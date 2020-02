Desde su salida de “LAM”, Graciela Alfano tiene varias propuestas de trabajo como conductora. Hasta fines de febrero acompaña a Nico Occhiato (ganador del “Bailando 2019”) en “Todo puede pasar”, como coconductora, y ya la convocaron de un canal de aire para arrancar en marzo. Si arregla, iría en horario vespertino. La “nona” sigue generando polémicas y, además, divierte.

***

Le va muy bien a Carina Zampini con “El Gran Premio de la cocina”, que ya va por su séptima temporada en El Trece. La actriz-conductora está adelantando programas por los feriados de Carnaval, ya que así podrá descansar un par de días. No se va a ningún lado, disfruta en su hermosa casa en Haedo, que tiene un quincho de lujo para invitar a amigos y una pileta enorme. De modo que se queda ahí con su hijo y sus seres queridos, y el programa ya grabado.

***

Este lunes regresa de Punta Cana Sebastián Estevanez, quien viajó con su mujer y sus tres hijos, Francesca, Benicio y Valentino. Como es de imaginar, lo hizo por canje con la cadena de hoteles española (la misma a cuyo CEO Trump le prohibió el ingreso en Estados Unidos). El actor, quien se luce en “Separadas” junto con Mónica Antonópulos, podría tener más participación en la historia, que va a dar un vuelco en días, tras la reunión con los autores de la tira de Polka y El Trece. Hoy ya va a grabar en los estudios.

***

Mientras Adrián Suar se encuentra en Punta del Este participando del American Business Forum, su ex Griselda Siciliani sigue rodando en Barcelona con el director Cesc Gay y junto con Javier Cámara y Belén Cuesta. Ya llegaron para acompañarla y pasar unos días allá su hija Margarita, su hermana Leticia y su madre. Lejos del tremendo sol porteño, se dedican a pasear por las ramblas y Leticia, fanática del fútbol, visitando el estadio Camp Nou y el famoso Park Güell. La Siciliani está feliz de la vida con esta oportunidad laboral. Tiene sentido.

***

Continúa grabándose, bajo la dirección de Marcelo Piñeyro, la serie “El reino”, que escribió junto con Claudia Piñeyro para Netflix con producción de K&S. Tendrán al menos cuatro meses de trabajo con sus protagonistas, Nancy Dupláa, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Diego Peretti, el Chino Darín, Vicky Almeida y Vera Spinetta. En el medio, Mercedes Morán hará su participación en el Cervantes con teatro leído de la “Teoría King Kong”, dirigida por Romina Paula, y debuta el sábado 15. Por su parte, Peter Lanzani ya tiene entre manos nuevo guion para cine. Esta serie de 8 capítulos es de la poca ficción que se está rodando.

***

Con decenas de funciones vendidas de “Casados con hijos” en el Gran Rex, Luisana Lopilato tiene pendientes algunos trabajos que cumplir. Publicaciones de moda y, lo más importante, respetar el contrato con la marca francesa que grabará nuevo spot publicitario, tal vez en Los Ángeles. La Lopilato estará llegando a Buenos Aires en los primeros días de junio, pero, antes, tendrá charlas y ensayos vía Skype con Guillermo Francella, el director de la comedia. Llega para los últimos 10 días de ensayos. Con la agenda en la mano, como es lógico.

***

Ganadora del rating con “El precio justo” tanto los días de semana como los domingos, Lizy Tagliani (que la rompe en “Los bonobos”) hará el especial famosos con los siguientes invitados: Jimena Cyrulnik, la cantante Daniela, Vicente Viloni, Sabrina Carballo, José María Muscari, Pata Villanueva, Mariano García -periodista de Telefé-, la virreina de la vendimia Juli Navarro y el bañero de “El muro infernal” Adriano Mazziotti. Lizy tiene todo preparado para el próximo domingo. Lo veremos.

***

Instalada en Carlos Paz haciendo “Perfectos desconocidos”, Iliana Calabró -quien comparte casa con Alejandro “Huevo” Müllerestudia la posibilidad de hacer gira, como le han propuesto los productores. Todos ellos tienen contrato con las casas alquiladas hasta fin de mes, pero ahora quieren que se queden en el teatro Melos hasta el 8 de marzo. Por eso buscan la forma de arreglar con todo el elenco, que incluye a Romina Gaetani, Germán Tripel, Fabián Vena y su mujer, Paula Morales. Les fue muy bien hasta ahora, pero en la Villa se nota baja en el público, que venía a pleno.

***

Si bien no estuvo en los Premios Carlos acompañando a su marido, Peter Alfonso, Paula Chaves continúa en la villa cuidándose mucho del sol y sus consecuencias. La conductora, embarazada de una nena y madre de Olivia y Baltazar, volverá a Buenos Aires cuando sea la presentación formal para le prensa de la segunda temporada (grabada en el 2019) de “Bake off. El gran pastelero”. Telefé ya lo está anunciando, pero la fecha de salida aún no la tienen. Paula forma junto con Christopher la dupla exitosa del reality, que, hay que decirlo, tiene su continuidad asegurada.

***

Dio marcha atrás José María Muscari con la decisión de ir a Mar del Plata el martes próximo en el Radio City. Lo pensó mejor y no le pareció que fuera conveniente ir con un elenco reducido de “Sex”. Esto significa que aún no hay programación definida y los productores del espectáculo “Gasalla” siguen sin saber cuál será su destino. Marcelo Polino tuvo su reunión con Guillermo Marín, pero el tema económico no está resuelto, tampoco para Néstor Moyano y los artistas del show. De cara a la situación de Antonio Gasalla, están tratando de cerrar un acuerdo en cuotas mensuales, que deberá abonarle Gasalla a Marín. ¡Qué momento!

***

Curiosidades del rating: el miércoles se dio un empate entre “Separadas” y “El muro infernal” con 9.4 puntos de promedio. Pero el primer puesto fue para “Divina comida”, 9.6: “Las mil y una noches”, 6.1; “Festival País”, 1.6; “Modo noche”, 0.7, y “Las muñecas de la mafi a”, 0.6. El otro empate fue “Huérfanas” y “Bienvenidos a bordo”, 8.8; en tanto, “Cortá por Lozano”, 6.5, compitió con “Crónicas de la tarde”, 4.6; “Intrusos”, 2.4; “Confrontados”, 2.0, y “La promesa”, 1.0. La primera tarde de 12 a 16 fue para Telefé por 6.5 versus 4.7 de El Trece. Así, el día se lo quedó Telefé con 7.6, El Trece, 6.0; Canal 9, 2.6; América, 2.0; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.