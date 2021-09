Luego de un año marcado por la pandemia de coronavirus, Marcelo Tinelli regresó este 2021 a la conducción con una nueva propuesta, " ShowMatch: La Academia". Dejó atrás el formato del "Bailando" e incorporó a la competencia nuevas disciplinas.

Pero desde que comenzó, realizó algunas modificaciones tanto para adaptarse a los protocolos sanitarios como para amoldarse a los horarios de El Trece. Ahora, la grilla del canal volverá a sufrir modificaciones que impactarán de lleno en el ciclo del Tinelli.

Este lunes a las 22 se estrena la nueva tira de Polka "La 1-5/18", ficción en la que han puesto todas las fichas. Por lo tanto, "ShowMatch" deberá abandonar su horario y empezará a las 23. Según informó La Pavada de Diario Crónica, Tinelli se banca un programa corto que define la eliminación de una pareja tras ver los votos secretos del ritmo que eligió el jurado.

Aunque estará peleado con "Bake off", que aún no explotó y pierde con su antecesor "Doctor Milagro", que en el episodio de este lunes los participantes van a tener que hacer una "torta de chocolate", dedicada a uno de los tres jurados, en el término de dos horas (no al aire), en tanto van a ir monitoreando el número de audiencia.