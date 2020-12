Tal como adelantara esta sección, Guido Kaczka, conductor y productor de “Bienvenidos a bordo”, se tomará sus vacaciones, cerca de dos semanas. Muy merecidas por otra parte ya que hizo un éxito y tuvo que bancarse atravesar el Covid. El conductor se irá con su mujer Soledad y sus tres hijos, el mayor, Romeo, al menos unos días, a su casa de Punta del Este en un barrio privado de Solanas. Esa es la razón por la cual estuvo grabando sus programas en los días feriados, ya que no quiere dar ventaja en su ausencia. El programa seguirá en pantalla sin problemas.

***

Esta tarde se grabará una nueva eliminación en “MasterChef Celebrity”, y al ser adelantados los capítulos que se ven en pantalla, deberían comenzar con las semifinales la semana próxima. Siempre con el jurado original Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, quien se ganó mucha fama en las redes al descubrir un pelo en el plato de Rocío Marengo, razón por la cual la ex chica koala es candidata en la gala del domingo. A las semifinales estarían llegando Claudia, favorita para muchos, Leticia Siciliani, Analía Franchín, Sofía Pachano, Belu Lucius, Vicky Xipolitakis y ¿El Polaco?, entre otros. Cabe recordar que empezaron 16 en el concurso.

***

Mientras graba para Disney la serie “Los protectores”, Adrián Suar ensaya con Diego Peretti, vía Zoom, “Los inmaduros”, que dirige Mauricio Dayub, quien en días se va a Mar del Plata. Completan el elenco Patricia Echegoyen, Fernanda Metili y Jessica Abouchain. Si la situación va mejorando ya con el plan de vacunación en marcha, el aforo de las salas teatrales irá a mayores. Así, Suar y su socio Nacho Laviaguerre estarían pensando en estrenar la obra que escribieron Juan Vera y Daniel Cúparo con un aforo cercano al 70% en abril del 2021. Obvio es que no tienen la fecha exacta y que irán viendo de cara a la realidad. Es probable que Suar se tome unos días en las fi estas para descansar.

****

Mantiene la fecha de fi nal de grabaciones -22 de este mes- de la serie “El Reino”, la producción de K&S para Netflix. Dirigida por Marcelo Piñeyro, fue la primera ficción que volvió a rodarse con elenco importante: Nancy Dupláa, Diego Peretti, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Chino Darín, Joaquín Furriel, Vera Spinetta, quien se sumó después y ya terminó su parte, y Vicky Almeida. Con mucho control por el virus, ninguno de los protagonistas se contagió de Covid, hisopados en forma permanente. Nunca dejaron de grabar, por más que en otro sector se dio algún contagio que no impidió grabar.

***

Tras su salida del “Cantando 2020”, Claribel Medina se refugia en los ensayos de la obra “Relaciones peligrosas” con Fabián Gianola, que en principio hicieron en el Picadilly y ya pasaron al teatro Regina, donde van a debutar. De hecho, horas después de perder en el reality frente a Charlotte Caniggia, tuvo la sesión de fotos para la prensa y promoción del espectáculo. La actriz está en pareja con un músico, quien suele acompañarla a los ensayos.

***

Del otro lado del río, ya instalado en su casa de José Ignacio, Jorge Lanata se dedica a pensar y escribir los guiones de sus próximos documentales para NatGeo. El periodista y conductor de “PPT Box” se encuentra solo, esperando que llegue su hija mayor, Bárbara, a pasar las fiestas, y la más chica, Lola. La idea es terminar de escribir, revisar, ponerse de acuerdo con la producción (Mandarina) y comenzar con las grabaciones más adelante. Serían 10 los documentales. Hoja de ruta.

***

Conformes en América con el trabajo de Jey Mammón, que en las trasnoches hace “Estelita en casa”, ahora con repeticiones tras el hisopado al que se sometió y el aislamiento preventivo, le han propuesto que en el 2021 haga un magazine de lunes a viernes. El actor está pensando en una compañera para la conducción y le gustaría tener a Karina Jelinek. La modelo, vecina de Flor Peña, lo está pensando, y decidirá cuando vuelva de Córdoba de ver a su familia.

***

La producción de “PH (Podemos hablar)” está a la búsqueda de figuras fuertes para la despedida del programa el sábado 19, justo cuando compite con el regreso de Mirtha a la mesa con Juanita Viale. El punto es que los fi nalistas de “MasterChef Celebrity” graban todos los días hasta la gran fi nal, de manera que parar un día no es una opción. Quieren a Claudia Villafañe, pero es difícil. En tanto, ya grabado tienen mañana a Fabián Cubero, Luis Novaresio, Luciano Cáceres -que hablará de su película con Juana y de su obra de teatro-, Adabel Guerrero y Magui Bravi.

***

“Bienvenidos a bordo” le dio lugar al modelo Hernán Drago, quien lo supo aprovechar bien, y hoy volvió a ser fi gura. El modelo, quien se luce imitando a Luis Miguel, ha encontrado nuevo amor, que no puede blanquear porque sigue viviendo con su ex y sus hijos, Luka y Lola. Después de las fi estas, y liberado del programa ya que grabaron, si bien tiene presencias y “chivos” que le suman bastante, se tomará unos días para irse a Bariloche con su amada anónima para el público (aunque hay quienes aseguran que sería Alejandra) y para su familia. Al parecer estaría teniendo algunas difi cultades en la convivencia con su ex en virtud de su vida amorosa, ya que sus horarios son otros. Ahora podría mudarse; sin embargo, todavía se queda.

***

Curiosidades del rating: Telefé ganó el miércoles con 9.1 puntos de promedio, superando al Trece en 3.3 puntos; América quedó tercero, 2.4; Canal 9, 2.2; TV Pública y Net TV, 0.4. Lo más visto: “MasterChef Celebrity”, 16.6; “Cantando 2020”, 6.1; “Nada personal”, 1.6; “Animales sueltos”, 1.4; “Editando tele”, 0.5, y “Peter Capusotto”, 0.4. La audiencia que logra el reality de Telefé hizo bajar mucho el prime tiene a sus competidores, siendo el éxito más grande del 2020. Y va a terminar ganando el año por una diferencia importante. En cuanto a las fi cciones locales, las repeticiones de “Floricienta”, 7.5, versus “El gran premio de la cocina”, 5.1, y “Educando a Nina”, 7.2, versus “En síntesis”, 5.1, y en América “Estelita en casa”, 1.4. En competencia, “Cortá por Lozano”, 7.3; “100 argentinos dicen”, 6.2, y “Mamushka”, 5.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.