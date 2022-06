El domingo se verá el final de “MasterChef Celebrity: La Revancha”, que produjo Boxfish, entre Vicky Xipolitakis, que tiene su hinchada, y Sofía Pachano. La hija de Aníbal Pachano invitó a veinticinco personas a ver la grabación, que la alentarán. Vicky Xipolitakis, por su parte, tiene mucha gente que le tira buena onda y el jurado le perdonó la vida más de una vez. Ese horario quedará liberado tras el final para la gala más importante de “La Voz Argentina”. Y ya están armando “El cantante enmascarado”, con Natalia Oreiro. En octubre sale al aire “ Gran Hermano”, ya con los castings en marcha buscando perfiles de influencers de entre 20 y 30 años, la mayoría, y son en total 16. Antes de “ Gran Hermano” van a convivir los dos realities de cantantes en Telefé.

* * *

Confirmada la serie sobre la vida y obra de Guillermo Coppola que va a protagonizar Juan Minujín para la plataforma Star plus. Están terminando de cerrar el elenco para completar los seis episodios que van a grabarse en julio, dirigidos por Ariel Winograd, en principio. Lo produce Pampa films y están buscando actrices/actores para los personajes de Susana, Yuyito González, Evangelina Bomparola, Karina Rabolini, Poli Armentano, Carlitos Junior, Alejandra Pradón y más de la época. La historia va a ir desde la cuna hasta su final con Maradona, y como su madre quieren tener a Soledad Silveyra y para el padre, a otro actor famoso. Nada firmado aún.

.

***

Dos semanas durará la repetición de la novela “Ricos y famosos”, que termina en la pantalla de Canal 9 este viernes (mañana última emisión). La decisión, a pesar de haber promocionado su vuelta con un especial que condujo Carolina Papaleo y los testimonios de sus protagonistas -Natalia Oreiro (por fono) y Diego Ramos entre otros-, se debería a lo económico. No habrían calculado bien el costo de las repeticiones. Que, se sabe, en la industria es costoso.

* * *

Mientras espera el estreno de la película “1985”, con Ricardo Darín, donde interpreta al fiscal Luis Moreno Ocampo, Peter Lanzani debutó como director de un podcast de ficción de Candela Vetrano para Spotify. Además, va por la mitad de la grabación de “El Reino” para Netflix, con Marcelo Piñeyro, y ya tiene propuestas. El ex de Tini eligió una carrera artística por sobre lo comercial. Así lo demuestra en “Las cosas maravillosas”, en el Multiteatro, que obtuvo excelentes comentarios también para la directora Dalia Elnecavé. Producido por Tomás Rottemberg y Bruno Pedemonti, quienes van a mantener las 70 únicas personas por función, y tiene las próximas funciones agotadas (sólo lunes y martes). Brillante, Lanzani.

* * *

Hay mucha movida en la plataforma Star + de Disney, que ya está programando varias series locales. Entre ellas, la segunda temporada de “Terapia alternativa”, que va a dirigir Ana Katz, con libros de ella y de su hermano Daniel y el protagónico de Carla Peterson. La actriz acaba de finalizar el rodaje de “Blondi”, donde hace un protagónico y que marca el debut en la dirección de cine de su amiga Dolores Fonzi y “ya” está por comenzar a grabar con Star +. Esta vez va de triángulo amoroso, Griselda Siciliani es la que manda y con dos actores más forman el trío consentido. Dicen, con escenas más fuertes que la primera.

* * *

Ayer al mediodía embarcó para Barcelona Andy Kusnetzoff, luego de grabar “PH (Podemos hablar)” el martes en Estudio Mayor. Se tuvo que bajar el trapero FMK, que cantó con María Becerra, por culpa de la niebla, que lo agarró en Córdoba. Ahora tienen que reprogramar, porque la idea de la producción es seguir con los jóvenes cantantes del Freestyle y el trap, como Rusherking, que la rompió. Andy está volviendo la semana que viene, con fecha de grabación en Estudio Mayor el jueves próximo.

* * *

Postergó su viaje de vacaciones familiares Carolina Papaleo, quien rechazó una propuesta de la Diez para ir de lunes a viernes, porque no le dan los tiempos. La actriz prioriza su facultad y el programa con Julián Weich “Vivo para vos”. Este sábado van a tener a Laura Novoa -amiga de Carolina y con quien trabajó en teatro con comedia de Woody Allen- y a Hernán Caire, contando parte de su historia. El domingo, en el piso, Víctor Heredia, quien va a cantar alguno de sus clásicos, y el dúo de escritores Jorge Maestro y Sergio Vainmann, primeros en meterse con temas difíciles en El Trece con “Zona de riesgo”.

* * *

Hay cierta preocupación en los amigos íntimos de Antonio Gasalla, como Marcelo Polino (pero está en Chile) y su abogado Pierri, ya que el genial actor se quedó sin la persona de servicio doméstico que estaba en su piso. La señora decidió no quedarse más y desde ese momento Gasalla se hace su comida y, si no, pide delivery. En cuanto a lo económico, no tiene problemas en el día a día, porque le depositan por las repeticiones de “El palacio de la risa”, pero suele confundirse con los números y las cuentas que debe pagar. Desde el abultado ABL de los dos pisos -ya que sacó de la venta el del primero- hasta la luz, el gas, el teléfono y el mantenimiento de su casa. De cualquier manera, se sabe que Gasalla no quiere a nadie cerca.

* * *

Feliz y enamorada de Manu Urcera, Nicole no responde a las ironías de Mica Viciconte, actual de su ex Fabián Cubero. La modelo y conductora se la está pasando bomba en el verano europeo de manera que nada la perturba. Va a volver la semana que viene, seguro antes del martes, en que tiene que retomar su labor en “Los 8 escalones”. Se ve que es rendidora, porque, más allá del afecto que le tiene Guido Kazcka, le suma en audiencia y en repercusión. No hay día que no se hable de Nicole.

* * *

Curiosidades del rating: Telefé ganó el martes con 9.7 puntos de promedio, superando a El Trece en 1.3 punto. Lo más visto, “La Voz”, 16.8; “Los 8 escalones”, 11.1; “La hora exacta”, 1.8; “LPA”, 1.7; “El señor de los cielos”, 0.8; y “Noche de mente”, 0.3. Luego, “El Hotel de los Famosos”, 10.7; “El primero de nosotros”, 9.3; “Tele 9 al cierre”, 0.9; “Animales sueltos”, 0.8; y “Reperfilar”, 0.6. A la mañana “Socios del espectáculo”, 5.7; “Flor de equipo”, 5.3; y a partir de las 13 Telefé se llevó puestos todos los horarios. Canal 9 quedó tercero, 2.9; América, 2.6; TV Pública, 0.7; y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media