Sorpresa para los que no daban "ni dos mangos" por el futuro de esta pareja. Luciano Castro y Flor Vigna encararon su romance de manera inteligente; comenzaron a salir hace meses y nadie sabía -prueba de que cuando se quiere ocultar algo, se puede- para evitar interferencias y, sobre todo, evaluar cómo se sentían con esa incipiente relación. Siendo tan famosos ambos, vivían escondiéndose hasta que decidieron blanquear y ser libres. Luego, él se convirtió en un sostén importante en el inicio de la carrera musical de la ex Combate. Y va tan bien la cosa que ya se plantean la convivencia, algo que se concretaría este mismo año. Es decir, no pasa de este mes. Enamoradísimos.

* * *

Los populares artistas de reggaetón Nio García y Manuel Turizo volvieron a juntarse y lanzaron ayer su nueva -y pegadiza- canción "Resaca", producida por Xound y Goldi. El tema, como Dios manda, se encuentra disponible en todas las plataformas de música digitales. La canción retrata las secuelas de una buena noche con amigos y "que luego te despiertas por la mañana con una resaca mala", según contaron los artistas. El nuevo sencillo llega después del trabajo de Nio con Don Omar en el proyecto "Se menea" y del proyecto de Manuel con la canción y video "Baila Kumi" con Ir-Sais. Cada vez más arriba.

* * *

Tiene fecha de regreso las tablas, ahora marplatenses, Martín Bossi. El jueves 6 de enero a las 21 llegará al Teatro Mar del Plata para estrenar un nuevo espectáculo humorístico musical que presentará de jueves a domingos, durante enero y febrero. Acompañado por una orquesta en vivo, regresa a la Ciudad Feliz para dar a conocer su "Bossi Comedy Tour", show con el que hizo recientemente una exitosa gira nacional que también llegó a Uruguay. Adaptado especialmente para Mardel y para el inminente verano 2022, Bossi tiene muchas expectativas para la temporada.

* * *

Felices están los trabajadores de Telefé, una marca propiedad de ViacomCBS, porque continúa liderando ampliamente la audiencia de la TV argentina. En noviembre también se posicionó como el canal más visto y elegido por los televidentes. Para comenzar bien arriba el último mes del año, la emisora tiene preparada una programación especial para este viernes. A las 21 pondrá al aire a "Por el mundo", con Marley y Stefi Roitman, y luego estrenará la película "Re loca", protagonizada por Natalia Oreiro (la nueva integrante de la familia de Telefé tras firmar contrato para un programa musical). ¡Un combo interesante para ver!

* * *

Feliz está Flavio Mendoza con el estreno de su nueva obra "Circo del Ánima: Una Mágica Navidad", que se puede ver en el Parque Sarmiento, de jueves a domingo. El artista y director de grandes éxitos apuesta a un espectáculo navideño de primer nivel, con escenario giratorio, cantantes, acróbatas y actuación. Los valores de las entradas van acorde a los gastos que genera un show de esta magnitud. El ticket más económico vale mil pesos, mientras que el más elevado cuesta 2.300 pesos.

* * *

Vancouver Media, la productora que creó "La casa de papel", es una caja de sorpresas. En un reciente evento de Madrid donde despidieron a la exitosa serie, que estrena hoy su última temporada en Netflix, anunciaron que uno de los personajes tendrá su propia ficción. Aunque la idea suene un poco rebuscada, porque se trata de un atracador que murió en la primera temporada, los productores supieron ver el interés del público y harán un spin off de Berlín, que se lanzará en la plataforma en 2023. Los fans, por supuesto, saltan de alegría y ya quieren verlo.

* * *

La esposa de Ricky Sarkani, Graciela Papini, compartió hermosas fotos de su nieto menor, Félix, a ocho meses de la muerte de su hija Sofía, madre del bebé, y le dedicó emotivas palabras en las redes sociales: "Un ratito con él para terminar el día feliz. Amor infinito". Recordemos que Sofía padecía cáncer y pudo conocer a su bebé que nació a través de la subrogación de un vientre, ya que había congelado óvulos porque los tratamientos de quimioterapia le impedían quedar embarazada.

* * *

Viviana Saccone está "como loca" esperando el debut de "Sex" que se preparó especialmente para llevar a Villa Carlos Paz. El paso por el "Bailando" la fortaleció como artista ya que demostró que aprendió a bailar y modeló su figura a tal punto que potenciará su sexualidad en la exitosa obra de José María Muscari, pero los que se quedan en Buenos Aires pueden ir al Art Center de Palermo ya que "los originales" de la obra se quedan en Buenos Aires. Diego Ramos, el protagonista masculino, viaja a las sierras con Vivi. Mamita, qué dúo explosivo.

* * *

Después del terrible momento que vivieron en Miami cuando se derrumbó la torre del departamento donde se alojaban, Nico Vázquez y Gimena Accardi regresaron al país hace un par de meses, volvieron al teatro con "Una semana nada más" y recientemente viajaron a las Cataratas del Iguazú para descansar y divertirse, antes de que comience la temporada de verano. Lo curioso es que son varios los famosos que suben fotos a metros de la imponente caída del agua y promocionan ese paseo, que seguramente es canje.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del miércoles 1º de diciembre fue "MasterChef Celebrity 3", 15.2; "La 1-5/18", 11.1; "Por el mundo", 10.7; "Hercai", 9.9; "Los 8 escalones del millón", 9.6; "Telenoche", 8.5; "Bendita", 4.8; "Telenueve al mediodía", 4.0; "Telenueve central", 3.3; "Intrusos", 2.8; "Los Mammones", 2.8; "A la tarde", 2.2; "La ruleta de tus sueños", 2.2; "Polémica en el bar", 2.0; "Cocineros argentinos", 1.2. El día lo ganó Telefé con 9.6 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 7.1; El Nueve, 2.9; América, 2.2; TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.