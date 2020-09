Con el hisopado positivo de Guido Kaczka, tendrá que permanecer aislado 14 días, por supuesto siguiendo con el protocolo, manteniéndose atento a los síntomas y sin trabajar. Entonces en la radio donde hace “No está todo dicho” (en La 100) donde trabaja con Claudia Fontán, quien también dio positivo, tendrá reemplazo. De cara a “Bienvenidos a bordo”, tal cual dijimos esta semana, tiene los programas grabados, y la que viene es probable que hagan “lo mejor de Bienvenidos”, mientras el conductor productor se va recuperando.

***

El protagonista de “Jesús”, Dudu Azevedo, pasa su cuarentena en una casa magnífica en Río de Janeiro con su mujer ginecóloga, Fernanda, el hijo de ambos Joaquín y los dos adolescentes hijos de ella, Pedro y Manuela. El actor espera, como todos los actores, que se recupere la industria audiovisual y en el 2021 ya tiene propuesta de Record TV. Diremos que esta noche Telefé presenta el capítulo más espectacular de “Jesús”, que es la resurrección de Lázaro con la frase bíblica “Levántate y anda”. Fue uno de los episodios que más costó rodar y que más impresionó en los países donde se vio la tira.

***

Hoy y mañana se hacen las fotos de “Masterchef Celebrity” con todos los participantes, y verán cuándo estará disponible Santiago del Moro, quien tras los positivos de sus colegas -Caty Fulop, Marcela Tauro- se hizo un hisopado y va a mantener un aislamiento preventivo, pese a que no tuvo contacto estrecho en la radio. De cualquier modo no habrá problemas para las grabaciones ya que como anticipamos tenían fecha para arrancar el lunes 14 de septiembre en los estudios de Martínez. Se acaba de sumar Patricia Sosa, a quien ya mencionábamos, y van nueve de los que mencionan en forma ofi cial. Hay quienes aseguran que Christophe se bajó por no cruzarse con Iliana y a pedido.

***

Ya hace tiempo que Viacom no permite presenciales en sus estudios y se las van arreglando por Zoom o Skype. Tal el caso de “La peña de Morfi ” que conduce Gerardo Rozín y su compañera Jesica Cirio, ambos desde el canal. Está claro que pierden en los musicales al no tenerlos en vivo; este domingo el gran Abel Pintos irá por Zoom, en tanto Vilma Palma y Los Palmeras harán sus presentaciones con la banda completa con un móvil en sus lugares. Un poco mejor que hacerlo por Zoom.

***

Por fi n este sábado regresa Andy Kusnetzoff con “ PH (Podemos hablar)”, tras su ausencia por coronavirus desde su último programa que fue el sábado 11 de julio. La producción está a pleno trabajando con los invitados, y los confi rmados son Lizy Tagliani, quien también pasó por el virus y vuelve al teatro a través del streaming el 26 de septiembre con su unipersonal “Una chica diferente”. El segundo es Fede Bal, recuperado y muy contento con participar de “Masterchef Celebrity” , que ya está desafi ando a Roberto Moldavsky. Y la estrella de la mesa será Carolina “Pampita” Ardohain, feliz con marido e hijos.

***

Habrá que aceptar, si se quiere retomar la actividad audiovisual, que el riesgo de contagio va a estar. Así, los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn regresan a Madrid contratados por la multinacional Mediapro para continuar el rodaje de “Competencia ofi cial”, que tuvieron que dejar en marzo por la pandemia. Viajarán el 9 de este mes junto a Oscar Martínez para instalarse y continuar rodando el 18 con Antonio Banderas (ya recuperado de Covid) y Penélope Cruz. Todo, pese a los rebrotes en Madrid y en general lo que está sucediendo en Europa. Pero, por ejemplo, “La casa de papel” sigue grabándose.

***

Bastante amargado quedó Marley cuando vio el número de rating del domingo pasado que, sin Lanata enfrente, empató con la repetición de “MDQ”. Como es de imaginar, el conductor todo terreno está tratando de forzar los límites de su casa y poder moverse un poco más para “Por el mundo en casa”. La producción había arreglado con los Caniggia, pero fi rmaron con LaFlia. Así, tienen arreglada una charla por Zoom con Cauá Reymond, de “Avenida Brasil”. Y claro que Alejando Wiebe no se quedará quieto para subir el rating.

***

Venimos siguiendo de cerca las negociaciones para volver a abrir las salas teatrales, en Buenos Aires, Mar del Plata y Carlos Paz. Justo en la Villa este año la productora Dabope (de Chato Prada y Fede Hoppe más Corbo) quiere festejar los diez años que llevan siendo primeros con sus obras. Ante la perspectiva del Covid, ya se están preparando, van a reacondicionar el teatro Del Lago, ya se está escribiendo la obra que protagonizaría como siempre Peter Alfonso, y viendo los costos de tener reemplazos y el protocolo sanitario exigido.

***

Desesperado, Flavio Mendoza espera con ansiedad que el gobierno de la ciudad les apruebe el protocolo sanitario que presentaron para poder abrir la sala del Broadway en Capital. Al parecer, se mandó solo sin Aadet (Asociación de Empresarios Teatrales), lo que generó controversia que ahora están limando. El coreógrafo, productor y bailarín quiere volver con “Un estreno o un velorio” a fi nales de septiembre, con elenco que incluye a Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa (quien quedó fuera de “Masterchef” y del “Cantando”), Patricio Arellano y Nico Scarpino, que es además el director. Hay mucha necesidad económica.

***

Curiosidades del rating: el último día de agosto confi rmó el triunfo de Telefé, que se queda con el mes por distancia de 2.1 puntos de promedio sobre El Trece. Llamó la atención que entre los diez programas más vistos del lunes sólo quedara un informativo, “ Telefé noticias”, 9.5, en octavo lugar. El podio fue “Alas rotas”, 12.6; “ ¿Y tú quién eres?”, 12.5; “Floricienta”, 12.0; “Jesús”, 11.6; “Elif”, 11.1; “Cantando 2020”, 10.2; “Bienvenidos a bordo”, 9.9, y “El gran premio de la cocina”, 7.9. América destacó con “Intrusos”, 3.2; Canal 9 con “Bendita”, 4.5; TV Pública tuvo “TV Pública fl ash”, 1.1, y Net TV, “El cartel”, 1.0, y “Pampita online” y “Reperfi lar”, 0.5. Se banca muy bien “Educando a Nina”, 8.1, segunda frente al “Cantando”. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.