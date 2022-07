Mientras se ven los episodios finales de "El Hotel de los famosos" (ahora con enojo de ex participantes), que conduce junto al Chino Leunis, Pampita descansa en el verano europeo para tomarse un descanso de un segundo semestre que vendrá muchas sorpresas. La modelo muestra sus looks en Ibiza y según La Pavada de Diario Crónica, no lo hace solo por gusto sino por un jugoso contrato.

Tal como informó esta sección, Pampita Ardohain tiene contrato firmado con cadena de hoteles que debe cumplir en determinadas fechas, al menos una vez al año. Obvio que le pagan todo (todo), y puede llevar a sus amigas e hijos adonde quiera, sin preguntar el costo.

Eso cubre alojamiento y comida como ahora en Ibiza, pero no los gastos fuera del predio, obviamente, aunque eso no significa un problema más allá del cambio del dólar (curiosamente su esposo Roberto García Moritán había pronosticado el precio del dolar actual hace un tiempo).

La conductoramodelo-empresaria tendrá una tercera temporada de “Siendo Pampita” en Paramount+, y una segunda de “El hotel de los famosos” que está viendo en su agenda cuándo puede grabar y estar. En verano suele irse, como parte de su acuerdo comercial.