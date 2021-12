Siguiendo el camino de Wanda Nara, otra esposa de un futbolista del PSG lanzó su línea cosmética, en este caso, especializada en cremas y serums faciales. Se trata de Camila Galante, pareja de Leo Paredes, que este martes hizo un evento a todo trapo con invitados de primera, como Pampita y su marido, Roberto García Moritán. Pero la comidilla fue el esfuerzo que hacía Flor Vigna por no cruzar miradas ni ser fotografi ada cerca de Laurita Fernández. Recordemos que ambas se enfrentaron cuando, estando de novia la bailarina con Nico Cabré, se rumoreó que Vigna estaba enganchada con él mientras ambos hacían la tira “Mi hermano es un clon”. El mundo de la farándula es un pañuelo...

***

Todo listo en América para el debut de “Emparejados” el domingo 9 de enero a las 20. La pareja -formada este 2021- de Sabrina Rojas y el Tucu López conducirá, acompañados de Débora D’amato, May Martorelli, el ex “Gran Hermano” Sebastián Pollastro y nuestro colega de “El run run”, por Crónica HD, Juan Echegoyen. El equipo ya estuvo probando el estudio y charlando para conocerse más, algo fundamental para la dinámica de un ciclo televisivo. El canal se repone poco a poco de la gran cantidad de salidas de fi guras que tuvo últimamente, y aún no defi ne el futuro de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, cuyos contratos vencen a fin del verano.

***

Rock del bueno para finalizar este 2021 que nos pasó por encima. Divididos cerrará el año en la radio Nacional Rock con un especial que incluirá música, anécdotas y más. Desde las 22 y durante dos horas en FM 93.7., Gillespi será el anfitrión de este programa, que incluirá una entrevista a Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella más un recital en vivo con sus clásicos y nuevas versiones. Y será bien federal: se podrá seguir por la radio, sus 49 emisoras en todo el país y su canal de YouTube. Planazo para estas noche de calor.

***

Mientras espera el debut del nuevo programa que conducirá “El juego de la oca” con La Chepi, la influencer y ex participante de “MasterChef”, el Pollo Álvarez descansa en Mar del Plata, disfruta del excelente clima que acompaña a los turistas y en la playa, aunque está a pasitos del mar, no se despega del mate. Un fanático que hasta se animó a cebar en “Nosotros a la mañana”.

***

A veces los famosos hacen y se muestran de una manera descomunal para promocionar un producto con el cual ganan abultadas sumas de dinero. En particular nos referimos a Flor Vigna, quien hizo un baile de “perreo” para decir que usa tal máscara de pestañas. Pero esto no es todo, también se la ve revolcándose en una clase de gimnasia y como un canguro en los brazos de Luciano Castro. Todo ese circo ¿es necesario? A veces hay que tener dignidad y saber negociar.

***

Después de un gran 2021 en el que obtuvo reconocimiento mundial por su música, María Becerra armó las valijas junto con toda su familia y voló a la Riviera Maya, el paradisíaco destino de México, para disfrutar de unas merecidas vacaciones. La joven se hospeda en un hotel all inclusive que abonó ella misma con el fruto de su éxito como cantante. Allí también se encuentra su ex pareja Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, ya que era un viaje que planearon juntos antes de la infi delidad del trapero. Los ex tortolitos se cruzan seguido en el lujoso sitio y estarían analizando una posible reconciliación.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del martes 28 de diciembre fue “MasterChef Celebrity 3”, 14.5; “La previa de Por el Mundo”, 10.5; “Los 8 escalones del millón”, 9.4; “La 1-5/18”, 9.3; “Por el mundo”, 8.9; “Telenoche”, 6.8; “Tele 9 al mediodía”, 4.8; “Bendita”, 3.5; “Qué mañana!”, 3.0; “Intrusos”, 2.5; “A la tarde”, 2.2; “Buenos días América - extra”, 2.1; “Intratables”, 2.1; “Cocineros argentinos”, 1.3. El día lo ganó Telefé con 8.4 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 5.8; El Nueve, 2.4; América, 1.9 y TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.