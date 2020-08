Chichoneo confirmado el de Graciela Alfano en plena cuarentena con el vecino, todo por balcón y con distanciamiento. La actriz-conductora sale, con cuidado, a llevar al perro que la acompaña en su soledad, y en la plaza frente a su departamento se encuentra con su hijo Gonzalo para que vea a Nina, su primera y única nieta. Toda una “nonna” feliz la Alfano, quien por otra parte no abandona las pistas. Encuentra la primavera en pleno invierno. Una genia.

***

En el festejo del Día del Niño que hará Marley con Mirko en “Por el mundo en casa”, y que tendrá la visita vía Zoom de tantos amigues -entre los que mencionamos a la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey-, también va a participar la gran Cris Morena. La directora-guionistaproductora de tantos éxitos se va a comunicar para ser parte de la celebración. Y es que, en la previa del programa, en el Instagram de Telefé, van a anunciar el regreso desde el lunes 24 de “Floricienta”. Iba a ser Cris quien lo comunicara, pero lo hará uno de sus protagonistas, probablemente Juan Gil Navarro, el príncipe de la tira que enamoró en la ficción a Florencia Bertotti. Dos en uno.

***

.

Más contento día a día está Guido Kaczka con el programa líder del Trece, “Bienvenidos a bordo”. A lo largo de esta cuarentena fue creciendo en el rating, y ahora es el ciclo que genera más repercusión popular por los premios. Ya van dos taxis, el primero a Rubén Martínez y el segundo 0Km fue el que se llevó Carina Roxana Quinteros, de Lanús Oeste y nacida en Córdoba, mamá soltera de dos hijos. La semana próxima arrancan con los famosos que apoyan Sebastián Almada y Mario Guercio, y esperan que los participantes anotados en la web repitan la suerte en la ruleta. Se ayudan todos y eso es negocio.

***

Apuesta fuerte El Trece con el reality “100 argentinos dicen” que conduce Darío Barassi, producido por Boxfish, que está saliendo en principio el lunes 24 después del otro estreno “Mujeres”, que sería entonces cerca de las 16. Ya grabaron varios capítulos y les echó su mirada Adrián Suar como para tener claro de qué va. Gustó mucho. Y tiene además el atractivo de que se juega por dinero, con un máximo de $250.000. Hoy es un llamador súper importante, por más que en la Argentina lo fue siempre.

***

Tal como está anunciado, el 29 sale el streaming de “Campi en cuarentena” con la ayuda de Denise y su hija Ema con las cámaras, e Isabel y Santi se ocupan de la luz y el sonido. Va por Plateanet y lleva vendidas, ya en la primera función, más de 2.000 entradas. En tanto, el actor se está ocupando de registrar el nombre artístico “Campi” que viene usando desde que arrancó. Sucede que en el Boletín de Marcas se publicó una solicitud de registro de la marca “Campi” presentada por Martín Nicolás Campaña Delgado y Sebastián Alejandro Jaen para cubrir “representaciones artísticas; artistas de espectáculos; educación, formación y esparcimiento, clubes, exposiciones con fines culturales o educativos, organización de competiciones deportivas, producciones de películas; conjunto musical, etc.”. Raro. Porque Campi es Martín Mariano Campilongo.

***

Se está armando bien el programa de Gerardo Rozín y Jesica Cirio, quien dicho sea de paso mostrará a Chloé en lo de Marley, “La Peña de Morfi” anduvo bien el domingo pasado con Vicentico, y en este, la producción, siempre obediente, va con la gran Julieta Venegas, Kevin Johansen, el Chaqueño Palavecino y Sandra Mihanovich. No es el estilo del conductor ahora hacer “la pregunta animal” sobre el escándalo de los streaming de cantantes y el de Martín Bossi que en tres días vendió más de 20.000 entradas. No, de eso no van a hablar.

***

Una novedad internacional de sumará desde la plataforma argentina Ticket Hoy. El 26 de septiembre, en vivo desde San Pablo, Toquinho brindará un concierto vía streaming para gran parte de Latinoamérica, incluso España. El genio de la música brasileña accedió a los argumentos del productor Damián Sequeira, quien maneja todas sus actuaciones en nuestro país, Chile y Uruguay. Esta presentación es en el marco de los 50 años de La Fusa, y será la previa del concierto que Toquinho brindará con María Creuza en el Gran Rex de Capital con fecha suspendida hasta el 1 º de mayo de 2021.

***

Esta noche en el “Cantando 2020”, en vivo se viene la sentencia, duelo y eliminación de los que han quedado en la cuerda floja. Los sentenciados son varios, desde Lizardo Ponce, que tiene hinchada, la de apellido ilustre, Karina Jelinek, Adabel Guerrero, entre otros que figuran en la lista. Detalle a tener en cuenta de cara al rating es que Mariana Brey tuvo más audiencia que la esquina de Esmeralda y Mitre. Hum. Si eso tampoco funciona a pleno, bye, bye, ¿no?

***

Se están comenzando a dar charlas entre la Asociación Argentina de Actores y algunos empresarios teatrales miembros de Aadet. Sucede que pelean por armar un protocolo laboral, además de sanitario, de cara a la pandemia que afecta al mundo y en especial a la actividad teatral. Al parecer habría un entendimiento en que se tenga en cuenta las nuevas contrataciones bajo otras normas, con más fl exibilidad en cuanto a las fechas de ensayos y futuros estrenos. Para que puedan contratar personal por períodos más cortos. Nada fi rmado aún.

***

Curiosidades del rating: Telefé ganó el miércoles con 9.7 puntos de promedio; El Trece, 7.2; Canal 9, 2.8; América, 2.0; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. En comparativa del pasado miércoles, Telefé tuvo mínima baja y El Trece mínima subida. En tanto, los informativos de las 19/20: “Telefé noticias” (quinto en el ránking diario), “Telenoche”, 8.0; “Telenueve central”, 4.0; “América noticias”, 1.3; “TV Pública noticias”, 0.7, y “Reperfilar”, 0.2. Lo más visto: “¿Y tú quién eres?”, 13.0; “El gran premio de la cocina”, 8.0; “Confrontados”, 2.8; “Fantino a la tarde”, 1.9, y “Pampita online”, 0.3. En El Trece le funcionaron muy bien “Bienvenidos a bordo”, 9.3; “Cantando 2020”, 9.3, que pudo con “Codo a codo”, 6.9; “Animales sueltos”, 2.4, y “Nada personal”, 1.2. A la tarde reinó “Cortá por Lozano”, 7.4; “Corte y confección”, 5.0; “Intrusos”, 2.9, y “Hay que ver”, 2.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.