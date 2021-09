En Telefé ya grabaron las promociones del programa “No es tan tarde” que va a conducir

a la medianoche Germán Paoloski a partir del lunes 4 de octubre con duración de media hora. Lo acompaña el Zorrito Von Quintero y su banda, siguiendo el formato que hacían en cable. La idea es cumplir un contrato de tres meses (octubre, noviembre y diciembre), y en enero del 2022 tomarse el mes de vacaciones. Paoloski les quiere dedicar tiempo a su mujer Sabrina Garciarena -quien dicho sea de paso está haciendo “Madres” en el Picadero- y a sus hijos.

***

Mañana podría estar volviendo a grabar en Martínez “El primero de nosotros” uno de sus protagonistas, Damián de Santo, quien en la tira de Telefé tuvo varias escenas con Fernanda Metilli, invitada a una participación especial. La mujer de Rada tenía contacto con el grupo de De Santo (su personaje dará que hablar), en cuya burbuja de grabación están Adriana Salonia y Nico Riera. Todos aislados, tras confirmarse el Covid ya hace días. Los demás actores/actrices pudieron seguir su rutina sin problemas, como Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Mercedes Funes y Benjamín Vicuña, quien, acotamos, ya tiene permiso de Viacom para viajar a los Premios Platino. Retomando el tema de la ficción local de Telefé, la dea es programarla en noviembre, cuando termina “Doctor Milagro”.

***

Lo habíamos anticipado, Rochi Igarzábal, mamá de Lupe y mujer del músico Milton Cámara, fue convocada para "ShowMatch: La Academia". La actriz y cantante con onda súper hippie estuvo en "Casi Ángeles" y es muy amiga de Nico Vázquez y Gime Accardi, acaba de grabar un tema homenaje a Gilda, “No es mi despedida”, y estará con Marcelo Tinelli. Veremos si la acompaña su tía Soledad Silvyera, con quien se ven seguido y comparten gustos acerca de la vida. Tienen muy buen vínculo. Rochi es muy talentosa y está fichada en la agencia de Tommy Pashkus.

***

Tal como informó esta sección, Carina Zampini, el tema con el periodista de TN Federico Seeber, pasó hace meses, o sea, eso ya fue. Se ven en el canal, pero no hay rollo sexual ni amoroso ahí, quedó un buena “amistad” de aquel encuentro fugaz. La conductora de “El Gran Premio de la cocina”, que está grabando sus últimos programas luego de llegar a las 14 temporadas (la número 13 la ganó Facundo Viggiano y se llevó $450.000), tiene su forma de vivir el amor: lejos de las cámaras y en general con señores ajenos al ambiente artístico. Nos aseguran que tiene muy buen paladar y que sabe compartir los platos con su acompañante. Porque lo que es verdad es que no estaría en soledad. La hace bien.

***

Ya están a la venta las entradas en el Ópera para el sábado 13 de noviembre para ver y oír el espectáculo “Musicales en concierto”, con Ángel Mahler, Cecilia Milone y Juan Rodó. Las localidades tienen precios de todo tipo, dadas las circunstancias, y van a sumar una función. Además, Mahler, activo con Leo Ciffelli como productores de Nacha Guevara, quien está reversionando su show, está cerrando, como anticipamos, con Sebastián Blutrach, para estrenarlo en el Picadero, hasta ahora con fecha 8 de enero de 2022. Hoja de ruta.

***

Terminó de rodar para Star plus Celeste Cid la serie “Planners”, con quien interpreta a su ex pareja en la ficción, Gonzalo Valenzuela, además de Leticia Siciliani, Marcos Montes y Matías Recalt, convocado por el director Daniel Barone. Sucede que trabajaron en la obra “Después de nosotros”, con Julio Chávez y Alejandra Flechner, y le gustó su actuación. Así, Barone ya está dirigiendo a Lali Espósito en “El fin del amor”, para Amazon, y Celeste Cid por el momento está tranquila con sus dos hijos, André (de Emmanuelle Horvilleur) y Anton (de Michel Noher). La idea de Bárbara Diez, la ex esposa del actual jefe de Gobierno, ya está en formato de ocho episodios en su primera temporada.

***

Mientras Carlos Rottemberg y Aadet van a hacer un lanzamiento del teatro que abarque todas las plazas -CABA, Mar del Plata, Carlos Paz, Las Grutas, entre otras-, se van cerrando elencos para La Feliz. Además de Fátima Flórez y Nico Vázquez en el Complejo de Lino Patalano (Roxy- Radio City), se sumaría Martín Bossi. Y re-confirmados Luis Brandoni con “El acompañamiento”, “Malevo”, en sala a designar, y la comedia musical “Casi normales”. El actor formal lo piensan para octubre. Ya nomás.

***

Curiosidades del rating: lo más visto el sábado “PH (Podemos hablar)”, 8.5; Juanita Viale; 7.3; “Knock Out 9”, 1.4; Santo sábado; 1.2; “Aguante el cine (Un cuento chino)”, 0.9; y “El patrón del mal”, 0.4. Segundo en el día “Pasapalabra famosos”, 7.6; “Cine 13”, 5.7; “Vivo para vos”, 2.2; “Secretos verdaderos”, 1.3; y “Unísono. La música”, 0.5. Después de la medianoche “Un pequeño gran viaje”, 5.4; “Resto del mundo”, 4.2; “Modo selfie”, 0.9; “Comer para creer”, 0.6; y el “Festival del bien”, 0.5. El día lo ganó Telefé; 6.7; El Trece; 4.4; Canal 9; 1.5; América; 1.4; NBet TV; 0.4; y TV Pública; 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.