El sábado grabaron el nuevo spot de la versión teatral de “Casados con hijos” Guillermo Francella y Florencia Peña, vía Skype, en el que Moni le comunica que tiene teléfono nuevo que compró “tarjeteando”. Dicho esto, contaremos que ya con el primer video, en una semana, se vendieron 216 entradas para el Gran Rex, teniendo en cuenta que desde hace tres meses no se venden localidades en el mundo. Van con el mismo precio que arrancaron ($3.000 la más cara), al menos hasta que finalice la cuarentena y luego habrá que ajustar, porque está programada para enero de 2021. Francella se siente supercontento con esta producción, de la que es parte junto con Viacom y RGB, y quiere que el espectáculo tenga toda la calidad posible. Y diremos que, además, es el director.

***

Esta noche en “Bienvenidos a bordo”, por El Trece, Guido Kaczka recibirá a Flor Vigna -en su primera salida televisiva- y a Diego Ramos, y luego seguirán en las distintas emisiones Ingrid Grudke y Noelia Marzol. El conductor-productor sabe cómo manejarse en esta pandemia, y viaja solo en su auto desde su casa en Núñez hasta el estudio de grabación en Palermo, protegido con barbijo y guantes. Suele grabar dos o tres veces por semana, y el resto de los días se maneja por Zoom con los productores. Se queda en su casa con su mujer, Florencia, y sus hijos. Hay que decir que están contentos con su performance en el canal, y Pablo Codevilla suele ir a saludarlo y felicitarlo por los números.

***

Desde el domingo próximo Marley y Mirko van en vivo (Susana ayer fue grabada), como para darle más frescura y actualidad a “Por el mundo, en casa”. El 10 es el turno de Florencia Peña -en su primera aparición después de perder a su padre-, que los va a recibir con su pareja, Ramiro, y sus tres hijos, Tomás, Juan y el pequeño Felipe. Lo harán vía Skype, con cámara no fija, para mostrar parte de su casa en Palermo y seguir el diálogo entre la actrizconductora y Marley. Por la cuarentena no pueden visitarse, y menos con los chicos en el medio; todo se hace de acuerdo con los estándares de salud de hoy.

***

Tal como anticipamos Telefé está preparando la salida de la serie que coprodujo con Media Pro, “Los internacionales”, cuyo lanzamiento se hará en streaming con la participarán los directivos de Viacom, entre ellos, Darío Turovelsky, sus protagonistas -Cecilia Roth, Rafael Ferro y Juan Pablo Shuk- y actores y actrices colombianos. Irá en el prime time de los miércoles (después de “Jesús”), a partir del 20 de este mes, y el tema que cuenta es acorde a la época: la crisis del 2001 en nuestro país. Le tienen mucha confianza y además se verá también en Flow.

***

Se siente bastante perdida Noelia Marzol (ex de Fede Hoppe), tras la confirmación por parte de la productora LaFlia de que no será parte del “Bailando 2020”. Había arreglado el dinero mensual, cuyo acuerdo era de $150.000 (que empezaba a correr después del primer ritmo), y le negaron al bailaríncoreógrafo Matías Napp, pero Noelia le había dado el OK al “Tucu” López. Parecía que iba todo bien, cuando la llamaron para avisarle que no había presupuesto para tantas parejas, porque incluso no será esta temporada el único formato que irá dentro del programa. Era lo único que tenía en vista para este 2020.

***

Bien tranquilo pasa la cuarentena Damián de Santo con su mujer, Vanina, y sus dos hijos; el mayor, siguiendo las clases virtuales de la Universidad de Córdoba. Se dividen las tareas domésticas y salen poco, salvo a hacer las compras en Villa Giardino, que tiene escasa población (6.700 habitantes) y cuenta con un centro de asistencias. De Santo se hace cargo de los salarios de la gente que tenía en el complejo, por más que no concurran al trabajo. El actor y su mujer, gran bailarina de tango, tratan de llevarla con cierta gracia. Y lo logran.

***

Siguen adelante en El Trece con “Corte y confección” a pesar de la cuarentena, que dejó en sus casas a los diseñadores Benito Fernández y Elsa Serrano, los dos en el grupo de riesgo, pero cobrando sus sueldos como corresponde (los paga LaFlia). El reality que conduce Andrea Politti se defiende con el rating y tiene “clientela” propia en momentos en que todos los diseñadores (con y sin locales) no facturan y tienen que instrumentar la venta online, como Verónica de la Canal y los más conocidos. Hoy es un ingreso fijo para los creadores de la moda y les es muy útil para su difusión.

***

Esperanzador es el video musical que grabaron los protagonistas de “Aladdin será genial” con la canción “Sueños” de Patricia Sosa. Lo realizaron -cada uno desde su casa- Fer Dente, Julieta Nair Calvo, Darío Barassi, Soy Radagás y el resto del elenco. Se nota el cariño con que lo hicieron, convocados por el director Ariel Delmastro, con tal de llevar un poco de alivio a la gente. Algunos ya lo recibieron por WhatsApp y otros lo están viendo por Instagram.

***

Una de las convocadas por la directora Corina Fiorillo y la actriz Mercedes Funes para la plataforma que están creando con obras leídas de autores nacionales para la web es Delfina Chaves. La chica, protagonista en la tira éxito de Polka, “Argentina tierra de amor y venganza”, con un personaje muy fuerte, aceptó grabar el piloto junto con Darío Barassi -quien, dicho sea de paso, hoy estará con Griselda Siciliani promocionando “Educando a Nina”-, decíamos, con texto del actor-autor Sebastián Mogordoy. Ahora viene la difícil fase de encontrar los sponsors que puedan bancar los costos de la página. En eso están.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado, Juana Viale, 7.9 puntos de promedio; “PH(Podemos hablar)”, 7.4; el debut de “Siempre con vos”, 1.8; “Intratables (especial)”, 1.5; “Festival País”, 0.6, y “Lo mejor de editando”, 0.4. Antes, “Casados con hijos”, 6.5; “Cine 13”, 6.2; “Implacables”, 2.7; “TV Pública noticias”, 0.9, y “La viuda”, 0.2. El larga duración de “Los Simpson”, 5.1, ganador en todas sus horas, frente a “Cine 13”, 4.5, 4.1, y 2.6; “El Chavo”, 1.4; “Pasión”, 1.0, y Los siete locos”, 0.5. El día lo ganó Telefé, 5.9; seguido por El Trece, 5.2; Canal 9, 1.7; América, 1.4; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.