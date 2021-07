Tal y como anticipó esta sección, el lunes 26 se dará vuelta el prime time de El Trece. De hecho Guido Kaczka apura en la productora para que terminen los decorados de “Los 8 escalones” (les falta y tendrán que trabajar el fin de semana) y armado el premio mayor, de un millón de pesos. Sale de 21.15 hasta las 22.45, horario en que Marcelo Tinelli tendrá que enfrentar en directo a “ La Voz Argentina”, que, dicho sea de paso, va a empezar con las “batallas” en breve, muy atractivas para los seguidores del formato. En tanto, Guido deja grabado con Gladys Florimonte, Nico Scarpino, Hernán Drago, Mica Viciconte, El Carpintero y Rodrigo Vagoneta, algunos programas de “Bienvenidos a bordo”. Necesita dedicarse a los escalones.

***

Ya estamos en la semana 9 de “ShowMatch. La Academia”, conducido por Marcelo Tinelli, que viene con cambios permanentes. Tras la salida de Romina Richi y Juan Manuel Palao por decisión del público, que no eligió su interpretación de Hamlet, van con el reggaetón. Sin el especial de humor en la lista de esta noche, siempre sujeta a tiempo y espacio, van con las parejas que no llegaron ayer, y las que están en la lista son Flor Vigna y Rocío Marengo, en tanto sigue siendo el más popular del certamen Cachete Sierra, en empate con Karina La Princesita, imbatibles más allá de cualquier crítica. El público los elige.

***

Sorprende la humildad de Soledad Pastorutti en “ La Voz Argentina”, ya que tiene el mismo equipo de peinador y maquillador desde que arrancó en Arequito. Y ellos son de allá y la acompañan. En la emisora la adoran, sobre todo los del equipo de producción y los técnicos, ya que siempre está de buen humor y trata con generosidad a su equipo de concursantes (siguen con las audiciones ciegas, quizás hasta fin de mes). Algunos de su equipo, como es lógico, porque todos quieren ser famosos, se han presentado en fiestas de sus pueblos, en canales locales y en celebraciones municipales. Igual sucede con Francisco Benítez, el chico que la pegó con su versión de “Todo cambia” y a quien Soledad protege. Está bien marcar las virtudes.

***

Zafó, por encontrarse en San Luis descansando, Carolina Papaleo de quedarse aislada por el Covid de Julián Weich, a quien no veía hace tiempo. Se enteró por televisión del tema de su compañero, quien está internado y se supone que, si mejora, el otro fin de semana (no este) volvería al programa en Canal 9 con “Vivo para vos”. Este sábado y domingo la Papaleo va a estar acompañada por Claudio “Chiqui” Pérez, y van a tener de invitados el sábado a Teté Coustarot, Flavio Mendoza y Amelita Baltar. Y el domingo, Nazarena Vélez y Carlos March. Además, por supuesto, todo lo que esté sucediendo con Julián Weich, quien, al parecer, no estaba vacunado ni siquiera con la primera dosis: no quería vacunarse. Un tema complicado.

***

Se encuentran en Mendoza Marley, recién vacunado contra el Covid en Tigre (la zona que le tocó), el pequeño Mirko, su productor histórico Fede Hoffman y el equipo del reality de Paramount plus para “Marley & Mirko”. Se sumó Vicky Xipolitakis, ya contratada para ser la cronista de “Cortá x Lozano”, razón por la cual ayer salieron en el programa. La idea original era tomar imágenes de Mirko aprendiendo a esquiar, pero llegaron y no hay nieve, con lo cual buscaban un “plan B” que les sume al reality. Están regresando el domingo a la noche por avión, mientras lamentan que aún -y es probable que no se puedano grabaron escenas de Susana, madrina del chiquito, por las razones conocidas. Habrá que ver si les sirve hacer algún intento por Zoom. Tiempos que no dan respiro.

***

Amigos desde hace años, el productor Ezequiel Corbo, socio de Dabope, lo llamó a Rodolfo Ranni para que les dé una mano en la fi cción que están armando para Flow con Peter Alfonso y Fabián Vena. Se emitirá en el 2022, con dirección de Diego Suárez, pero comienzan poco a poco a grabar. Lo quieren al Tano para que interprete al dueño de una pensión que quiere cobrar alquileres atrasados de los “chicos”. Van viendo los guiones y de ahí surgirán los actores y actrices en participaciones especiales. Es de imaginar que también tenga un papel Martín Bossi en alguno de los capítulos.

***

Confi rmado el regreso del éxito “Los bonobos”, con Lizy Tagliani, Campi, Oski Guzmán, Peto Menahem, Manuela Pal y Anita Gutiérrez, dirigida por Alberto Negrín y Chamé Buendía. Vuelven a ocupar el Lola Membrives a partir del jueves 12 de agosto, con producción de RGB (Gustavo Yankelevich). Por lo demás, Lizy y Roberto Moldavsky tienen este domingo un “Trato hecho” por Telefé muy especial, con alguna sorpresa para los participantes y para el mismo Moldavsky, quien también está pensando en volver al teatro.

***

Ya está en su casa de barrio privado de zona norte Lali Espósito, cumpliendo la cuarentena obligatoria, tras su regreso de España. Hará la prensa de la segunda temporada de “Sky rojo”, y todo lo que sea necesario, por Zoom hasta cumplir los días. Por su parte, los que no dan señales de vuelta son los Montaner, Ricardo, Mau y Ricky, más Stefi Roitman; al parecer, van y vienen de Miami sin preocuparse demasiado por la pandemia, y pese a que la familia pasó por el Covid, no se habrían vacunado. Detalle no menor para tener en cuenta, dada la ola que está ahí nomás. Diremos que se encomiendan en el canal por que lleguen esta semana, porque tienen que volver a grabar “La Voz” el viernes 23, y previamente realizar la cuarentena. Tan ricos y tan famosos, no se enteran de que les toca igual que a cualquiera, aunque tengan más comodidades.

***

Curiosidades del rating: el partido de River- Argentinos Junior en el cable rindió el miércoles 11.4 puntos de promedio, afectó al prime time de los canales abiertos. Lo más visto, “ La Voz Argentina”, 21.3; “Bienvenidos a bordo”, 4.5; “El marginal 2” e “Intrusos”, 1.2; “Fuego amigo”, 0.8, y “Editando tele”, 0.5. La mayor audiencia en El Trece “ShowMatch. La Academia”, 8.6, mientras que “100 argentinos dicen”, 8.1, venció a “Cortá x Lozano”, 7.2, y antes “LAM”, 5.3, hizo lo propio con “Flor de equipo”, 4.8. En América sigue reinando “Los mammones”, 2.1; en Canal 9, “Bendita”, 4.5; en Net TV, “Betty la fea”, 0.8, y en TV Pública, “El marginal 2”, 1.1. El día lo ganó Telefé, 11.0; El Trece, 6.8; Canal 9, 3.1; América, 1.7; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.