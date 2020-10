Florencia De la V, artista y militante. La conductora comenzó a mostrar su costado más político desde hace tiempo, ya que a pesar de que en el pasado se diferenció de colegas trans, ahora se acercó mucho al movimiento LGTB. Gracias a su popularidad, ahora decidió cargarse al hombro la visibilización del caso Diana Sacayán, una líder travesti que fue asesinada, con la intención de mostrar que su muerte fue un crimen de odio, llamado “travesticidio”, con un activismo que la tiene muy movilizada.

***

La fusión de empresas “amontona” personas que cumplen la misma función y, a veces, tienen trayectorias similares. Es lo que está pasando en ESPN, cuya unión con Fox Sports (ambas son de Disney) tiene programas con demasiadas estrellas. El cruce de Alejandro Fantino y Miguel Simón -un legendario de esa emisora- esta semana durante el nuevo “ESPN FC Show” no gustó nada, ni al público ni a las autoridades. Y varios de los compañeros del recién llegado al canal líder mundial en deportes admiten que no se lo aguantan mucho. Haya paz...

***

Graciela Alfano siempre es noticia y recientemente en un programa aseguró que el gran triunfo de su vida es sentirse una ganadora, porque logró estar el cien por ciento del tiempo feliz. De todos modos, infi dentes que nunca faltan aseguran que la felicidad más plena de este momento es Nina, su nieta, la primera de su hijo Gonzalo a quien extraña mucho ya que nació a fi nes de diciembre del año pasado y dos meses y medio después irrumpió la pandemia.

***

Muchas famosas durante la cuarentena, sin trabajo y en aislamiento, se dedicaron a armar sus propias huertas en los jardines de sus casas como Marcela Kloosterboer, Analía Franchín, Juana Viale, la esposa de Rial, Romina Pereiro, Luisana Lopilato y Nicole Neumann, entre otros. Una moda que crece para la alimentación sana, casera y que hace bien para despejar la cabeza y compartir momentos con sus hijos. Inclusive, Marley subió un video de su huerta donde se ve a Mirko regando la lechuga y las plantines de tomates.

***

Corren buenos tiempos para Marisa Andino ya que le va muy bien como conductora del noticiero central de Canal 9. Los sábados hace un programa en radio Rivadavia y mañana conducirá por radio Conexión Abierta un programa de tres horas dedicado a la concientización del cáncer de mama para la fundación Macma, una asociación civil sin fi nes de lucro constituida por mujeres que transitaron la enfermedad, también conocida como Movimiento Ayuda Cáncer de Mama, fundada hace más de 20 años. Recordemos que la locutora y periodista superó la enfermedad, con estudios realizados a tiempo.

***

Hoy es el último día de Horacio Cabak como conductor de “Informados de todo”, por la pantalla de América, ya que reemplazó durante dos semanas a Guillermo Andino, contagiado y ya recuperado de coronavirus. Tal como lo hizo cuando se aisló Alejandro Fantino, por Covid-19, el público que mira ambos ciclos apoya la buena onda del ex modelo y pide, a través de las redes sociales, que se quede. Sin lugar a dudas, como todo se sabe, las autoridades del canal evalúan cambios. Sólo hay que esperar.

***

Mientras sus colegas traperos aprovechan la cuarentena para hacer música y publicar canciones, el cordobés Paulo Londra está en una sintonía completamente diferente. Es que en julio nació su hija, de la cual todavía no se conoce el nombre pero sí varias fotos. El joven aprovecha esta pausa en su carrera para disfrutar junto a la beba y Rocío, madre de la pequeña, y generar un gran vínculo familiar.

***

Durante la cuarentena, el Pocho Lavezzi pasó por muchas cosas. En los primeros tiempos, pasó el aislamiento obligatorio en una playa del Caribe con la modelo brasileña Natalia Borges, a quien conoció en un lujoso resort de esas costas. El idilio terminó y el último mes vivió la soledad en Miami, pero en las últimas horas el ex jugador del Napoli fue visto en la hermosa ciudad de Estambul, mismo lugar al que viajó Borges, por lo que todo indica que estarían reconciliados.

***

Pura felicidad vive Eugenia Tobal, que estos días celebró los diez meses de vida de su hija Ema, fruto de su relación con Francisco García Ibar. Pero como sucede con todos los famosos de esta época, un cumpleaños no está completo sin un canje. La pequeña Ema aprovecha los “chivos” de su mami y recibió una hermosa cocina de juguete, además de tortas y otras sorpresas. De yapa, la actriz también ligó regalos. Una familia bendecida.

***

Una interesante (y necesaria) manera de capear el temporal fi nanciero que la pandemia arrojó sobre la actividad artística es, además del ya famoso streaming, el “autoteatro”, un concepto nacido en estos meses y al que Nito Artaza ha sabido dar forma. Luego de haber debutado en la zona norte con buena afl uencia de público, junto a Cecilia Milone y Costa, traerán “Mañana (el show)” al porteño La Rural. Con humor y música, se presentan este viernes y sábado a las 21.30 y el domingo Día de la Madre a las 20.30; esta función a total benefi cio de La Casa del Teatro. Las entradas se compran www. laruralticket.com.ar.

***

Otra de las formas en que los actores tratan no perder su vínculo con el público es el teatro online, y desde ayer en Teatrix se sumó nada menos que “Brujas” al catálogo. Fue uno de los espectáculos que más público convocó en la década de los ‘90. Thelma Biral, Susana Campos, Nora Cárpena, Moria Casán y Graciela Dufau en la plenitud de sus carreras, interpretaron esta celebrada obra del dramaturgo español Santiago Moncada, conocida en la península ibérica con el título de “Entre mujeres”. Los clásicos nunca mueren.

***

Si bien no ocultó su sorpresa al quedarse afuera de “Cocineros argentinos” luego de tantos años siendo el alma mater del exitoso ciclo, Guillermo Calabrese no se quedó de brazos cruzadas y mantuvo la “hornalla encendida”. Está muy entusiasmado con la repercusión de su canal de YouTube, que abrió apenas salió del ciclo de tevé y que en pocos días ya logró varios miles de suscriptores. Hombre querido por el público que sigue sus recetas siempre claras y fáciles, de todas maneras no pierde las esperanzas de regresar a la pantalla estatal y por estas horas mantiene varias charlas con sus autoridades ya que hay chances de tener nuevo programa. Ojalá así sea.