Ya con la promo en pantalla de Telefé se lanzan los castings para “ Gran Hermano 2022” que conduce Santiago del Moro. Están a pleno vigilando la construcción de la casa en Martínez, con Seijas a cargo, y Negrín con el plano que incluye pileta, jacuzzi, confesionario, cuartos, living, galería y jardín, más las sorpresas. Y lo que es fundamental, el muro que divide la realidad del encierro intentando que no se filtren informaciones del exterior. Más estricto aún cuando se vea en octubre. Es probable que incorporen a algunos famosos, más influencers y anónimos, muy mirado por la gente de Telefé, por ahora en total 16 y ampliaron las edades de 18 a 101, con idea de incorporar a varios del interior del país. Federalizar. La señal Pluto TV (gratuito) lo seguirá las 24 horas.

* * *

Mientras ensaya “Network” con Flor Peña, Eduardo Blanco, Coco Sily y César Bordón, Pablo Rago continúa con la gira de “Mi mujer se llama Mauricio”. En julio (1º y 2) estarán en Córdoba en el Quality teatro con Adriana Brodsky. El punto es que Rago tendrá que quedarse en Buenos Aires a partir de la segunda semana para las últimas pasadas de la obra que va al Coliseo. Además, lo llamó el director Sebastián Aloi (“Noches mágicas” con Oreiro y Minujín) para rodar una comedia.

.

* * *

Tal como anticipamos hace mucho tiempo, “Santa Evita” se estrena a nivel mundial por la plataforma de Disney el 26 de julio. Y hay dos eventos importantes, uno es el de París en el Festival de Series, y otro la alfombra roja y celebrities en Los Ángeles. Para ambos eventos, Disney invitó a todas, pero hay un tema. Deberían estar en LA los dos protagonistas, Darío Grandinetti y Natalia Oreiro, pero, la Oreiro tiene la ciudadanía rusa (a la que no renunció), y en el país de Biden es complicado. Más allá de que tenga su pasaporte uruguayo, a los yanquis no se les escapa nada. Veremos cómo lo resuelven.

* * *

Anticipamos que Alex Caniggia tiene pensado viajar a España e Italia, y ahora a su hermana

Charlotte la quieren en un reality, pero salió corriendo. La chica no quiere saber nada con el verbo trabajar y no le va mal con sus productos. Por más que vale decir que la marca “CCC Charlotte Chantall Caniggia” fue registrada en el año 2014 a nombre de Mariana Belén Solange Nannis en cuatro clases que abarcan ropa, calzados, bebidas alcohólicas y servicios de publicidad. O sea que la que manda todavía en la chica es su mamá Mariana. Eso sí, se va al verano europeo.

* * *

Deslumbra en las grabaciones de “ATAV 2” Andrea Rincón, la morocha argentina que obvio es símil Moria pero no pueden decir ni mu por los derechos que deberían pagarle a la diva. En la ficción es la favorita del empresario, genial bailarina y capocómica hasta que llega la nieta de la Polaca que hace Justina Bustos, y la corre del lugar. Esta rivalidad de vedettes va a llegar lejos, desde romperles las medias de nailon que en esa época (los ‘80) había que conseguir de contrabando -o viajando- hasta agarrarse de las mechas.

* * *

Pocos saben que Osqui Guzmán, gran actor, que se luce en “Los bonobos”, es íntimo amigo del español Dani Rovira, súper exitoso, quien hace un año tuvo que enfrentar un cáncer. Rovira siempre lo nombra en su programa “La noche D” que va por RTVE, y recién llegado a nuestro país ayer se estaban encontrando con Osqui. Lo va a ver en la obra de teatro e irá de invitado maestro a las clases que da Guzmán con su mujer, Leticia González, también profe de teatro. A Rovira lo aman en España. Gran nota.

* * *

Hábil para los negocios, Luciano Castro, quien ya terminó de grabar en Kuarzo “El buen retiro” con Claudia Lapacó, Mirta Busnelli, María Leal y Betiana Blum, ya está armando la obra para Mar del Plata. Tras el éxito que tuvieron con “Desnudos”, esta vez se asociaría con el empresario Javier Faroni en “Separados” (o algo así) y tiene confirmada a Jorgelina Aruzzi. Dicho sea de paso, antes de que Luciano se pusiera de novio con Flor Vigna, estaban muy unidos.

* * *

Esta sección dialogó con el actor español Diego Domínguez (“ATAV”), quien está en Buenos Aires grabando “Días de gallo” para HBO Max junto a Ángela Torres, Ecko, Tomás Fonzi, y Tomás Wirtz. Nos comentó que va y viene de su país, y que en breve se tiene que ir a filmar una película a Perú. Se hizo gran amigo de Fonzi y de los chicos de la serie. En el pasillo de la sala Politeama se cruzó con Luis Brandoni, a quien le expresó su gran admiración. Nadie habló con él para “ATAV” porque su personaje en los ‘80 nada que ver.

* * *

Impactante convocatoria para la inauguración del Politeama de Juan José Campanella con el estreno de “La verdad”. Actores, comediantes, empresarios, políticos y productores le dieron un “sí” enorme al evento. La legendaria Mirtha llevó sus bendiciones, junto a Gino Bogani, Héctor Vidal Rivas y su amigo Veroutis, sentada delante de Graciela y Manuela Pal, hija y nieta de Pablo Palitos, que fue el último actor que trabajó en esa sala. Se lo vio feliz a Gustavo Yankelevich, de RGB que lleva “La verdad” a escena, sentado en fila 5 y a su lado el CEO Darío Turovelsky con su esposa Sofía Soldati; también Guillermo Pendino, gerente de programación de Telefé, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani, adelante Darío Barassi, Matías Mayer, Andrés Gil, Denise Dumas, Campi, Osqui Guzmán, y el gran Beto Brandoni. Entre otros, porque estaban la familia y afectos de los actores del escenario y los dos Rottemberg, padre e hijo, e invitados especiales.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto el martes, “La Voz Argentina”, 17.8 puntos de promedio, con picos de 20, compitió con “El hotel de los famosos”, 11.8; “Los 8 escalones”, 10.9; “LPA”, 1.9; “La hora exacta”, 1.3, y “Noche de mente”, 0.3. Antes del mediodía, “Ariel en su salsa”, 7.2; “Socios del espectáculo”, 4.7, “Telenueve”, 2.8, y “América noticias”, 1.1. Los duelos “LAM”, 3.5, vs. “Bendita”, 5.0; “Telefé noticias”, 11.6, vs. “Telenoche”, 8.0, y “A la tarde”, 2.8, vs “Súper súper”, 2.1. No levanta para nada el pastor Gebel con “La divina noche”, 0.6, que pierde con “Animales sueltos”, 1.0, parece que interesa más la política que la religión. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.