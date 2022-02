Reunión de más de tres horas en el piso 24 de la torre Le Parc de Palermo tuvieron Marcelo Tinelli con Fede Hoppe y Chato Prada estudiando el nuevo formato que presentarían en El Trece. Como se sabe, Tinelli tiene un año más (este) con el Grupo Clarín, y la idea, si sale, excelente, es lograr reproducir “El hormiguero”, el programa de más éxito en Antena 3 que conduce Pablo Motos y al que acuden todos los famosos, desde Penélope Cruz hasta Lali Espósito o Nathy Peluso, un boom en España con el tema de Camilo Sesto. El conductor, productor y empresario se tomó el finde con su mujer Guillermina Valdés para despejarse un toque y volver a la carga. Muy buena la idea.

***

La producción de “Sex” en Gorriti Art tiene capacidad limitada a 120 butacas, con los cual dos funciones suman 240 (no es tanto), y hoy lunes de carnaval una sola. Decíamos que la producción está armando el elenco para ir de gira por el interior comenzando en Rosario, y la discusión es porcentaje o fijo. Hablan con Silvina Escudero, que todavía está libre de TV, Juan Manuel Palao, Romina Ricci, Celeste Muriega, Christian Sancho y Nacho Sureda. La realidad es que al ser un elenco numeroso no ganan tanto dinero porque tienen que descontar porcentaje de sala, de música, de sueldos, etc. Ganan bien los que cobran también por Argentores -Matías Napp y Muscari-; los otros, “maso”.

***

Se hicieron muy amigos el comediante Roberto Moldavsky y Jorgelina Aruzzi, después de fi lmar juntos la película romántica “Ex casados”. Se siguen frecuentando y hablando por teléfono (o chat) siguiendo el camino de sus carreras. Moldavsky se despide hoy a las 20.30 en la sala América de Mar del Plata con “El método Moldavsky”. Luego, si todo va bien, prepara su nuevo espectáculo para la temporada fuerte en CABA. Las cuatro funciones que se cumplen hoy, muy bien vendidas.

***

El sábado de Carnaval Moria Casán pidió no ir al ensayo de “Julio César” de Shakespeare que el Gobierno de la Ciudad produce (paga todo) con Muscari. Y es que, dado el feriado, las “Brujas” hicieron doble función en el MultiTabarís y, como es de imaginar, Moria quería descansar antes. De cara a la clásica obra que produce Carlos Rottemberg en una de sus salas, se van a quedar hasta después de Semana Santa. Recordemos que están Nora Cárpena, Thelma Biral, Moria, María Leal y Sandra Mihanovich.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado, “Los Simpson”, 6.3 puntos de promedio, y en esas horas El Trece programó películas, la más fuerte, “Jurassic World”, 5.5; “Implacables”, 1.7; “Pasión”, 1.6; “ Lo mejor de como todo”, 0.4, y “La liga de la ciencia”, 0.3. Segundo en la jornada “Casados con hijos”, 5.8; “Cine 13”, 5.6; “El mundo del espectáculo”, 4.7; “Vivo para vos”, 1.9; “Especiales América”, 1.4; “Festival País”, 1.2, y “Lo mejor de editando”, 0.4. Ya con el fi nal de febrero (faltan los números de hoy) los resultados son inamovibles: Telefé, 8.2; El Trece, 5.3; Canal 9, 2.0; América, 1.7; TV Pública, 0.9, y Net TV, 0.3. Para Telefé es el mes número 22 en que se impone con más de 40% de share, y sumó algunas décimas (0.3) a lo que obtuvo en enero. América quedó en cuarto lugar y Canal 9 mantuvo su tercer lugar. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media