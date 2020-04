Relajada se toma Griselda Siciliani su confinamiento en su piso de Palermo, y lo maneja con prudencia y sin angustias. Lo comparte con su hija Margarita, al menos los días que le toca tenerla (se divide con Adrián Suar), y la hace bailar y jugar en el living. La actriz viene de filmar en España con el director Cesc Gay “Sentimental”, y cumplió con su primera cuarentena cuando llegó, y tuvo que seguir con la actual, pero ya tenía ánimo de descansar y estar afuera de la televisión. De hecho, no había arreglado nuevos proyectos, y se divierte de vez en cuando incendiando las redes con sus fotos sexy, al estilo Susana en “Shock!”.

***

Si bien sigue en pie la segunda temporada de “Puerta 7” de Netflix, con producción de Pol-ka, no hay fecha cierta de inicio. Así, su protagonista, Dolores Fonzi, pasa su cuarentena acompañada por sus dos hijos, Lázaro y Libertad, ocupándose de las tareas escolares y leyendo guiones que tenía pendientes. Por lo demás, vía Skype , el papá de los chiquitos, Gael García Bernal, se comunica constantemente con ellos, por videollamada o por la web cámara. Instantes felices en momentos difíciles.

***

Confirmada -vía comunicado oficial- la reprogramación de la versión teatral de “Casados con hijos” en el Gran Rex, para enero de 2021 con la producción de Viacom- RGB y Guillermo Francella , protagonista y director. Luisana Lopilato dio el OK a su participación. La actriz desmintió las acusaciones en contra de su marido Michael Bublé, y de hecho salió a “bancarlo” con fuerza, como para que no queden dudas. Por lo demás, Luisana espera el estreno -el 28 de mayo próximo- de la película que filmó para Netflix, “La corazonada”, donde coprotagoniza con Joaquín Furriel. La actriz pensaba venir a ayudar con la promoción, pero, en virtud de la actual situación, hará una estrategia vía webcam para apoyar la película.

***

Tomada la decisión en Telefé de retrasar la emisión de “Graduados” para más adelante, a partir del lunes 20 a las 22 irá Santiago del Moro en vivo desde el estudio de Martínez con “Juntos podemos lograrlo”. Ocupará el espacio de “El muro infernal”, e irá en la previa de “30 años juntos”, que arrancará con el primer capítulo de una de sus exitosas ficciones. Del Moro está contratado por Viacom por todo 2020, en el que iba a conducir “Trato hecho”, y ahora mutó al periodístico junto con Reynaldo Sietecase y Alina Moine.

***

Este viernes se despide de la pantalla Marley, que termina su ciclo de “El muro infernal”, pero mantiene su contrato con la emisora Telefé. Esa es la razón por la cual no le durará mucho el descanso, mientras piensan un formato para que vuelva a estar en pantalla en el menor tiempo posible. Mientras tanto, el conductor se ocupa de Mirko, que, de paso, le dio tema para su libro, que ya está a la venta por internet. El bebé más famoso de la Argentina es autosuficiente en lo económico desde que llegó a este convulsionado mundo.

***

En El Trece siguen en stand by para poder volver a grabar y facturar, ya que Pol-ka -donde Adrián Suar es parte minoritaria y no el dueño de las decisiones-, por ejemplo, no genera dividendos. Así, les solicitaron a las actrices protagonistas de “Separadas” una reducción a los cachets que habían arreglado en sus contratos, y también hicieron lo propio con técnicos, directores, productores y todos los empleados de la empresa. Por supuesto que cada sector analiza la propuesta, y hay ganas de ayudar a que la cosa funcione. Además, se sabe que es un momento complicado para todo el mundo.

***

Ayer se retomaron las grabaciones de “Bienvenidos a bordo”, con Guido Kaczka, obvio es que con los cambios en virtud del protocolo de seguridad sanitaria. En el piso estarán Lourdes Sánchez, Tomy Dente y Fernando Bertona, y vía Skype, con cuidado, porque la conectividad suele ser regular, estarán Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, y la multifacética Vicky Xipolitakis. Hay que decir que se graba todo una o dos veces por semana, de manera de no salir tanto de sus casas.

***

La vida en el encierro obligatorio para la familia de Denise Dumas y Martín “Campi” Campilongo con los cuatro chicos y el perro se parece bastante a una sitcom argentina. Tanto es así que se han convertido en un boom en Instagram, donde suben las historias cotidianas: cuando cocina Campi, Denise se ocupa que hagan las tareas del cole, se turnan para pasear al perro por la zona, y también con el tema del lavado de platos. Mientras, Campi espera que se abra la actividad a mediados de mayo para comenzar a grabar “GO! Vive a tu manera” para Netflix, y que en septiembre octubre pueda volver con “Los bonobos”, el éxito teatral que estaba en el Lola Membrives con Lizy Tagliani, Osqui Guzmán y Peto Menahem. Ellos se hablan seguido y tienen contacto, pero, como es obvio, de manera no presencial.

***

A diferencia de muchos de sus colegas, Antonio Grimau no pasa solo su cuarentena. Lo acompaña su hija Antonia (23), quien se ocupa de cocinarle y cuidarlo, ya que, siendo grupo de riesgo, el actor no sale a ningún lado. El “parate” le llegó en un buen momento profesional, tanto en teatro con “Hello, Dolly!” como en televisión (Netflix), y ahora le toca esperar a que se reactive. De cualquier manera, el intérprete agradece tener la compañía de su heredera, ya que sabe de actores y actrices mayores que están solos y solas, sin nadie que los asista. Pasa.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo fue “Juntos podemos lograrlo” (El Presidente A.F. y Del Moro), 11.5 puntos de promedio; “Cine shampoo”, 5.2; “Antes de mañana”, 2.8; “Implacables”, 1.9; “Franciscus, una razón para vivir”, 0.7, y “La promesa”, 0.3. Segundo en el día, “Bake off”, 10.0; “El mundo del espectáculo (Cincuenta sombras de Grey)”, 4.0; “Living in América”, 2.5; “Festival País”, 0.9; “Periodismo puro” y “Todo puede pasar”, 0.8. En el duelo “La Peña de Morfi”, 4.1; “Juana Viale”, 4.9; pero en el mano a mano ganó Rozín. La jornada se la llevó Telefé, 6.1, seguido por El Trece, 4.5; Canal 9, 1.7; América, 1.6; la TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.