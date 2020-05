Acaba de cerrar un acuerdo con Mirtha Romay, para “Teatrix”, Thelma Fardin, quien puso a disposición de la plataforma la obra que hizo en Mar del Plata, “Fuera de línea”. Esta fue grabada en el teatro Provincial durante la temporada y ahora se anuncia en estreno para el streaming. En tanto, diremos que los éxitos teatrales son “Un rato con él” (Chávez-Suar), “Bajo terapia”, “Rotos de amor” y “Aráoz y la verdad” , que interpretaron Luis Brandoni y Diego Peretti. En relación con Thelma Fardin, está bastante dispuesta a promocionar la salida de su pieza teatral.

***

Mientras, junto con sus socios, entre ellos Gabriel “Puma” Goity, se ocupa de mantener, a pérdida, la sala de teatro independiente Chacarerian, Mauricio Dayub habla con Lino Patalano proyectando llevar “El equilibrista” a Madrid. Si la marcha se desescalada en España sigue bien, sería en noviembre en los Teatros del Canal y haría pocas funciones. También, antes de eso, en septiembre arrancaría a dirigir los ensayos de la obra “Inmaduros”, con Adrián Suar y Diego Peretti, entre otros, con idea de debutar en enero de 2021 en la sala El Nacional. La mayoría de los estrenos en Capital van a pasar a enero de 2021, siguiendo el ejemplo de “Casados con hijos” en el Gran Rex.

***

Dan por terminada la temporada de la obra “La verdad”, que protagonizaron Juan Minujín y Jorgelina Aruzzi en La Plaza. Esto significa que no habrá segunda vuelta, aun con apertura. En el caso de Minujín, espera grabar “El marginal IV” , dice la producción que sería en septiembre, ya que aún no sólo no hay autorización, sino que necesitan construir la nueva cárcel, cosa que no se pudo hacer. Y mantiene su negocio, que le va muy bien, con los mapas del proyecto “Atlantis” que vende online. La actriz, por su parte, espera volver a filmar con Roberto Moldavsky y Campi, dirigidos por Sabrina Farji.

***

Si bien en España ya se empieza a poder grabar series y abrir las salas con un 30% de ocupación, bajo estrictas medidas de distanciamiento y protocolo de salud, aquí habrá que esperar al menos hasta agostoseptiembre. Tras dejarle Adrián Suar y Carlos Rottemberg las propuestas para televisión y teatro al presidente Alberto Fernández, lo van a evaluar de cara a cómo siga la pandemia en Capital Federal y el conurbano. O sea, por el momento, seguirá suspendido todo. Volviendo a España, para dar ejemplo, Darío Grandinetti retomaría el rodaje de la segunda temporada de “Hierro” el mes que viene. Y no es la única que regresa a las tareas. Aquí habrá que tener paciencia.

***

Suspendidas las grabaciones de “Separadas” desde el pasado 16 de marzo, Pol-ka se acogió a la ayuda del Estado por no disponer de los fondos necesarios, y las protagonistas Celeste Cid, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo y Agustina Cherri esperan el depósito de los $33.000 y que la empresa abone la parte que le corresponde. En esa misma situación se encuentran los directores, técnicos y el resto de los intérpretes. En relación con el regreso de las grabaciones, podría ser entre agosto y septiembre, todo, sin jurarlo.

***

No tiene fecha de casamiento aún Lizy Tagliani con su novio Leo Alturria, quien, dicho sea de paso, se ocupa de los habitantes de la tercera edad en el edificio del que es portero en Barrio Norte. Los enamorados pasan su cuarentena separados, y ante el pedido de legalizar el romance decidieron hacerlo cuando se pueda. Lizy, una genia para su público en su programa “El precio justo”, hará hoy un Skype con Dudu Azevedo, el protagonista de la tira éxito de Telefé, “Jesús”.

***

El equipo de “Kinky Boots” quiere ser el primero que pueda volver a las funciones en el teatro Astral. Tanto el director Ricky Pashkus como los actores Martín Bossi y Fer Dente y la actriz Sofi Morandi trabajan en mantenerse con el ánimo arriba. Desde Pilar, Bossi hace Zoom con sus colegas y se pusieron de acuerdo en “aguantar” lo que sea necesario. Calculan que podrán volver en septiembre-octubre con un aforo mínimo de 400 personas (la sala tiene más de 1.000), y haciendo seis funciones semanales. Es gente optimista que la pelea.

***

En la productora LaFlia van a esperar hasta saber a ciencia cierta la fecha de salida para que los concursantes del “Bailando 2020” retomen los ensayos. Sin embargo, hay varias parejas -Dalma Maradona, Alex y Charlotte Caniggia, las Trillizas de Oro, Gloria Carrá, Mariana Genesio Peña y Miriam Lanzoni- que van por su cuenta ensayando el ritmo “disco”. Sucede que con la fecha se puede calcular el tiempo que hay que invertir y pagar: si salen el lunes 15 de junio, estarían más o menos bien. Y en la productora se comenta el cambio de horario para “Corte y confección”, que conduce Andrea Politti, a la que le va bien, y desde el lunes 1º de junio estará a las 14.30 en lugar de Mónica Gutiérrez. Es arriesgado con el cambio de horario, pero va.

***

La semana próxima estará en El Trece la fecha oficial de salida del “Bailando 2020” con Marcelo Tinelli, porque es el “día a día”. Ya la hay para Jorge Lanata y “PPT” (el domingo 31 de mayo) y para Mariana Fabbiani con “Mamushka”, que sale el lunes 1º de junio a las 18.30. La conductora tiene para su maquillaje, peluquería y vestuario un grupo de gente que utiliza el equipo de protección para evitar el riesgo de contagio y que es el que la acompaña desde hace años. Va a ocupar el horario de las repeticiones de “Pasapalabra”, y va a llegar tras dos horas de “El Gran Premio de la cocina” (de 16.30 a 18.30) . El atractivo es que se va a entregar dinero, cerca del millón de pesos a los ganadores. Veremos cómo funciona en el público.

***

Curiosidades del rating: el sábado lo ganó Telefé, 5.6 puntos de promedio; El Trece, 4.4; Canal 9, 1.4; América, 1.2, y Net TV y TV Pública, ambos, 0.4. Lo más visto “PH (Podemos hablar)”, 8.4; Juana Viale, 6.4; El mundo del espectáculo, 4.0; “Intratables (especial)”, 1.8, “Vivo para vos”, 1.5; “Festival País”, 0.6, y “Especial Fuerza Bruta”, 0.3. Quedó tercero en el día “Casados con hijos”, 5.9, perdió con “Cine 13”, 6,1; “Implacables”, 2.0; “Secretos verdaderos”, 0.8, y “Editando lo mejor”, 0.6. Sobre el final “Resto del mundo”, 3.3; “En estéreo”, 0.6, y “La promesa”,0.1. En lo que va del mes, Telefé guarda una ventaja de 2.1 puntos sobre su competidor, El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.