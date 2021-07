Tal como fuera primicia de esta sección, Guillermo Francella transitaba en forma leve el Covid, y estaría volviendo a grabar esta tarde, si todo va bien, “El encargado”, que dirigen Mariano Cohn y Gastón Duprat. De cualquier forma, los directores-productores del producto para Star Plus pararon sólo un par de días la semana pasada y siguieron grabando las escenas sin Francella. En cuanto a Gabriel “Puma” Goity, también está cumpliendo su aislamiento y ya se anuncia que el viernes próximo estaría retomando las funciones teatrales de “Lo escucho”. Y, antes, las grabaciones. Está bueno marcar la diferencia entre vacunarse y no hacerlo. Repetimos: ¡vamos las vacunas!

***

En exclusiva afirmamos que “El Trece quiere que vuelva Mirtha. Y lo antes posible”. De hecho, la llama en forma permanente Pablo Codevilla, ofreciéndole un abanico de posibilidades, y en ese sentido la salida de la estrella al teatro Astral a ver “Dos locas de remate”, después de 288 días que lleva contados, les disparó la ilusión. Ante las palabras de Solita -”Recibimos a una gloria del espectáculo”-, que despertaron una ovación, Mirtha se animó a declarar: “Hoy me siento otra vez Mirtha Legrand”. Entonces, piensan en que su regreso sea entre septiembre con dos programas los domingos, combinando con Juanita Viale, octubre igual y en noviembre de este año que se quede a cargo. Hoy está más cerca esa oferta.

***

Un lunes de cambios en El Trece, en que debuta a las 21 “Los 8 escalones del millón”, conducido por Guido Kazcka, con un jurado conformado por Carmen Barbieri, Nicole Neuman, Martín Liberman y Gino Tubaro, más Diego Leuco como invitado y con ocho participantes. A las 22 sale “ShowMatch. La Academia” (que irá con una hora 45 minutos de duración), y van con el canto. Esta vez, Karina La Princesita, Débora Plager, Pachu Peña, Mar Tarrés y Lizardo Ponce, con tema de Luis Miguel, “Ahora te puedes marchar”. Si llega, la última en cantar es Candela Ruggeri, o irá mañana, cuando arrancarán la sentencia, el duelo y la eliminación. Sigue en el jurado Guillermina Valdés en reemplazo de Pampita, feliz con su beba, Ana. Hoja de ruta.

***

Mientras los Montaner, Ricardo, Mau y Ricky, retrasaron su vuelta a nuestro país y harán el recital en vivo en República Dominicana el 31, por su responsabilidad las grabaciones de “La Voz Argentina” pasarán a mediados de agosto. Si cumplen, la decisión de Lali Espósito es que se dedicará a grabar la serie para Amazon esta semana. Tiene a Erika Halvorsen como showrunner y la propia Lali como productora para la novela adaptada de Tamara Tenenbaum. Se les suma Mariana Genesio Peña, recién ida del “La Academia”, que le costó un lindo lío con su coach, pero la verdad es que Amazon hace todo bajo contrato de confidencialidad y las multas por violarlas son millonarias. De ahí que cueste mucho obtener información.

***

Tras muchos años de distancia y pelea, se han vuelto a hablar, al menos por WhatsApp, Pepito Cibrián Campoy y el ex ministro de cultura porteño Ángel Malher. La ex pareja artística tienen muchas obras en común, en especial, el exitazo que fue “Drácula”, y la situación actual de la pandemia hace que no sea un tema de voluntad el otorgarle los derechos de la música a Pepito, sino que para la celebración quiere Malher hacerlo en conjunto y cuando el aforo sea mayor. Por lo demás, Pepito está detrás de su obra “Infi erno blanco” y enamorado a esta edad de Mauro, a quien conoció por Tinder, El amor todo lo endulza.

***

El viernes regresó a las grabaciones de “El primero de todos” Luciano Castro, tras pasar por el Covid leve, igual que su colega Rafael Ferro. Ya está todo OK. Estuvieron grabando con dos unidades, una en exteriores por Martínez y la otra en estudios. Les tocó rodar con Benjamín Vicuña, Paola Krum, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo, Adriana Salonia y Carola Reyna. Tal como anticipamos, ya tienen un par de capítulos terminados que evaluaron el CEO Darío Turovelsky y el VP de contenidos, Guillermo Pendino, quienes quedaron conformes pero siguen sin tener clara la fecha de salida al aire. Igual, está programada para este año.

***

Se va completando el elenco de la película “Más respeto que soy tu madre”, cuyo casting realiza Pablo Ini, con producción de Pampa Films y Nacho Laviaguerre. El éxito enorme de Antonio Gasalla, que ahora pasa a la pantalla grande. Confi rmados Flor Peña (Mirtha), Diego Peretti (el abuelo), Marcelo Mazarello (el esposo de Mirtha), Agustín Battioni (el hijo) y Ángela Torres (la hija), todos ellos dirigidos por Marcos Carnevale, en tanto que el guion es de Andrés Casciari y Christian Basilis. La idea es rodar en exteriores en la localidad de Mercedes y luego en CABA y Gran Buenos Aires. La producción ya está buscando las locaciones, mientras Carnevale también se ocupa de la segunda temporada de “Los protectores” con Suar-Parra y Bermúdez.

***

Dibu Martínez, el arquero que se destacó en un partido reciente de la Selección nacional contra el equipo brasileño, popularizó la frase “Mirá que te como”, con la que desafi ó a los jugadores brasileños Dávinson Sánchez y Yerry Mina. Créase o no, el tema de los registros de marcas es todo un negocio. El 21 de julio notamos donde se publican las marcas que las personas o las compañías pretenden registrar que lo que se vio y leyó en las redes con la anécdota ya quiere ser legal. Un individuo presentó varias solicitudes para registrar como marca la frase “Mirá que te como” en diversas clases, que incluyen productos alimenticios, frutas frescas, alimento para perros, ropa, calzados y servicios de venta mayorista y minorista de productos. Como suele decirse, el ingenio popular no tiene descanso y la rapidez de algunos es asombrosa.

***

Curiosidades del rating: el sábado lo ganó Telefé, 7.7 puntos de promedio; El Trece, 4.3; TV Pública empató con Canal 9, 1.3; América, 1.2, y Net TV, 0.4. Los más vistos de cada canal, “PH” y “Cine del sábado”, 8.2; Juanita Viale, 5.7; Juegos Olímpicos de Tokio, 2.2; “Implacables”, 2.0; “Pasión”, 1.4, y “Betty la fea”, 0.5. En Telefé, desde las 9.14 am hasta las 12.50, “Casados con hijos” (repetición), 4.2, ganador en todas sus horas, en tanto que el partido Colón-Lanús, 1.3, perdió con “Pasión”. Después de la medianoche, “Otra ronda”, con Mikki Lusardi y Belu Lucius, 4.0, muy cerca de “Resto del mundo”, 3.6. Y en esa franja, “En stereo”, 0.1, y “Modo selfi e”, 0.6. En comparación al sábado 17, Telefé perdió dos décimas, El Trece, cinco décimas, Canal 9, 0.4 , y América 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.