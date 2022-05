El más buscado en las redes, el rapero Rusherking, la última actualización en el rubro “novio de China Suárez”, estará el domingo en “La Peña de Morfi” aunque no será con Jey Mammon, quien dio positivo en Coronavirus. Cámara dos y tres para el ex de María Becerra mientras van a enfocar la actuación de Los Nocheros y Nico Mattioli. Y para el chacarerazo Juanjo Abregu y en el marco patrio Felipe Pigna. Siempre acompañado por el amante de la carne roja Santiago Giorgini y la cocina en vivo.

***

Ayer grabaron la primera promo con Marcelo Tinelli para El Trece. Y tal como anticipó esta sección, hay marcha fuerte en varios frentes con “Canta conmigo ahora”, que saldría en agosto. Además de los castings en el interior el país, el próximo 2 y 3 de junio se hará el de CABA en La Usina del arte. Para mayores de 18, que llevan su pista y canten cualquier género, siempre y cuando no sea una canción propia, tiene que ser famosa. La dirección musical de la elección de los participantes la hace en forma general Sebastián Mellino. Los castings avanzan y en las negociaciones con los jurados más conocidos se mueve el productor Chato Prada, además de que Tinelli sigue de cerca la obra en el estudio de más de mil metros cuadrados, que va a albergar a los 100 jurados. El Trece pone mucha plata en el reality, no sólo el formato, como es obvio. Van a grabar en julio.

* * *

.

Luego de rodar con Juan Leyrado en Montevideo, Uruguay, dirigidos por Luciano Leyrado (hijo de Juan), volvió Andrea Frigerio, quien fue protagonista del fi lme. El mismo se titula “Olivia” y la Frigerio tiene un destaque por demás importante. La actriz-modelo había sido la elegida para filmar con Robert De Niro y Luis Brandoni la serie “Nada”, pero por decisión de la cadena Disney, su plataforma Star+ no la aceptó. Y es que la política artística que siguen impide que sus talentos se vean en simultáneo en dos series de la misma compañía. De cualquier modo la semana próxima comienza a rodar otra serie, sin problemas.

* * *

Tras viajar a Italia y a París con su marido Fabián Mazzei, Araceli González se está preparando para terminar de rodar la película “For another time” que dirigen Juan Di Pace y Andrés P. Estrada. Ya filmaron cerca de Venecia, incluso donde también actuó o Toto Kirzner, y les quedan escenas que harán aquí la semana próxima. Tendrá dos días de rodaje, mientras sigue esperando que le salga la ciudadanía italiana. El próximo 19 de junio Ara cumple 55 y no lo oculta, sino que le ayuda para vender sus productos a través de “araceliweb”, una buena forma de ganar dinero. Por su parte, Toto sigue en Córdoba filmando otra peli, “La noche que luché contra Dios”. Pero tendrá que terminar su parte.

* * *

Los amigos de Tomás Fonzi lo califi can como un “chico correcto” por sus buenos modales y la mejor onda. El subcampeón de “MasterChef Celebrity 3” está grabando para HBO Max “Días de gallo” con personaje que se destaca. Y a la vez ensaya con Ciro Zorzoli “La verdad” junto a Candela Vetrano, Cachete Sierra y Mery del Cerro, con fecha confirmada de estreno el 17 de junio. Se va a dar junto con el estreno de la obra la inauguración de la sala Politeama, cuya construcción viene llevando adelante el director Juan José Campanella, y que lleva más de tres años. Una buena noticia.

* * *

La plataforma Paramount+ está armando distintos proyectos de ficción, entre ellos, los ya realizados, la serie “Medusa”; el film “El gerente”, con Leonardo Sbaraglia y Carla Peterson, dirigidos por Ariel Winograd; la biopic (docuserie) de Valeria Mazza, y acaban de contratar como showrunner a Paco Cabezas para todos los de habla hispana. Hay otro que están armando “Inadaptados”, cuyo guion se basa en la historia de chicos con problemas de salud mental o de otro tipo y la idea es ir buscando elenco. Se salen de la comedia, pero va a dar que hablar.

* * *

El martes que viene en Canal 9 se graba, con la conducción de Carolina Papaleo, el homenaje a la histórica novela de los tiempos de Alejandro Romay “Ricos y famosos”. Los protagonistas: Natalia Oreiro, quien está en Uruguay, se sumará a la celebración por Zoom, pero Diego Ramos, Antonio Grimau y Lorena Paola, en el piso. Por lo demás, la Papaleo este finde en “Vivo para vos” va a estar acompañada por Emiliano Rella, y recibe a Alberto Cormillot y Nico Maiques. Y el domingo Matilda Blanco, la valiente de “El hotel de los famosos”, donde la discriminaron por “vieja”.

* * *

Un trabajazo para el Ruso Slominsky armar “PH (Podemos hablar)” con invitados poderosos. Le cuesta bastante, más los que ya fueron y los que no quieren ir porque Andy no tiene el mismo trato. O sea, le van, pero no va. Este sábado ya tuvieron la baja de Karina Jelinek, reemplazada por la divina de Vicky Xipolitakis; va el marido de Pampita, Roberto García Moritán, veremos el diálogo con Diego Brancatelli, La Joaqui y Gastón “La Gata” Fernandez. Es lo que hay y Kusnetzoff lo sabe cocinar parado y con la libretita de preguntas.

* * *

Horas desgraciadas tuvieron que vivir Toquinho y su productor Damián Sequeira cuando tenían ya vendidas 500 entradas para el Coliseo de La Plata, el show de mañana celebración de La Fusa, y les avisaron que el acto político del PRO iba a ocupar la sala. Al subir en las redes el comunicado informando de la situación, hubo una reacción instantánea. Decidieron respetar como corresponde el compromiso que habían adquirido y le avisaron al productor que iban a poder disponer de la sala a partir de las 19. Pasan cosas.

* * *

Curiosidades del rating: luego de meses, la tira turca “Fugitiva”, 11.4 puntos de promedio, fue lo más visto del miércoles. Venció a “Los 8 escalones”, 10.0; “LPA”, 2.0; “La hora exacta”, 1.9; “El señor de los cielos”, 0.7, y “Noche de mente”, 0.3. En tanto, desde las 9.30 hasta las 16, El Trece y Telefé cabeza a cabeza, con empates de “El noticiero de la gente” y “Mediodía noticias”, 7.7; “Cortá por Lozano” y “Los 8 escalones”, 7.4, y aun así, el día lo ganó Telefé por ventaja de 1.5 puntos sobre El Trece. En cuanto a América, le pelea mano a mano el día a Canal 9, pierde el prime time, y su máximo es “LAM”, 3.5, y en el 9, “Bendita”, 5.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.