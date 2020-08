Si bien Guillermina Valdés se amargó bastante con el incendio que destruyó el teatro Auditorium y parte del edificio histórico del casino de su ciudad de origen, Necochea, sigue al frente de sus negocios. Y transitando un buen momento con Marcelo Tinelli, contentos los dos con esta nueva etapa de la pareja, sin apuros, pero muy firme. Sobre todo en una situación como la que se vive, volver a estar juntos les da fuerza a ambos. Por lo demás, la empresaria-modelo-actriz evalúa si hará alguna colección para verano, cosa que dependerá de la pandemia. Lo que está bueno es que el amor fue más fuerte.

Con la llegada de “100 argentinos dicen” el lunes que viene al Trece, se decretó el cambio de horario para Mariana Fabbiani con “Mamushka”, programa que irá a las 17 contra las dos tiras turcas muy fuertes de Telefé: “¿Y tú quién eres?” y “Alas rotas”. Es de imaginar que la conductora no está nada conforme con la decisión, en virtud de que le costó asentar el formato en el aire y llegar a más de 7 puntos de rating. De buenos modales, no va a declarar su disconformidad, pero sabe que la tiene muy complicada. Están armando los programas para la semana próxima en que estarían Karina Jelinek (no viajó a ningún lado), Charlotte Caniggia, y tienen pedida a Karina la Princesita.

Va tomando forma el “MasterChef celebrities”. Con la fi rma de Christophe Krywonis, se completa el jurado junto con Donato de Santis y Germán Martitegui. Arregló su cachet con maestría. Se confi rma, además de los que ya mencionamos, a la “infl uencer” Belu Lucius, en tanto Caty Fulop quedó afuera porque, dicen, “no sabe hacer ni un huevo frito”. Y siguen en carrera para completar la fi rma de los contratos en las ofi cinas de BoxFish en la calle Lima Fede Bal, Eleonora Cassano, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, mientras Roberto Moldavsky ya arregló. Se supone que comienzan a grabar la otra semana con Santiago del Moro a la cabeza.

En América están defi niendo la salida del programa producido por Jotax conducido por el Pelado López y Soledad Fandiño. Al parecer sería el sábado 29, el mismo del regreso de Andy Kusnetzoff, e iría de 21 a 23. Se encuentran en la ardua tarea de ensayos y encontrarle la vuelta a la pareja que por primera vez trabaja junta. Veremos.

Este domingo en el programa que irá en vivo con Gerardo Rozín y Jesica Cirio en Telefé, “Morfi ”, van a tener a grandes intérpretes como Elena Roger, Django y Raúl Lavié, obvio, todo vía Zoom por cuestiones sanitarias. En tanto, toda una sorpresa es el cocinero Rodrigo Cascón, uno de los integrantes de “La peña de Morfi ”, destapado en los últimos tiempos como el “chef más sexy”. El muchacho suma a “Sex virtual” para la próxima, el 28, y por 72 horas, junto con la humorista Dani, la Chepi. Es probable que sea blanco de chistes, ya que además supo sacarse fotos en pose sexual dedicadas a Jimena Barón. Un personaje.

Con idea de tomarse vacaciones en septiembre, pero nada confi rmado ya que no se sabe cuándo se abrirán las fronteras, Guido Kaczka sigue remando con “Bienvenidos a bordo”. Más allá del dinero que ponen -bastante-, necesitan invitados presenciales que ayudan. En las grabaciones de esta semana tienen a la ex de Ale Fantino, quien dicho sea de paso volvería el lunes que viene a América, decíamos Miriam Lanzoni, Magui Bravi, Nati Jota, Hernán Drago que les da buen “feeling”, entre otros. En relación a los días libres de Guido, será cuando pueda y va a dejar los programas grabados. El destino será Punta del Este.

Ya con el fi nal anunciado de “Corte y confección” para el viernes, si bien en el aire Andrea Politti hizo que Santiago Artemis, mormón de religión, pidiera disculpas por su insulto, las cosas no están bien entre ellos. Es lógico que no le perdone como conductora un exabrupto de esa naturaleza. La actriz-conductora no le quiere dar trascendencia, preocupada como está por su futuro próximo. Comentan en los pasillos de La Corte que la Politti hace como si nada. Es una actriz, sabe disimular el disgusto.

Créase o no, Alex Caniggia, quien anda fatal con su novia Macarena, con días malos, otros muy malos, y alguno mejor, conocido amante del ocio permanente, quiere trabajar. De hecho está pidiendo que lo tengan en cuenta, ya que se frustró su salida del país, y se cortaron las negociaciones para el reality “Caniggia libre” que hacía por la MTV y daba Telefé. Viendo que ya el “Bailando 2020” no saldría, al menos es lo que se viene diciendo, quiere que lo convoquen en algún programa. Tampoco pudo lograr hacer el casting para “El marginal IV”, ya pasó al 2021. Y lo mata la ansiedad. Paciencia.

Viene de cuchillo en mano el “Cantando 2020” tras las indirectas obvias entre Nacha Guevara y Moria Casán, antes, en la época del “Bailando”, íntimas y ambas enemigas de la Silveyra. Le sirve al show aunque de cara a la pantalla no quedan muy bien. Habrá que ver si esta noche vuelve Gladys la Bomba Tucumana y Tyago con un tema de Agapornis; Lola Latorre y Lucas, alentados por su mamá Yanina y su papá Diego en el estudio. Eso sí, tendrán que pedir autorización a la producción en virtud de que la cuestión sanitaria está en el primer lugar. Quieren poca gente circulando en el estudio.

Curiosidades del rating: el lunes lo ganó Telefé, 9.2 puntos de promedio; El Trece, 6.5; América, 2.3; Canal 9, 2.1; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.4. Los tres programas más vistos de cada canal: por Telefé, “Jesús”, 12.9; “Alas rotas”, 11.3 y “¿Y tú quien eres?”, 11.1. Le siguen los del Trece: “Cantando 2020”, 8.8; “Bienvenidos a bordo”, 8.5, y “Mamushka”, 7.1. Luego América tuvo a “Intrusos”, 3.2; “Intratables”, 2.6, y “Polémica en el bar”, 2.3. Por su parte Canal 9: “Bendita”, 3.8, “Qué mañana”, 3.4, y “Telenueve central”, 2.9. TV Pública: “Peter Capusotto”, 1.5; “TV Pública noticias”, 1.0, y “En terapia”, 0.9. Por último Net TV: “Editando tele”, 0.7; “El cartel”, 0.7, y “La ley secreta”, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.