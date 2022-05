En los estudios “Pampa” de Martinez, ubicado en la calle Santiago del Estero se están armando los planos para la construcción de la casa del próximo “ Gran Hermano”. Sería de unos 500 metros cuadrados, con detalles de diseño (por canje) en la iluminación y mobiliario. Aunque todavía no está el contrato entre Paramount y Kuarzo (Kazcka y socios) hay conversaciones avanzadas. En el bolillero de nombres para la conducción del reality figura Andy Kusnetozff, quien hasta ahora viene con “PH (podemos hablar)” los sábados con un rating inestable. Habrá que ver si se hace con famosos o con anónimos que siempre son más baratos, y traen menos complicaciones. Al menos, hasta que salen.

***

Tal como anunciamos el domingo a las 18.30 sale “El último pasajero” conducido por Nico Ochiatto y Flor Vigna, ex pareja que dicho sea de paso estarán el sábado en “PH (Podemos hablar)”, con Andy. Tienen bastante grabado, ya que “Nico” la semana que viene se va a Francia, y Flor sigue trabajando en la música y su nuevo single. A su término - 19.30-se largará la alfombra roja en el Hilton del Martin Fierro conducida por Iván de Pineda y Paula Chaves. Todas las figuras están citadas a las 19. Como es obvio, no irá “MCC la revancha” en virtud de que Telefe transmitirá la gala de los Martín Fierro con Marley.

***

Se conoció el real motivo por el cual Carla Peterson, quien debía entregar el Martín Fierro de oro junto a Nancy Dupláa (habían ganado con “100 días para enamorarse”), no va a asistir a la gala en el Hilton. Tenía arreglada una “escapada” de Buenos Aires con rumbo de vacaciones (vía canje) y no la iba a cancelar. Y es que quiere estar 100% para la segunda temporada de Star plus con “Terapias alternativas” dirigida por Ana Katz y Jazmín Stuart. La serie es de Gastón Duprat y Mariano Cohn dupla que quiere tener una pareja internacional o, al menos, una estrella, como hicieron con De Niro. Empiezan en un mes.

***

En breve la productora de Marcelo Tinelli “LaFlia” empieza con la convocatoria para cantantes mayores de 18 que quieran concursar en “Canta conmigo ahora”. El formato que compró El Trece para el big show de Tinelli que es super exitoso en el mundo y consta de 100 jurados que van a estar sentados en el estudio. Falta para terminar la construcción, mínimo mes y medio, razón por la cual hay nombres en danza, ninguno cerrado. Dos que ya estuvieron Nacha Guevara y La Princesita, también Jimena Barón y dos imposibles, Valeria Lynch, quien trabaja a pleno en Uruguay, y Los Pimpinela que van por el mundo. El punto es que avanzan.



***

Ya con De Niro en su ruta, aquí se sigue grabando la serie de Star + “Nada” con Luis Brandoni, Cecilia Dopazo, Rodrigo Noya, Daniel Araoz, y Silvia Kutica en reemplazo de Katja Aleman, quien salió tras un escándalo importante. Falta grabar Guillermo Francella, quien se perdió a De Niro, y hará un cameo en “Nada”, tal como Brandoni hizo en la serie del protagonista de “Casados con hijos”, “El encargado”. Y es interesante destacar que el ensayista y poeta Santiago Kovadloff , amigo de Brandoni debuta como actor con el personaje de Álvaro Bianco.

***

Ya está ensayando “Tini” Stoessel para el show el 21 de mayo en el Hipódromo de Palermo donde lucirá el traje negro, espectacular que le diseñó Verónica de la Canal. Esa vestimenta es la que le “aprobó” Rodrigo de Paul, cuando le mandó el WhatsApp, pero parece que en lo oficial el romance duró poco. Humm. Diremos que Tini va a una sala de Palermo a ensayar la semana próxima, y que tiene de invitadas a María Becerra, el cantante de moda “L-Gante” y hay una invitación para Lali Espósito, pero Lali está grabando a pleno con “La Voz”. Las entradas que quedan (pocas) van a $2.750, más más baratas.

***

Un registro de la marca DENIRO a nombre de una persona de apellido Sanchez en la clase 43 ( bares, cafés, restaurantes, hoteles, etc.), funciona sin problemas. Esa misma persona, Sanchez presentó una solicitud de registro de la marca "DENIRO HAMBURGUESERÍA" (según el logotipo de la película EL PADRINO) en la clase 43, todavía pendiente, aunque se publicó en el Boletín de Marcas y no tuvo oposiciones. El mismo señor Sanchez presentó el 28 de agosto de 2020 bajo Acta No. 3.930.328 una solicitud de registro de la marca "DENIRO HAMBURGUESAS DE ENTRAÑA”. No tuvo oposiciones de terceros pero tuvo una observación del INPI basada en el artículo tercero inciso h) de la Ley de Marcas. Pero Sanchez trabaja a pleno, anuncia en internet y no pasa nada.

***

Tras la suspensión del viaje familiar, el sábado pasado el médico le dio el alta de covid 19 a Osvaldo Papaleo, por más que no recuperó el olfato ni el gusto. El síntoma más fuerte la tos pero nunca tuvo fiebre. Ahora su hija Carolina tiene mañana parcial de Historia Latinoamericana en la Facultad, de manera que planifican con su tía Lidia para viajar a finales de julio. Irían un fin de semana a España a verlo al amigo de Osvaldo, el actor José Sacristán y de ahí toda la familia a Londres, que “Caro” no conoce. Por lo demás, la Papaleo le toca en los Martín Fierro entregar el rubro “reality”. Y va a ir a la gala, si puede, con su novio Miguel.

***

Curiosidades del rating: el programa más visto del domingo “Masterchef Celebrity la revancha”, 8,9 puntos de promedio, “El debate de El Hotel”,5,5, “Modo selfie”,0,7,”Crimen &Misterio”, 0,6, “Detrás de la sombra”, 0,4, y “Máxima velocidad”, 0,2. Antes, “Pasapalabra”, 6,9, “100 argentinos dicen”, 6,3, “Vivo para vos”,2,2, “Secretos verdaderos”,1,4, “Suena tecnópolis”, 0,6, y “El señor de los cielos”, 0,4. Tercero en el día “La Peña de Morfi” (Jey Mammon), 6,9, ganó en todas sus horas, cómodo, la mayor fuerza “Cine Shampoo”, 4,5 y la menor “El recreo”, 0,4. Después de la medianoche “Viajechef”,4,8, y “Tierras” (Martitegui con Paramount), 3,6. El día lo ganó Telefe,6,8, El Trece,5, Canal 9, 1,3, América, 0,9, Tv Pública,0,7, y Net TV, 0,2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.