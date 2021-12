Todos hablan de la China Suárez nuevamente, a propósito de la extraña entrevista que le brindó a Alejandro Fantino para Star+. Pero lo que llamó la atención es la gran omisión de la actriz sobre Armando Mena Navareño, el joven español que estaría enganchado con ella pero aparentemente aguanta en silencio (o casi) el estilo sentimental libre y abierto de la China. También se dice que esa "clandestinidad" está acordada entre ambos hasta que pase el temblor del Wandagate. Lo cierto es que el empresario tira algunas señales en su cuenta de Instagram, como hace unos días, cuando publicó una imagen suya con el corazón roto, junto a una bandera japonesa y una gota de sangre. En otro post, sólo escribió: "A veces es necesario mentir para contar la verdad". ¿Habrá segunda temporada de este culebrón?

* * *

Con tantas décadas de carrera admirable, llegó el tan ansiado debut como director cinematográfico de Julio Chávez. El actor comenzó a filmar en Buenos Aires su ópera prima, protagonizada por él y la enorme Marilú Marini. "Cuando la miro" es el título de este filme conmovedor, que muestra la redescubierta relación entre un artista plástico y su madre. Chávez interpreta a Javier, que un día emprende un extraño proyecto: filmar a su madre. Esta filmación no sólo será el registro de ella, sino también del encuentro entre ellos. Restan aún tres semanas de rodaje y todo el equipo está muy entusiasmado.

* * *

En apenas una semana se agotó la preventa exclusiva de más de 10.000 abonos del Quilmes Rock, otro de los grandes festivales de música "recuperados" tras más de un año sin shows presenciales, por la pandemia. El evento que tendrá lugar en Tecnópolis el 30 de abril y el 1º de mayo abrió ayer la venta por día y reveló los artistas que estarán en cada jornada. El sábado estará Gorillaz, Fito Páez, Trueno, Conociendo Rusia, Cuarteto de Nos, Virus, Eruca Sativa, Rayos Láser y Feli Colina. El domingo, Catupecu Machu, Nathy Peluso, Vicentico, Los Auténticos Decadentes, Guasones, Turf, entre otros. La ansiedad el público por volver a ver conciertos en vivo es evidente.

* * *

José María Muscari convocó a nuevas figuras para que la temperatura en la noche de Buenos Aires siga muy alta. Aunque no finalizaron las funciones de 2021, el show tiene fecha de reestreno confirmada el jueves 6 de enero, de modo que a las noches de Gorriti Art Center se suman el actor Christian Sancho, las talentosas bailarinas Silvina Escudero y Celeste Muriega y el cantante y compositor Benito Cerati, quienes tendrán la oportunidad de sumarse a un show sólo para mayores de 18 años. Renovarse es trascender y continuar.

* * *

Graciela Alfano no para, y lo decimos porque durante los meses de otoño e invierno siempre sacó a pasear a su perro rescatado, Beni, y continuó con sus caminatas con el fin de hacer gimnasia y mantenerse en forma. Pero en los últimos días, tal vez porque promociona alguna marca de equipos de lycra, optó por compartir en las redes selfies más sexys de frente y de espalda. Solitaria de día, no sabemos si a la noche, la blonda actriz y ex vedette comparte sus cenas con algún caballero que, hasta el momento, prefiere no presentar en sociedad.

* * *

Se acerca el final de "La casa de papel", la serie española que arrasó en el mundo entero a través de Netflix. El próximo 3 de diciembre se estrena la quinta temporada con un cierre muy esperado por sus fanáticos. A modo de celebrar el éxito alcanzado en la plataforma de streaming, se organizó un megaevento en Madrid con sus protagonistas. Aunque, entre los ausentes, faltó Rodrigo de la Serna, quien fue aplaudido por sus compañeros. Sin dudas, el actor argentino aportó su talento y fue un buen compañero con todos ellos.

* * *

Felices y emocionados están Sebastián Estevanez y su mujer, Ivana Saccani, por el nacimiento de su hijo Faustino. La pareja no para de compartir tiernas imágenes de su pequeño, nacido el pasado lunes en el Sanatorio Otamendi, y causan ternura en las redes sociales. Con la llegada del niño, los tortolitos tienen ahora cuatro hijos y se muestran contentos de tener una familia numerosa. Los tres hermanos menores recibieron al recién nacido con un amor infinito y cuentan que, por ahora, ninguno se puso celoso. Es más, todos lo quisieron tener un ratito a upa, al igual que el abuelo, el productor Quique Estevanez.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del martes 30 de noviembre fue "MasterChef Celebrity 3", 16.8; "Por el mundo", 11.1; "La 1-5/18", 10.3; "Hercai",10.0; "Los 8 escalones del millón", 9.5; "Showmatch-La Academia", 7.8; "Telenueve al mediodía", 4.9; "Bendita", 4.1; "El show del problema", 3.1; "¡Qué mañana!", 3.1; "Intrusos", 2.9; "A la tarde", 2.8; "Los Mammones", 2.6; "Cocineros argentinos", 1.0. El día lo ganó Telefé con 9.5 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 6.5; El Nueve, 3.0; América, 2.4; TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.