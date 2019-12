A muchos les llama la atención el giro de 180 grados de Julieta Bal; de los tres hijos de Santiago, la que tenía mayores diferencias con el director. Es más, su mamá Silvia Pérez no fue al velatorio ni al Panteón de Actores en Chacarita. Sí lo hizo Carmen, quien también fue ex. Pero hay una realidad y es que en el último mes, tras varios de silencio, Julieta fue a ver a su papá y accedió a juntarse con Mariano y Federico, cuando ya el director estaba en coma farmacológico. Nunca es tarde, pero...

***

Feliz está Lali Espósito en España con su papel en “Sky Rojo”, serie original de Netfl ix y dirigida por Álex Pina, creador del exitoso producto “La casa de papel”. La joven, instalada en un piso de Madrid, interpreta a una prostituta que huye de un club en que vivía tras dejar a su proxeneta gravemente herido y con medio cuerpo paralizado. En cuanto a las fi estas que se aproximan, la cantante tiene pensado volver al país para pasar Navidad con sus padres, hermanos y su novio Santiago Mocorrea, mientras que en Europa recibirá el nuevo año. Su agenda está que explota, pero Lali ya se organiza para estar con sus seres queridos.

***

Tras su consagración en el “Súper Bailando”, Nicolás Occhiato es el elegido por LaFlia, productora de Marcelo Tinelli, para conducir la nueva temporada de “Combate, la academia” junto con Lourdes Sánchez. El ciclo de entretenimientos se emitiría en el verano por El Trece y sería un lugar de arte. El joven, que logró ganarse el cariño del público y dejar atrás su noviazgo con Flor Vigna, quiere posicionarse como conductor. El sábado pasado fue visto en After Polo, bien vestido, con unos amigos y bajo las miradas de varias jovencitas. Habrá que ver si siendo más conocido en los medios se anima a acceder a notas gráfi cas, ya que hasta el momento prefi ere no contestar los mensajes de los periodistas. ¡Eso no se hace!

***

A poco tiempo de las fi estas, Navidad y Año Nuevo, Belén Pouchan salió de compras con su mamá al conocido shopping Unicenter, en Martínez. La contorsionista aprovechó que el comercio cerraba tarde para elegir tranquila los atuendos que usará el 24 y el 31. Con una blusa celeste, jean blanco elastizado y zapatos altos, la bailarina pasó casi inadvertida ante la gente, salvo por una pequeña que la reconoció de inmediato y le pidió una fotografía. Recordemos que saltó a la fama por sus acrobacias en las obras de Flavio Mendoza y por sus romances, entre otros con Albert Baró. En cuanto a su presente laboral, integra “El Circo del Ánima”, a partir del viernes de este mes en Mendoza.

***

Enamorada está Mica Tinelli de su actual novio, Lisandro López, jugador de Boca. Los tortolitos están juntos hace pocos meses, pero infi dentes que nunca faltan aseguran que la pareja vive un romance apasionado. Tanto es así que actualmente están en Francia, donde pasean por la Torre Eiffel y meriendan en reconocidos lugares. Lisandro es íntimo amigo de Mauro Icardi y Wanda Nara, por eso es probable que se encuentren los cuatro en Europa. Habrá que ver si Mica y Wanda pegan onda ya que, al parecer, son muy distintas.

***

Luego de mucho “remo” y meses de incertidumbre laboral, de a poco Thelma Fardin retoma su profesión post denuncia contra Juan Darthés. Ya se había visto un adelanto de la película “Giro de ases” en la que ella trabaja y que se presentó en la pasada Comic Con, y ahora está muy entusiasmada con el estreno en teatro de “Fuera de línea”. La obra, que debutará el 2 de enero en el Provincial de Mar del Plata, fue declarada de interés cultural por la Legislatura porteña, dado que versa sobre la falta de comunicación y las manías de la sociedad actual. Nos alegramos mucho por ella.

***

Luego de un año muy tormentoso en lo personal por su turbulento dirvorcio de Claudio Contardi, de a poco Julieta Prandi vuelve a sonreír. Tras años de bajo perfil por el ahogo que le significaba ese matrimonio, tiene varias ofertas laborales. Una de ella es para hacer radio en La100, pero también la quieren para un programa en las tardes de América, que este 2020 renovará plantel. En el verano ya está ocupada: hará temporada teatral en Carlos Paz con “Atrapados en el Museo” junto a Pedro Alfonso. Todavía tiene tiempo para pensar en las ofertas.

***

El clan Ortega no deja de dar frutos para el medio artístico. Hay que prestarle atención ahora a la nueva generación. Dante Ortega (hijo de Sebastián y de Guillermina Valdés) tiene apenas 18 años pero ya desparrama “facha” y despunta el vicio con la música, algo que hace muy bien, vale decirlo. El adolescente tiene una excelente onda con su hermanastra Juanita Tinelli, algo que se vio en la final del “Súper Bailando” ya que ambos fueron a hacerle el aguante a Marcelo en los estudios de LaFlia. Aunque no es muy fanático de las redes sociales, sus mensajes están relacionados con el cuidado del medio ambiente, así que bien por él. Aunque está viviendo un exitazo en España con “Parque Lezama”, la obra de Juan José Campanella, a Luis Brandoni estaría empezando a pasarle factura la lejanía de Argentina. Los que trabajan cerca del actor cuentan que, radical hasta la médula, y muy comprometido con el gobierno de Mauricio Macri, “sufrió horrores” la derrota del partido entonces ofi cialista. También manifestó sus deseos de haber estado en nuestro país para la fecha de elecciones.

***

El lunes 23 de diciembre llega al Trece “Reacción en cadena”, el nuevo programa especial de Fundación Huésped por el Día Mundial de Lucha contra el Sida. La producción se realiza al costo, los actores trabajan ad honorem y el canal dona todo lo recaudado por venta publicitaria a benefi cio de dicha fundación que este año conmemora su 30º aniversario. Este único envío está protagonizado por Carla Peterson, Gabriel Corrado, Vanesa González, Alberto Ajaka y Agustín Sullivan. Un programa que cada año genera más expectativas y buenas críticas. ¡Muy bien!

***

Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo -más conocido como Maxi Iglesiastiene 28 años, mide 1,80 y su nombre tomó popularidad en la Argentina por el personaje que interpretó en la exitosa serie española “Velvet”. punto que el actor español fue contratado por Pol-ka para la fi cción argentina “Separadas”, donde interpretará a Felipe Iriarte y será parte de un triángulo amoroso junto con Celeste Cid y Julieta Nair Calvo en los respectivos roles de Martina e Inés.