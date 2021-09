Luego de consagrarse ganador en " La Voz Argentina" por buena ventaja, además del premio de grabar en CD digital, y del efectivo de millón y medio de pesos, se le abren muchas puertas al cordobés Francisco Benítez. Fue el elegido de Soledad desde el minuto cero y, así, va a participar no sólo del recital en el Movistar Arena (el 18) conducido por Marley, donde no participan los coaches, sino que además Mau y Ricky lo quieren de invitado de los recitales que ya tienen programados en el Gran Rex. Ahí tendrá gran participación la elegida de estos, Luz Gaggi, segunda en el reality (ganó 500.000) y muy querida por los dos cantantes hijos de Ricardo Montaner. Como era de imaginar, Fran Benítez estuvo en todos los programas de Telefé, porque fue tal la explosión que logró que lo querían en todos lados. Una buena y justa.

***

En días comienzan los junket de prensa de Amazon para promocionar la salida de "Maradona. Sueño bendito", que saldrá al mundo el 29 de octubre. La producción quiere apoyar la prensa en los tres Maradona, Nicolás Goldsmith, Nazareno Casero y Juan Palomino; en las dos Claudia, Laura Esquivel y Julieta Cardinali, y están viendo las dos Doña Tota: Mercedes Morán y Rita Cortese. La Morán tendrá escasa participación en la segunda temporada de Maradona, que está confirmada. La idea es que se grabe en marzo de 2022 y si bien hay poco actores que tienen contrato de exclusividad, se sabe que Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher (los dos Cóppola) y Julieta Cardinali están fijos. Van a sumar nuevos intérpretes.

***

Con la apertura de fronteras en Uruguay, previo trámite por Internet y autorización de las autoridades, varios famosos argentinos quieren ir a la otra orilla y ver cómo están sus propiedades. Uno de los que tiene casa y aún no pudo estrenar, porque la terminó de construir en terreno del barrio cerrado de Solanas, es Guido Kazcka. El conductor-productor y socio de Kuarzo, muy de perfil bajo, espera poder realizar un viaje corto. Es que aquí tiene los dos programas, "Bienvenidos a bordo" y "Los 8 escalones", y hasta ahora El Trece parece querer mantener ambos en pantalla, con lo cual, si le suma la radio, le cuesta encontrar días libres. Igual, se las arregló para pagar todo en la vecina orilla.

***

Hoy es el lanzamiento del disco homenaje a Gilda realizado por el sello Leader Music, en virtud de que se cumplen 25 años de la desaparición física de Miriam Alejandra Bianchi (su verdadero nombre). Grandes cantantes como Soledad se sumaron al aniversario y la jurado de "La Voz" grabó "Se me ha perdido un corazón". También están en el disco Zoe Gotusso y Emme -hija de Lito Vitale, quien hizo toda la dirección musical-, Brenda Asnicar, la actriz Natalie Pérez; Chita, la sobrina de "Solita" Silveyra; Rocío Igarzábal cantó muy bien "No es mi despedida". Se sumaron Feli Colina, An Espil e India Marte, en tanto que el músico Lito Vitale estuvo en la grabación de los nueve singles de largada y se realizaron nueve videos. El primer tema que se lanzó es "Corazón valiente", por Chita.

***

Este jueves 9, Martín Bossi vuelve a un escenario para actuar en vivo y para dar a conocer su nuevo espectáculo, con el que recorrerá las principales ciudades y provincias de la Argentina, bajo el título de "Martín Bossi Comedy Tour". Con libro y dirección de Emilio Tamer, el artista brindará a lo largo de una hora y media un show para reír, cantar y bailar, acompañado por músicos y cantantes en vivo. El puntapié inicial será a las 21 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, sigue viernes y sábado y luego encarará para Mendoza, donde se presentará el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19. Seguirán La Plata, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Entre Ríos y Neuquén. Con todo.

***

Esperando poder volar y evitar la cuarentena, en noviembre la bahiana María Creuza Lima Vélez, tal cual consigna en su documentación, estará volando a España con su show. Su productor Damián Sequeira apostó a la madre patria y tienen presentaciones varias ya cerradas y a la venta. Estarán en la Gran Vía de Madrid, el Apolo de Barcelona, y visitaran los escenarios de Málaga, Mallorca, La Coruña y Valencia. Al concierto en el Gran Rex junto a Toquinho, con motivo de los 50 años de La Fusa, artistas y productor optaron por trasladarlo al 1º de abril 2022, prendiendo velas y que se pueda llevar adelante. Planes sujetos a cambio de cara a cómo siga la cuestión covid.

***

Curiosidades del rating: el domingo el final de " La Voz Argentina" arrasó, 24.0 puntos de promedio, y seguido "La Voz del embajador", 16.1. Los máximos en una programación que tuvo a la TV Pública con el escándalo de Argentina en Brasil, 11.8 , la previa, 7.6, y el partido Chile Ecuador, 6.8. Se destacan en El Trece "100 argentinos dicen famosos", 8.7; "PPT", 8.5, y Juana Viale, 6.3, que le ganó a "La Peña de Morfi", 6.0. Canal 9 tuvo su mayor audiencia con "Vivo para vos", 2.1; en América, "Debo decir", 1.4, y en Net TV, "Alma gaucha", 0.5. Resultados de esa jornada, Telefé, 9.0; El Trece, 5.7; TV Pública, 4.3; Canal 9, 1.1; América, 0.8, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.