Recién arranca la temporada veraniega -a los tumbos, debido al rebrote de coronavirus y ya hay varios escandaletes que se cocinan a fuego lento. Flavio Mendoza, que recientemente blanqueó su romance, sigue tan exitoso como polémico. Encendió la mecha al acusar a algunos colegas de "usar" el tema sanitario para esquivar la realidad de boleterías con pocas ventas (recordemos que Fátima Florez fue una de las primeras en suspender sus funciones por Covid-19). Pero ahora el platinado, que celebra diez años de "Stravaganza" en Villa Carlos Paz, habría deslizado entre los suyos sus escasas ganas de asistir a los "Premios Carlos", el 31 de este mes. Sabe que su presencia es importante, ¿cambiará de idea?

***

Una panelista que transita por distintos programas de la televisión abierta, muy informada, bonita y con escultural figura, estaría comenzando una relación con un hombre vinculado al ambiente artístico que, dicen, está loco por ella y es capaz de cumplir los deseos más exóticos y costosos de su morocha preferida. Por el momento, dejamos los datos aquí para que piensen, analicen y hagan un repaso. Más adelante, aportaremos un par de detalles más para que se acerquen a los tortolitos.

***

Soledad Pastorutti "inauguró" su verano, colmado de shows, en Rosario. La cantante inició un tour estival agotador, que la llevará por Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Catamarca, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, ciudades de la provincia de Buenos Aires y el vecino país Uruguay. El plato fuerte sin dudas será el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, que arranca este jueves y se desarrollará de manera normal, con estrictos protocolos sanitarios.

***

Los que también están de gira, pero por España, son los Les Luthiers, que retoman allá la agenda de su espectáculo "Viejos hazmerreíres", interrumpida en marzo de 2020 por la pandemia y en la que ahora se incluyen plazas que el conjunto argentino no visitaba desde hace muchos años, como Alicante (dieciocho años), Albacete (veintisiete años), Valladolid (trece años) y El Ejido (quince años). Talento de exportación.

***

Felices están Julieta Prandi y Tucu López con el comienzo de la nueva temporada de "Es por ahí" en América. Finalmente, el programa no cambió su nombre y los conductores, en su primer día al aire, cosecharon un promedio de 1.2 puntos. No se posicionó como lo más visto del lunes, pero hay que decir que logró una buena medición. Quizás esta nueva dupla convenza más a los televidentes a comparación de Soledad Fandiño y Guillermo Andino, quienes no funcionaron como presentadores del ciclo y fueron apartados. ¡Aires de cambio!

***

Muchos contagios de coronavirus hay en la farándula. El productor José María Muscari es uno de ellos y se encuentra aislado en su lujosa casa de Carlos Paz. A pesar del resultado positivo, se encuentra tranquilo porque tiene las tres dosis de la vacuna AstraZeneca y sus síntomas son leves. Además, a sus obras les está yendo muy bien y eso lo mantiene contento. Hay que tomar todos los recaudos y no aflojar, porque la pandemia no terminó.

***

Muy enamorado se encuentra el actor Nicolás Furtado de su novia, Ester Expósito. La española ya conoció a sus suegros en Uruguay y recibió junto con ellos el Año Nuevo. Están juntos hace pocos meses y todo parece indicar que su historia de amor marcha viento en popa. El fin de semana, los tortolitos salieron de fiesta a un conocido evento en Punta del Este y estuvieron a los besos. ¡Una pareja fogosa!

***

Curiosidades del rating: lo más visto del lunes 3 de enero fue "MasterChef Celebrity 3- Semana de repechaje", 14.4; "La previa de Por el mundo", 10.6; "Los 8 escalones del millón", 9.8; "Por el mundo", 9.5; "La 1-5/18", 8.3; "Noticiero Trece", 6.5; "Tele 9 al mediodía", 3.6; "Bendita", 3.4; "Intrusos", 3.2; "Súper Súper", 2.5; "A la tarde", 2.4; "Cocineros argentinos", 1.4. El día lo ganó Telefé con 9.2 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: "El Trece", 5.7; El Nueve, 2.3; "América", 2.2 y la TV Pública, 0.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.