Confirmado Covid positivo, leve, de Guillermo Francella, que estaba grabando con los directores/productores Mariano Cohn y Gastón Duprat la serie “El encargado”, que irá a Star Plus. Suele pasar en estos tiempos de pandemia, pero se sigue grabando, reprogramando las escenas en las que no participa él. Salvo los contactos estrechos, que han quedado aislados, todo lo demás está OK. Gastón Cocchiarale y Gabriel “Puma” Goity, más quienes hacen participaciones especiales, como Luis Brandoni (ya tuvo covid), Darío Barassi (también tuvo), Dani La Chepi, entre otros, están bien. Van a esperar que Francella se reponga, pero, al estar vacunado, transita la enfermedad tranqui. ¡Vamos las vacunas!

“Siendo Pampita” es el reality que se verá en forma completa (todos los capítulos juntos) en la plataforma de Paramount cuando esté listo. La conductora ya dio a luz a su hija, junto con su marido y ahora político Roberto García Moritán. Tiene un camarógrafo exclusivo que la sigue a sol y sombra en todos sus quehaceres, los domésticos con sus tres hijos (de Vicuña), sus órdenes como ama de casa y, por supuesto, su labor en “ShowMatch. La Academia”. En “Pampita online” quedó Denise Dumas, y en “ShowMatch” va Guillermina Valdés, quien lo hace fantástico, en el nuevo ritmo tras el final del reggaetón.

Esta es la última semana de grabaciones de “Casi feliz” (segunda temporada) para Netflix, escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich. Dirigida por Hernán Guerschuny, quien ya dirigió la primera, además de Wainrach y Natalie Pérez, Santiago Korovsky y Peto Menahem, tiene participaciones especiales de Carla Peterson, Julieta Díaz, Lucas Wainraich y Dalia Gutmann. Luego, cada uno tiene sus propios proyectos; a Menahem lo esperan “Los bonobos”, que regresa al Lola Membrives el 12 de agosto. Hoja de ruta.

Con sponsors propios -es coproductor-, Guido Kazcka está “juntando” el millón de pesos diarios con sus socios de Kuarzo para el ganador de quienes participen en “Los 8 escalones”. Uno por programa, lo cual es mucho decir, debe de ser el premio mayor de la televisión actual. Son tiempos de una economía dolorida, de manera que es un enorme atractivo el dinero. Ya están los cuatro jurados: Carmen Barbieri, Nicole Neuman, Martín Liberman (en deportes) y el inventor argentino Gino Tubaro. Por lo demás, tendrían que estar grabando al menos dos capítulos para salir el lunes próximo, en que El Trece reperfila el prime time y cambia el horario de “ShowMatch. La Academia”. Van por ahí.

Por temor a las restricciones en los vuelos, y porque tiene una sola dosis de la vacuna contra el Covid, Damián Betular canceló sus vacaciones en Ibiza (al toque) y su destino ahora es el sur, Villa La Angostura, porque su amigo Marley le dio las mejores recomendaciones. De cara al reality “Manos arriba, chefs” -diez episodios, uno por semana-, va a promocionarlo en “Cortá x Lozano”, y lo propio hará Germán Martitegui en “Flor de equipo” la semana próxima. Y es que el reality de los cocineros saldrá a fin de mes por Paramount Plus, que, dicho sea de paso, formará parte -cuando se firme el contrato- del paquete de Flow. Esa es buena.

Le salió muy bien a Telefé comprar a Iván de Pineda con “Pasapalabra” en su programación. Va seis días a la semana y siempre gana en su horario. El sábado en la previa de “PH”, el especial famosos va con Boy Olmi versus Noelia Marzol, quienes se enfrentan al rosco, Tomás Fonzi, el periodista Emiliano Pinsón, Dani La Chepi (muy rendidora en el rating) y Christian Sancho. A su término va “Podemos hablar”, que graba esta tarde con Andy Kusnetzoff la mesa formada por Gabriel Corrado, Morena Beltrán, el Turco Mohamed, Malena Narvay y Aníbal Pachano. Hasta ahora en sus horarios ganan bien y cómodos la competencia.

Muy atenta sigue Carolina Papaleo la evolución de su compañero querido Julián Weich, mientras continúa con el programa “Vivo para vos”, que conducen juntos. Este sábado vuelve Claudio “Chiqui” Pérez a acompañarla y reciben a Fernando Lúpiz, el heredero de Guy Williams, que estrena en La Plaza, junto con Silvia Kutika y Antonia Bengoechea (hija de Alejandra Darín), “El cuarto de Verónica”. En tanto, el domingo, la producción tiene asegurada a Sandra Villarruel, pero intentan lograr que Susana Rinaldi, así sea por Zoom, participe de sus conversaciones. Es un momento delicado.

Tal como vinimos informando, la tercera temporada de “El jardín de bronce” se está grabando para emitirse en la plataforma de HBO Max y en canal premium pago. Se mostró muy contento Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Entretenimiento General de WarnerMedia Latin America, en virtud de que es un producto que ha enamorado a las audiencias. En estos nuevos ocho capítulos, además de Joaquín Furriel y Maite Lanata, se suman Juan Leyrado, Alejandro Awada, Jazmín Stuart, Luis Ziembrowsky, Rafael Spregelburd, Elisa Carricajo, Belén Chavanne, Sofía Palomino y Marcelo Subiotto, con el actor invitado Pepe Soriano, a quien convenció el director Hernán Goldfrid de grabar cuando pudiera y en sus condiciones (por su edad), más la participación especial de Norman Briski. Producida por Warner Media, y Kapow, ahora con Diego Andrasnik, la cara visible de Pol-ka durante años, y Verónica Cura.

Curiosidades del rating: el martes el escandaloso partido de Boca- Atlético Mineiro logró en el total del cable 13.6 puntos de promedio. Afectó al prime time: “La Voz Argentina”, 17.3; “Doctor Milagro”, 14.5; “ShowMatch. La Academia”, 7.0; “La hora exacta” e “Intratables”, 1.5; “El marginal 2”, 1.0, y “El patrón del mal”, 0.2. Bajaron los informativos: “Telefé Noticias”, 8.1; “Telenoche”, 5.1; “Tele 9 Central”, 3.3; “América noticias”, 1.3; “TV Pública Noticias”, 0.5, y “Reperfilar”, 0.1. A Telefé le funcionó el cambio a la mañana: “Josué”, 3.6; “Fuerza de mujer”, 4.6; “Nosotros a la mañana”, 3.5; “LAM”, 4.8 y “Flor de equipo”, 4.6. Por lo demás, “100 argentinos dicen”, 7.3, versus “Cortá x Lozano”, 7.0. El día lo ganó Telefé, 9.7, seguido por El Trece, 5.7; Canal 9, 2.6; América, 1.6; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.