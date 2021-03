Sorprendió a muchos el gesto de Mora Godoy de aparecer, suponemos sin que Gustavo Sofovich lo supiera, mediante Zoom, cuando el productor estaba siendo entrevistado en “Vino para vos”, de Net TV. El hijo de Gerardo estaba muy emocionado, blanqueando abiertamente su relación con ella, que tiene más de un año, pero que la bailarina intentó mantener en secreto los primeros tiempos para preservar a su hija preadolescente. Evidentemente, el vínculo está fi rme y ambos decidieron vivirlo con libertad. ¡Qué lindo que la gente se quiera!

Conformaron una dupla exitosa e inolvidable hace veinte años en “Sorpresa y media”, por eso reunirlos era una buena idea desde el arranque. Este lunes, Julián Weich y Maby Wells debutaron con un ciclo radial en La Uno FM 103.1 al que han dado en llamar, justamente, “Otra vez juntos”. El programa sale de lunes a viernes de 10 a 13 y con él buscan informar y entretener, haciendo uso de esa química que tan buenos resultados les dio hace dos décadas. Los juegos con la audiencia eran una saludable costumbre, un poco perdida últimamente, así es que bienvenido sea el revival.

Groso entre los grosos en la industria musical, Gustavo Santaolalla fue invitado a participar de la ceremonia premier de la 63ª entrega de los Grammy, el 14 de marzo. El reconocido compositor y productor argentino (recordemos que ganó dos premios Oscar por Mejor Banda Sonora) dirá “presente” en representación de su banda, Bajofondo, por su nominación en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por “Aura”. El colectivo rioplatense al que pertenece, además, estrenará el 12 una canción en ruso junto con Natalia Oreiro, que reina en aquellas lejanas tierras. Inagotable.

Es toda una revelación Costa: humorista, movilera y todoterreno. La actriz trans se convirtió en los últimos años en alguien muy popular y buscado por los productores, sobre todo en estas épocas aún pandémicas en que el público y el bolsillo escasean. “Costi”, como le dicen cariñosamente, será la protagonista este viernes en el Multiteatro Sura de una experiencia interesante y arriesgada: “Conejo blanco, conejo rojo” presenta en forma rotativa a un actor o una actriz que, sin ensayo ni dirección, recibirá el libreto de la obra por primera vez recién al subir a escena. Sólo apto para experimentados y creativos.

A poco tiempo de su estreno en Netfl ix, el drama médico “New Amsterdam”, que trata un antiguo hospital público en Estados Unidos, atrapa a los suscriptores de la plataforma de streaming. La serie es tendencia y posicionó rápidamente en primer puesto del Top Ten tras su debut. La novedad es que la fi cción, producida por NBC y con dos temporadas, tendrá una nueva entrega en la que tratarán la pandemia ocasionada por el coronavirus. Esta continuación ya está grabada y se lanzará este mes en suelo estadounidense. Sin embargo, en Netfl ix habrá que esperar, porque se cree que recién en 2022 estará disponible.

Feliz está Virginia Gallardo con su lugar de panelista en “Intrusos”. Aunque su incorporación fue muy criticada por no ser periodista, la modelo correntina trata de ser prudente a la hora de preguntar y de brindar información en el ciclo. Cabe recordar que la ex vedette es madre de Martina, fruto de su amor con Martín Rojas, y divide su tiempo entre la maternidad y su profesión. Por el momento, los conductores del renovado programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y las panelistas mantienen un buen vínculo laboral frente a cámaras fuera de ellas.

Luego de la apertura de los cines en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, con un exigente protocolo de prevención por el Covid-19, se estrena la primera película argentina. Se trata de “La noche mágica”, ópera prima de Gastón Portal y protagonizada por Natalia Oreiro, Diego Peretti, Esteban Bigliardi y Pablo Rago. Su debut será el próximo 11 de marzo en la pantalla grande y hay grandes expectativas por parte de su director, Portal. Habrá que ver si la fi cción recauda lo esperado teniendo en cuenta la pandemia y los costos elevados en las entradas, que van desde 510 a 610 pesos, depende el lugar. ¡Éxitos!

Curiosidades del rating: el martes 2 de marzo, Telefé obtuvo 8.9 puntos de promedio; El Trece cosechó 6.0; Canal 9 logró 2.4, mientras que América, 2.1. Por su parte, la TV Pública marcó 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media. Los diez programas más vistos fueron: “MasterChef Celebrity 2”, 16.3; “Minuto para ganar”, 11.5; “Fuerza de mujer”, 9.3; “Bienvenidos a bordo”, 8.4; “Telenoche”, 6.1; “100 argentinos dicen”, 5.9; “Bendita”, 4.4; “Intrusos”, 3.0; “Intratables”, 2.3; “Cocineros argentinos”, 1.1

“Cuando el río suena, agua trae”, reza un dicho popular, y cuando los rumores acerca de un nuevo romance permanecen en los medios varios días, seguramente esa pareja está saliendo. Hace rato Celeste Muriega y Hernán Drago vienen coqueteando; sin embargo, ninguno de los dos se hizo cargo de la relación. Pero ya circula una foto juntos. bien están hablando, por algo se comienza frente a las especulaciones. Lo cierto también es que ambos, separados de sus respectivas parejas, tienen piedra libre para el amor.

Harta de las reacciones de su ex marido, Julieta Prandi, a través de su abogada, Ana Rosenfeld, decidió recusar al juez y dice que Claudio Contardi “merece ir preso por delincuente”. La rubia también hizo públicos los días difíciles que atravesó, ya que el magistrado no suspendió el régimen de visitas y su hijo Mateo le dijo que no quiere ir con su papá, “porque le tiene mucho miedo”. Si está trabajando la radio con Mariano Peluffo de novia con Emanuel Ortega, hasta que la Justicia no falle a su favor, su felicidad no será completa. La entendemos.

Ya pasó por casi todos los canales Leo Montero y, tras cinco año al frente de “Mejor de noche” por el Nueve -que se viene con una programación totalmente renovada-, continuará con su programa en otro canal. Según dicen, llevará su ciclo a la pantalla de Net TV, que se emitirá de 22 a 23 horas desde el próximo 15 de marzo. Esperamos que eso suceda y que no lo obliguen a largas vacaciones.