Nos hemos referido varias veces a la situación económica de los intérpretes y bailarines que trabajaron con Flavio Mendoza en Carlos Paz en el teatro Luxor. El tema sigue sin resolverse, y Georgina Barbarossa, quien ahora está viviendo de las clases virtuales que les da a unos 50 alumnos, se ocupó de hablar con empresarios y recolectar alimentos no sólo para los bailarines, sino también para los que trabajaban con Mendoza en el circo. Así es la economía: de mendigo.

***

Este domingo en “Bake Off . El Gran Pastelero” se verá el décimo capítulo del reality grabado en 2019, que es un éxito importante en Telefé. Le permitió al chef francés Christophe Krywonis tener su canal de YouTube y hacer su negocio en las redes. Entre los competidores favoritos están Marcos, desastre cuando cocina pero amado por sus compañeros; Angelo, que encontró su público en las redes sociales; Samantha, fanática de la decoración, y Damián, el empleado de comercio rosarino. Compiten directo por el premio, que suma $600.000 y un kit de electrodomésticos de cocina.

***

Por más que le tienen confianza al departamento de noticias de El Trece- Artear, hay preocupación por los números de audiencia de los informativos del canal. Hace rato que “Telenoche” pierde por mucha diferencia con su competidor “Telefé noticias”, sin contar que “Noticiero Trece” y “En síntesis” no son ganadores en sus franjas. Hay quienes adjudican este hecho a que Telefé no tiene canal de cable de noticias, y El Trece cuenta con TN, pero..., en rigor, eso no cuenta. Diremos que ahora estaría confirmado “PPT”, con Jorge Lanata, saliendo el domingo 31 de este mes en el prime time.

***

Tuvo que cerrar su local “Cardinal”, en Palermo, Julieta Cardinale (Claudia Villafañe en “Maradona”), quien ahora se dedica a las ventas online y luego verá si puede seguir adelante, por los costos. La actriz comparte el confinamiento con su hija Charo (de su unión con Andrés Calamaro) y trata de hacerlo con tranquilidad. Por lo demás, todavía son noticias para el inicio de la segunda temporada de la serie de Amazon, aunque hay expectativa de que se pueda comenzar a grabar antes de fin de año. Igual que sus colegas, en stand by.

***

Pasan la cuarentena juntos Luciano Castro, Sabrina Rojas y sus chiquitos, Fausto y Esperanza, en su casa de Pilar. La pareja confía en que podrán salir de gira con la obra “Desnudos” en septiembre y cumplir con las ciudades que tenían pendientes. Más allá de que no tienen problemas económicos, y sí espaldas anchas para bancar la cuarentena de todos, la idea de volver al trabajo los seduce. Terminaron en Mar del Plata y se paró todo. Claro que se comunican con sus colegas Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y May Scapola. Iremos viendo qué pasa, de cara a lo que diga el gobierno.

***

Frente a una economía parada, Reina Reech trata de reinventarse para sostener a los profesores que tiene contratados en sus escuelas. Hasta ahora está pagando con sus ahorros, y va a comenzar con las clases online a $1.200 por mes. La actrizempresaria- conductora está recluida con su hijo Bautista en San Isidro, sin recibir visitas porque es persona de riesgo. Extraña mucho a su único nieto, Toribio, y a su hija Juana, pero sabe que tiene que permanecer protegida. La verdad es que lo que la tiene preocupada es la cuestión de los gastos, que no paran de llover como en una tormenta fuerte.

***

Como una manera de adaptarse a la restringida vida que nos impone la cuarentena, hoy se estrena Live Microteatro, un espacio con contenido exclusivo producido en el marco de este formato que tan bien anduvo en los últimos meses. Se trata de una plataforma online gratuita en donde el público podrá disfrutar semana a semana de propuestas audiovisuales inéditas, pensadas, desarrolladas y creadas especialmente en el contexto actual. Entre los directores y actores participantes se encuentran Diego Reinhold, María Figueras, Mariana Genesio Peña, Mar Mediavilla, Carolina Barbosa y Nicolás Teté, entre otros.

***

Tras regresar en forma rotativa a “LAM”, Lourdes Sánchez estuvo de visita en el programa de Guido Kaczka “Bienvenidos a bordo”. La bailarina -pareja del productor de Marcelo Tinelli, el Chato Prada, con quien tiene a su hijo Valentín- aseguró que no volverá al “Bailando”. Quiere retomar el camino de su trabajo para los más chiquitos, y espera poder regresar con su programa en América. Por lo demás, sigue haciendo los videos de TikTok, la aplicación del momento, con el Chato. Tratan de pasarla bien, sobre todo con sus vecinos de barrio, Campi y Denise Dumas, que siempre dan tema para reírse. Mucha gente sigue por episodios en Instagram su convivencia.

***

Linda competencia van a protagonizar Mirko, el bebé más famoso del país y el de mayor recaudación publicitaria, hijo de Marley, y Felipe, el pequeño heredero de Florencia Peña y su amor plus Ramiro Ponce de León. Este domingo, en “Por el mundo. En casa”, se verá la competencia entre los dos, en virtud de que los chiquitos tiene la misma edad (2 años y medio), hacen gracias y manejan un idioma particular. Irán en vivo vía Skype entre la casa de Marley-Mirko en zona norte, mansión importante, y la de la actriz y su marido salteño. En la previa de “Bake Off”.

***

Curiosidades del rating: “Jesús”, 14.0 puntos de promedio, volvió a arrasar y dejó atrás a su competidor directo, “Bienvenidos a bordo”, 6.0, en tanto que el duelo estuvo entre “Telefé noticias”, 9.9, y “Telenoche”, 6.2. Segundo en el día, la tira turca “¿Y tú quién eres?”, 10.9 (otro éxito), que liquidó a “Fantino a la tarde”, 1.9; “Confrontados”, 2.0, y “Seguimos educando”, 0.7. Lo máximo de El Trece, “El Gran Premio de la cocina”, 6.3; América, “Intrusos”, 2.8; Canal 9, “Bendita”, 5.7; TV Pública, “Seguimos educando”, 1.1, y Net TV, “El cartel”, 0.9. El prime time lo ganó por mucho Telefé, 11.1: El Trece, 6.0; Canal 9, 3.5; América, 1.9; TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.4. Y el día fue Telefé , 9.1; El Trece, 5.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.