este momento, si bien no está pisando escenario teatral o estudio televisivo, se encuentra ocupada en ultimar detalles de un proyecto personal junto a su hijo Javier. Si bien la actriz, por estos días, no puede proporcionar más datos, cabe señalar que la conformación de esta suerte de pyme viene rondando la cabeza de la ex “chica Olmedo” desde hace varios años. En otro orden, el hermano de Adriana, de nombre también Javier y apodado Coco, ha constituido un grupo de soft-rock denominado Old- Gurí (viejos-jóvenes). Toda la música del conjunto es de cosecha propia y se encuentran en la preparación de un disco y en poder continuar con la gira que fue interrumpida por la emergencia sanitaria. ¡Vamos muchachos todavía!

***

Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram subió una foto junto a Karina la Princesita y escribió: “Bienvenida a ‘ShowMatch’ oficial, a la Academia 2021” y arrobó al Trece y a su productora, LaFlia. Lo cierto es que la cantante se ganó un voto de confi anza debido a su rol de jurado en el “Cantando” y ahora va por nuevos desafíos en la misma productora. ¡Al que le toca le toca, la suerte loca!