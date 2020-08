El gran mimado en El Trece es Guido Kaczka, quien suele ser lo más visto de la emisora con “Bienvenidos a bordo”. El actor-conductor-productor trabaja a toda hora y suele mandarles whatsapp a los productores por tal o cual tema. Esta semana que viene tendrá a Nati Jota, quien dicho sea de paso también va al “Cantando”, Floppy Tesouro, Cae, y sigue fi jo Hernán Drago. Dada la exclusividad con Telefé, ya que fi rmó su contrato, no puede ir más Iliana Calabró. Tampoco van a poder contar con Diego Ramos, que era muy bueno en el programa, porque va con su amiga Flor Peña al magazine matutino. Claro que son de la misma productora y pueden hacer alguna excepción.

***

Hubo cambio de planes para Vicky Xipolitakis. Este domingo arregló que Fede, productor histórico de Marley, la pase a buscar por el departamento de la calle Marcelo T. de Alvear, ya que no sale de su casa desde que comenzó la cuarentena. El punto es que por orden judicial no tiene autorización para mostrar a su hijo Salvador, cosa que hizo valer su ex marido, de manera que su mamá se va a quedar con el bebé. Van a salir desde Don Torcuato, en La Colina, también con Mirko.

***

El miércoles y jueves próximo irán por turnos los 16 participantes de “Masterchef Celebrity” a los estudios que alquiló Boxfi sh en Martínez. Se realizará la grabación de las promos en las cocinas, en medio de cacerolas y alimentos, por separado, y luego irá a edición. Las fotos en Machado Cicala se pasan al viernes 4, también con distancia. En tanto, la única vez que estarán todos juntos será en el primer programa de presentación que saldrá en Telefé el lunes 28 de septiembre conducido por Santiago del Moro. Y van confi rmando a cuentagotas Roberto Moldavsky, El Polaco, Federico Bal, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, Analía Franchín y el Turco García. En la lista fi guran, como anticipamos, Vicky Xipolitakis, Lizy Tagliani, Belu Lucius, quien salió ya del coronavirus, entre otros.

***

Tal como primició esta sección, Charlotte y Alex Caniggia se suman al “Cantando 2020” en dos semanas, cuando también se incorpore Mica Viciconte. Los hermanitos empiezan a practicar por Zoom el ritmo libre, o sea, elegirán la canción junto al coach. Lo mismo pasa con Mica, que esperan vaya a alentarla su novio Fabián Cubero. Por otra parte esta noche es el turno de Miguel Ángel Rodríguez con tema de Divididos; Esmeralda, la del apellido ilustre, cantando en español hit de Tan Biónica, y Cachete Sierra haciendo “Auto rojo”, de Vilma Palma & Vampiros.

***

Tras la aclaración de Marcela Tinayre diciendo que estaba todo bien con el programa “Mujeres” en El Trece (había sostenido que era una copia de “Las rubias”), serán invitadas de su hija Juanita en breve. Mañana Juana recibe a Coco Sily (recuperado del Covid), Gabriel “Puma” Goity, Daniel Aráoz y Roly Serrano. Y el domingo va con el francés Christophe Krywonis, Georgina Barbarossa, Toti Pasman, Manuel Wirtz y por Skype Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas). Hoja de ruta.

***

Surtido de novedades de Telefé. Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, esta tarde en “Cortá por Lozano” hablando de “Floricienta” que arrasa en el rating. El domingo en “La peña de Morfi ”, con Gerardo Rozín y Jesica Cirio, vía Zoom Diego Torres, Destino San Javier y Julia Zenko, siempre manteniendo el tono amable sin incomodar. Y por último el miércoles próximo, que ya no estará el “Codo a codo”, Telefé seguirá con los recordatorios de las tres décadas de programación del canal y habrá un homenaje a “Atreverse” que inventó y dirigió Alejandro Doria. Todo en uno.

***

Contento Chato Prada porque su mujer Lourdes arranca con programa en la FM Vale 97.5 del Grupo Indalo que coordina Carlos Infante, hombre de radio de toda la vida. Debutará el domingo 6 de septiembre de 11 a 13 con Lizardo Ponce y Momi Giardina en vivo. Tan de moda en estos tiempos Lizardo en las redes, le va a sumar bastante público joven a la radio. Y Lourdes contará todos los secretos del “Cantando 2020”, los que no salen a la luz.

***

Además de estudiar en la UBA Ciencias Políticas, Carolina Papaleo trabaja fuerte en la producción del programa “Vivo para vos” que conduce sábados y domingos junto a Julián Weich en Canal 9. El sábado tendrá de invitados a Los Tipitos, Nazarena Vélez, Diego Pérez y Alejandro “Huevo” Müller, y el domingo a César “Banana” Pueyrredón -pariente directo de Patricia Bullrich-, el empresario Carlos Rottemberg para hablar de las salas teatrales y Pichu Straneo. Van por ahí.

***

La actriz francesa Dominique Sandá, esposa de Nicolae Cutzarida, padre de Ivo, vive en José Ignacio desde hace dos décadas. Por la cuarentena su marido quedó varado en Buenos Aires, ella sola en la vecina orilla y no la puede acompañar y contener su expectativa frente al estreno de “Karakol”. La película de Saula Benavente, que Dominique protagoniza junto a Agustina Muñoz, se verá por Cine.ar el 4 de septiembre y también por la web. Participan Soledad Silveyra, Gabriel Corrado y Luis Brandoni.

***

Separada tras pasar la cuarentena con su novio futbolista Ramiro Arias en la casa de él, Noelia Marzol terminó como muchas parejas obligadas a estar confi nadas. La chica ardió en las redes mostrando su generoso físico, que también le ayuda a vender “Sex virtual”. Este sábado, para olvidar el mal momento, recibe en su casa de zona norte a la bartender Inés de los Santos para disfrutar de algunos tragos (sin alcohol) y mostrará al público lo bien que sabe usar las boleadoras. Festeja su nueva vida de soltera.

***

Curiosidades del rating: el miércoles el prime time marcó un cabeza a cabeza entre Telefé, 10.3 puntos de promedio. y El Trece, 10.1. Claro que el día lo ganó Telefé por 9.8; El Trece, 8.0; América, 2.5; Canal 9, 2.3; TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.6. Los diez programas más vistos fueron “Alas rotas”, 12.9; “ Floricienta”, 12.9; “¿Y tú quién eres?”, 11.6; “ Jesús”, 11.4; “Elif”, 11.3; “Bienvenidos a bordo”, 10.9; “Telefé noticias”, 9.9; “Cantando 2020”, 9.8; “Telenoche”, 8.9 y “El noti de la gente”, 8.3. A las 14.30, “Cortá por Lozano”, 8.1, pudo con “Mujeres”, 5.9, y “100 argentinos dicen”, 6.9. La mayor audiencia en América, “Intrusos”, 3.2; en Canal 9, “Bendita”, 4.0, y en Net TV, “La ley secreta”, 0.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.