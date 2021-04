(Fredy Villarreal) Confirmado Fredy Villarreal en el día de humor de “ShowMatch. La Academia”, que sería los viernes, imitando al presidente Alberto Fernández, aún no se arregló con Fátima Florez. Es lógico que la productora LaFlia quiera que la imitadora haga lo propio con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero Florez tiene dudas. Le han garantizado desde la producción que ella puede poner su propio guionista y decir lo que le parezca mejor, obvio, sin ofender y sólo con humor. Al mismo tiempo la convocaron de Boxfish para el “MasterChef Celebrity 3” (bien pensado), por supuesto como cocinera amateur. Con su marido Norberto lo quieren evaluar en profundidad por múltiples razones, pero dado que la gira que iban a hacer con Ulises Bueno y Soledad no se va a poder realizar, Fátima necesita el trabajo. Esta semana se va a defi nir cuál es la propuesta a la que le da el sí. Complicado.

***

Esta semana Susana volvió a Montevideo ya a terminar su participación en la serie de Amazon “Porno y helado” y se alojará en el Hyatt, siempre en modo burbuja. Igual le quedan pocas escenas, en medio de un elenco que encabeza Martín Piroyansky (director y guionista) y en el que participa Fabio Posca. Luego, la diva regresa a La Mary y espera el turno que ya anticipamos para los comprendidos entre los 70 y 79 años con la vacuna de Pfizer. En cuanto a su labor en Telefé, la idea pasó a septiembre, aunque todavía no han terminado de cerrar. Amazon la quiere convencer de grabar una biopic con su vida, pero la prioridad es Paramount.

***

Aliviada está Nacha Guevara porque le dieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid (la Sputnik) la semana pasada en Tigre. Obsesiva y cuidadosa, en eso igual que Mirtha, espera la segunda dosis antes de largarse a trabajar en forma presencial en el musical. Así, arregló traspasar la fecha del Opera dadas las actuales circunstancias para más adelante (ya dirá cuándo). Sin embargo, trabaja en el guion una y otra vez, y por Zoom se junta con su asistente de dirección para ir viendo cuadros y repertorio. Perfeccionista como Nacha no existe.

***

Mientras la semana del repechaje de “MasterChef Celebrity” arrancará el lunes próximo, en el que, tal cual dijimos, entran tres en la competencia y veremos quién sale luego. Diremos que quien no avanzó en ninguna de las opciones es Hernán “el Loco” Montenegro y en los próximos capítulos se verá cómo el hombre no logra apuntar ningún tanto. Por otra parte, al Loco se lo verá esta noche en que compite el conductor Santiago del Moro, en una buena jugada de Boxfi sh. Justo un martes 13 le toca cocinar libre, pero con un ingrediente frío y otro caliente, frente a la Gunda, Candelaria, Alex Caniggia y Gastón Dalmau. La parte que le toca a Del Moro es el ingrediente frío acorde al plato que cocine la Vetrano. Sin mercado que auxilie y en 60 minutos.

***

Una despedida espectacular en el rating la de Marley con “Minuto para ganar”, programa que tuvo primero de lunes a viernes (ganador en su franja) y después los domingos especiales. No se queja y agradece a Telefé la confi anza, ya que hizo “Por el mundo en casa” sin nada y en plena pandemia, y el de entretenimiento ayudado por Flor Peña y Lizy Tagliani. Fue de los pocos que no se contagió el Covid (aunque sí su productor Fede Hoff, que ya está bien), y ya está a pleno con “La Voz”. Ya dijimos que es en mayo la fecha que estarán acomodando de cara a los recitales de los Montaner, de Lali Espósito y de Soledad. Y en septiembre, de acuerdo a cómo esté la situación, volvería con “Por el mundo”. Sin dudas, Marley número uno.

***

Tras su decisión de bajarse de la gran apuesta de Marcelo Tinelli y del Trece, “ShowMatch. La Academia”, Nico Occhiato -el último ganador del “Bailando” junto a Flor Jazmín Peña- , sus íntimos dicen que se bajó para darle el gusto y no terminar peor con su ahora ex Flor Vigna. Así, y una vez que Flor Jazmín se sumó a un nuevo equipo de “La Academia”, Nico se dedica al canal de YouTube. Le va bien con “Nadie dice nada” conduciendo con Nati Jota, Flor Jazmín (la otra campeona), por Luzu TV. No le va nada mal al chico, contento con una nueva etapa en su carrera, pero va por más. Puede haber sorpresas en “La Academia” con Nico. ¿Una vuelta más?

***

Más allá de las perlitas que tira Marcelo Polino en “Flor de equipo” de “MasterChef Celebrity” (aún no dijo ninguna de las internas), la gente de producción de la actriz-conductora se las arregla para competir con “Lo de Mariana” en El Trece (igual le ganó cómoda). Mañana ya confirmaron a los tres jurados del reality Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, ahora que encima tienen enfrente al francés Christophe, que antes jugaba para ellos. Nada de teatro para Florencia por ahora, y seguro que si vuelve “Por el mundo” le tocará viajar con Marley, a quien recibe el jueves. Amigos y cómplices. Un momento de paz y risas.

***

Sabe explotar su buen momento Tamara Bella, a quien los rumores indican que está muy cercana al ex funcionario K y ex de Luciana Salazar, Martín Redrado. Ella sonríe y no dice ni mu. La chica tiene programa en el Canal de la Ciudad, el Canal 26 y es fi gura dentro del plantel de “Bienvenidos a bordo”. Suele grabar los miércoles, siempre en complicidad con Guido Kaczka, y aparece en pantalla los jueves. Zafa de competir en minutos de aire con Mica Viciconte, reducida su participación a dos veces por semana y con cartel francés. La ex “Combate” cuida su negocio.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo, la gala de “MasterChef Celebrity”, 17.3 puntos de promedio; “El mundo del espectáculo”, 4.4; “GPS”, 3.3; “Fuego amigo”, 1.6; “Instantes de vida”, 1.2; “Unísono la música”, 0.4, y “Lo mejor de editando”, 0.2. El duelo Paula Chaves al frente de “La Peña de Morfi ”, 5.9; Juanita Viale, 7.6, y luego “El show de los escandalones” (con la noticia del adiós de Mauro Viale), 2.5, y “Vivo para vos”, 1.8, y en esa franja la despedida de “Minuto para ganar”, 10.3, tercero en la jornada detrás de “Viajechef”, 11.9. La mayor audiencia en la TV Pública, la fi nal de TC, 1.9. El día lo ganó Telefé, 8.7; El Trece, 4.9; América, 1.6; Canal 9, 1.5; TV Pública, 0.7 y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.