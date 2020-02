El sábado, a pesar de la distancia, Eva de Dominici estará muy pendiente del festejo de los ochenta y pico de su abuela Ñata -le dicen así porque es muy coqueta y tiene la nariz respingada-. Lo cierto es que el fiestón se realizará en el velódromo de Lanús Este, porque son muchos invitados y su familia es fanática de ese hermoso lugar, que disfrutan todos los lanusenses. A pesar de que la actriz se encuentra en Hollywood grabando una serie, donde vive con su pareja, Eduardo Cruz, no olvida sus raíces. ¡Está muy bien!

***

Conocimos a Leandro Penna hace una década, cuando era “bañero” en un programa de Marley. Siendo muy joven, su facha y su simpatía enseguida llamaron la atención de los y las televidentes, pero luego su noviazgo con una mediática y escandalosa actriz inglesa, Katie Price, lo elevó a la fama internacional. Después de todo eso hubo una denuncia de la madre de su hijo por incumplimiento de cuota alimentaria, y Penna volvió al perfi l bajo. Hoy su vida es completamente diferente: más maduro, proyecta formar una familia con su novia actual, la bellísima modelo brasileña Talita Politta. Si bien el cordobés hizo una buena carrera en la televisión de Brasil, hoy aspira a volver a su tierra y confía en que ingresará en el “Bailando 2020”, que está en plena preproducción y búsqueda de participantes. Una vida agitada la del ex bañero.

***

Ayer dábamos cuenta del malestar que había generado en Rodrigo Lussich y en Carla Conte su salida de Canal 9 con su ciclo “Confrontados”, si bien ambos intentaron poner paños fríos en sus declaraciones a los medios. Pero ahora la bronca recrudece, porque trascendió que, en realidad, el canal, más que “levantar el programa”, levantó a los conductores, ya que el ciclo que conducirá a partir del 9 de marzo Marina Calabró en ese mismo horario se seguirá llamando “Confrontados”. ¿Qué pasó realmente ahí?

***

Hablando de broncas, los que están que trinan son Raúl Lavié y su esposa, Laurita, luego de que “La jaula de las locas” anunciara una doble función este lunes de Carnaval y el artista no se hubiera enterado. Es que el actor-cantante, a sus 82 años, realiza un trabajo espectacular, pero de mucho desgaste físico, por eso, a la hora de fi rmar su contrato con Nito Artaza, dejó en claro que no está en condiciones de hacer más de un show diario. Sin embargo, la ciudad de Carlos Paz se vio empapelada de flyers publicitando esta segunda función, que finalmente no pudo realizarse, según la producción, “por problemas de salud” de Lavié. Esto les cayó muy mal al intérprete y a su mujer, que buscarán decirle a Nito en la cara un par de cosas lo antes posible.

***

La sonada fiesta por los veinte años de “Intrusos” incluye, además de lo que Jorge Rial estuvo adelantando en las últimas semanas con especiales sobre los hitos del programa, una fi esta que él sueña con asistencia de todos los que pasaron por allí. Pero lo cierto es que la cosa está difícil, porque a las ya “bajadas” de sus clásicos laderos, como Viviana Canosa y Luis Ventura -quien dice que de ninguna manera asistiría, por la forma en que fue desvinculado del ciclo luego de tantos años de dedicación-, se suma la de Marina Calabró, flamante animadora del 9, como consignamos más arriba. Está muy en duda otra legendaria, Marcela Coronel, que también trabaja en la emisora de la calle Dorrego, aunque su contrato es con LaFlia, y Tartu, quien trabajará en breve con Marina. Daniel Gómez Rinaldi no guarda buenos recuerdos de su paso por el célebre programa, por lo cual la reunión amenaza con ser bastante acotada. ¡Cuántas internas y resquemores, che!

***

Desde que Fernando Burlando tomó la defensa de Fernando Báez Sosa -el joven atrozmente asesinado por rugbiers en Villa Gesell-, su novia, Bárbara Franco, lo acompaña no sólo en donde sea que aparezca públicamente su pareja, sino también en redes sociales, demostrando su compromiso con la causa. Hace un tiempo, Franco vivía inmersa en una pelea con el abogado por la fallida boda que planean pero siempre atrasan o cancelan por pequeños motivos. Pero la causa Báez Sosa parece haberlos unido de una manera en la que nunca se habían mostrado, y los afianzó como pareja.

***

Con los años que tiene trabajando en los medios, Connie Ansaldi logró transformar y adaptar su fama a la nueva era digital y hoy se posiciona como emprendedora en redes sociales. Con más de 1.400.000 seguidores en Twitter y casi un millón en Instagram, la panelista es una marca con nombre propio y recorre el país dando cursos de capacitación y charlas motivadoras sobre el tema. Además, creó junto con otras mujeres una comunidad para emprendedoras con el objetivo de ayudarlas y acompañarlas en el armado de su negocio. *** Tras separarse de la bella Stephanie Demner hace varios años, el humorista Grego Rossello no volvió a formalizar con ninguna mujer, pero, además de vivir su soltería con alegría, también la aprovecha para generar contenido humorístico en redes. Recientemente, en un casamiento al que todos sus amigos asistieron con sus parejas, en vez de mostrarse incómodo por ser el único sin acompañante, hizo varios videos riéndose de la situación. El márketing de la soledad.

***

Cuando, a principios de los 80´, conocimos al jovencito Diego Torres, el hijo actor y cantante de Lolita Torres, una de sus virtudes físicas más atractivas era su largo pelo castaño. Así estuvo durante su primera etapa exitosa en la música. Hasta que llegó un tiempo de madurez y decidió cortarse el pelo, mostrándose más formal. El éxito, afortunadamente, siguió hasta estos días. Pero, en una nueva etapa capilar, desde hace un tiempo decidió volver a ser ese pelilargo de antaño, esta vez con algunas canas que le sientan muy bien. Pero por ello ahora debe guardar más tiempo para mantener su cabellera nutrida y vivaz, y en sus conciertos debe tener un estilista confi able para que su pelo se luzca.

***

Un representante de actores -pero actores de los más famosos y cotizados del medio-, en rueda de amigos confesó que, de la extensa lista que tiene en su confortable oficina, tiene que dar de baja, como mínimo, a veinte, ya que no les puede prometer ubicación en cine, teatro o televisión. De modo que, en los próximos días, junto con su socio irán citando a los que consideren que ya deben abandonar la agencia. ¡Una lástima que esto suceda en el medio! En épocas de Romay y Yankelevich, por citar a algunos popes, el trabajo corría como agua de río.