La semana pasada, entre secadores, coloristas, manicuras, ruleros y tijeras, se encontraron en una peluquería de Barrio Norte, puntualmente ubicada sobre la calle Aráoz, Anamá Ferreira y Adriana Aguirre. No se saludaron, ni se miraron, ni siquiera de reojo, aunque las clientas que se estaban atendiendo en ese momento pensaron que la sangre iba a llegar al río. Recordemos que Aguirre le había dicho a la ex modelo “cara de mono” en una discusión mano a mano en un ciclo televisivo. Las dos se ignoraron en esta oportunidad, tal vez porque no había cámaras, pero nosotros sí que estábamos ahí.

***

Lizy Tagliani, en lo profesional y en lo personal, cierra un año fantástico, que lentamente fue mejorando con el aforo en teatros y demás actividades artísticas. Siempre positiva, disfruta del éxito de Los Bonobos en el teatro Lola Membrives, espectáculo que el sábado ofreció dos funciones. También marcha bien “Trato hecho” en la pantalla de Telefé y su novio, Leo, sin invadirla, la apoya en los nuevos proyectos que tiene para 2022. En este contexto, la capocómica es considerara una muy buena compañera y dicen que sigue agradecida por las oportunidades que le dieron.

***

Un verdadero renacer vive Chano, luego de haber tocado fondo hace unos meses, con episodio policial, operación y rehabilitación incluidos. Los miles de fanáticos que asistieron a sus tres shows de regreso en el Luna Park -el último fue el viernes- fueron testigos de la voluntad firme del músico por dejar lo peor de su vida atrás. Casi dos horas de recital a pura energía, con mucho diálogo con el público en que el cantante hizo catarsis y agradeció el apoyo realmente incondicional de su gente. Dakillah lo acompañó las tres noches como invitada, mientras su hermano Bambi inauguró con él esta nueva etapa de vida y música. Este mes también visitó Rosario y Uruguay, y continuará su gira durante diciembre. Ya agotó la fecha del 4 en Córdoba y sumó una el 5. Le seguirán Río Cuarto, Salta y Jujuy. Bien por él.

***

Se sigue armando la cartelera de Mar del Plata para esta temporada, tan esperada por el turista. “Celebrando la Revista” en el Teatro Corrientes es la propuesta que encabezan Sergio Gonal y la vedette Lorena Liggi, con las actuaciones de Jorge “Carna” Crivelli, Paquito Wanchankein y la presentación, como “vedetto”, del histriónico Mariano Caprarola. También se podrá verá “El Picante Varieté”, un show con humor en el que un grupo de artistas tiene la responsabilidad de darle vida nuevamente a ese clásico. Mariquena del Prado, El Mago Black, Andrés Teruel, Fernanda Vives, Marcelo Z y Julieta Biesa pondrán el cuerpo y las risas. Ambos espectáculos cuentan con la dirección general de Leandro Angelo y Lorena Liggi, parte de la apuesta fuerte que los productores harán este verano. Mucha “merde” para todos.

***

Muchas novedades hubo en el evento Upfront de ViacomCBS Cono Sur, que presentó los planes para 2022 ante la prensa, anunciantes e invitados. Entre lo más cholulo, podemos contar que la empresa dirigida por Darío Turovelzky tendrá en Paramount+, la plataforma de streaming donde hay una fuerte inversión, la temporada completa de “Susana, invitada de honor”, con la diva continuando las visitas a famosos en distintas partes del mundo, serie inaugurada por Wanda Nara. También, llegará el docu-reality “Marley & Mirko”, la segunda temporada de “Manos arriba Chef”, con los jurados rockstars Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y, ya el 12 de diciembre próximo, “Los enviados”, su primera serie original, creada y producida por Juan José Campanella, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez. La competencia del streaming, cada vez más picante.

***

A veces cuesta creer que sin ningún motivo específico ni puntual, un hijo, en dos años, no fue ni es capaz de visitar a su madre. Pero sucede, y en esta bendita farándula también. Lo cierto es que un conductor que parece muy carismático y amoroso se muestra absolutamente desinteresado por la mujer que le dio la vida. En fin, mejor poner un punto aquí ya que el tema es delicadísimo, pero el tiempo, sí, el tiempo siempre pone cada cosa en su lugar y la verdad sale a la luz.

***

Es la mimada de Telefé y la futura integrante de la familia Montaner. Hablamos de Stefi Roitman, que no para de crecer en televisión y es la elegida de Marley esta semana en su programa “Por el mundo”. La actriz y el conductor (acompañado de su hijo Mirko) recorrerán Disney, el increíble parque temático en Estados Unidos, y se animarán a conocer los lugares más visitados. Ella es fresca, simpática y le encanta la pantalla chica, y está en el mejor momento de su carrera.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado 27 de noviembre fue “Podemos Hablar”, 8.9; “Pasapalabra, especial famosos”, 6.8; “Polo herencia de gloria”, 6.7; “La noche de Mirtha”, 6.6; “Bumblebee”, 4.5; “Triple 9”, 3.8; “Knock out”, 2.6; “Vivo para vos”, 2.1; “Pasión”, 1.8; “Implacables”, 1.7; “América noticias”, 1.5; “Santo sábado”, 1.1; “Nocturna”, 0.5. El día lo ganó Telefé con 6.3 puntos de promedio, mientras que el resto marcaron: El Trece, 4.1; El Nueve, 1.6; América, 1.5; TV Pública, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.