Con el anuncio de la plataforma Amazon acerca de la salida de “Maradona: sueño bendito” para el 29 de este mes (un día antes del cumpleaños de Diego), su competidora Netflix está evaluando qué lanzar primero. En un principio la idea era “El marginal 4”, que ya está terminada y que cuenta con las participaciones especiales del “Tano” Ranni, Luis Luque y Julieta Zylberberg y “pegar” la número 5, pero, verán si les conviene mantenerlas en gateras hasta diciembre. Que van a pegar, van a pegar a pleno. Es muy fuerte la de Maradona.

La repercusión de L-Gante es brutal, más allá de haberse convertido en la figura que más audiencia genera con sus visitas. Inteligente, ya en enero del 2021 presentó una solicitud de registro de la marca "L-GANTE KLK" bajo Acta No. 3.972.479 en la clase 41 (todo lo relacionado con espectáculos). Lo hizo a nombre de tres personas: Elián Angel Valenzuela, su nombre real en un 80%, en sociedad con Maximiliano Benjamín Barbaccia (10%) y Kevin Rivas (10%). Además otras dos solicitudes de distintas personas, una de Luis el 15 de abril del 2021 bajo Acta No. 4.004.139 para la marca L-GANTE en un logo dentro de un rectángulo en la clase 38 (transmisiones de radio, TV e internet) que no tuvo objeciones, y otra de Rafael, Acta No. 4.060.771, la marca "L-GANTE KELOKE" en la clase 25 (ropa y calzado). La duda que se presenta es si L-Gante autorizó esas dos solicitudes o no y se entera por La Pavada.



Las dos actrices argentinas elegidas por la productora Moovie contenidos de Brasil para la serie cuyo título provisorio es “How to be a Carioca” son Verónica Llinás y Andrea Frigerio. La Llinás termina junto a “Solita” la temporada de “Dos locas de remate”, ya que la Silveyra también tiene trabajo fuera de nuestro país, a principios de noviembre. Le toca interpretar un capítulo con Frigerio y elenco internacional que acompaña, ya que en esa historia son protagonistas. Tampoco se va a privar de alojarse en una suite de lujo, con todos los detalles, ojo, teniendo en cuenta los cuidados por el COVID-19 pero en un sitio muy placentero.



Mientras las cinco actrices acaban de arreglar un regreso con gloria en el verano porteño con “Brujas” las señoras se ocupan de planificar su descanso. Moria, ya dijimos, va a Las Vegas con Marley en el segundo viaje de “Por el mundo”, Nora Cárpena seguirá con su cielo por radio, María Leal, quien ya terminó su parte en la serie de María Marta García Belsunce, se dedicará a sus nietos, Sandra Mihanovich eligió su destino en el sur y se va a San Martín de los Andes con su esposa a una cabaña que tienen. Por último la gran Thelma Biral ejercitará el descanso puro. Y vuelven a la sala del Multitabaris el miércoles 5 de enero del 2022. Un éxito que no se acaba nunca.



Bien contentas las chicas de “Perdida mente” que ocupan el sexto lugar en el ranking de AADET. Se quedarían durante el verano porteño en el Multiteatro con el mismo elenco. Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Karina K, Patricia Sosa y Julieta Ortega. El punto a discutir son los recitales de la Sosa, que ya tiene comprometidos. Días pasados, en el cumple de Julieta, se reunió toda la familia, y esperan que vaya su hermana Rosario con su actual amor, Mariano Otero. Ya estuvieron Palito, Evangelina, Luis y Mía Flores Pirán, y Sebastián y Carla, todos ellos además, amigos entrañables de la Picchio. Muscari, chocho.

Se va armando la cartelera teatral en Carlos Paz, que ya tiene confirmado a Flavio Mendoza festejando los años de “Stravaganza” en el Luxor, en el teatro Acuario Aníbal Pachano con “Así …vuelvo”, entre otros. Omar Suarez, enredado en la polémica por la chica cubana que denunció abuso sexual, va con “La revista de Cocodrilo”, en tanto Peter Alfonso va al Del Sol con comedia producida por Dabope. Sigue también “Divino Divorcio” que iría al Holiday con Rodolfo Ranni y Cristina Alberó y una versión de “Sex” de José María Muscari con Viviana Saccone y Diego Ramos. Y se mantiene la pareja Fabián Gianola y Claribel Medina con sus “Relaciones Peligrosas”, que estuvieron en gira, y se instalarían en Carlos Paz.

Curiosidades del rating: el domingo el partido Argentina-Uruguay, lo más visto con 18 puntos de promedio, afectó a “Doctor Milagro”, 5,6, “Trato hecho”, 4,9, “100 argentinos dicen”, 4,3, “El show de los escandalones”, 1,4, “Vivo para vos”, 0,9, “Fuego amigo”, 0,8, y “Debo decir”, 0,7. Antes “La Peña de Morfi” (con Ulises Buenos), 5,7, versus Juanita Viale, 4,7, “Fútbol femenino”, 1,4, “La cocina de los Calamaro”, y “El show del fútbol”, 1. Tercero en la jornada “PPT (Jorge Lanata)”, 7,6, en tanto “Hecho acá” ganó su franja con 5,5, y “Pasión por el fútbol”, 2,8. El día se lo llevó Telefe, 6,4, Tv Pública, 5,6, El Trece, 4,7, Canal 9, 1,1, Tv Pública, 0,9 y Net TV, 0,2. El cable de deportes pago sumó 15,1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.