La pelea entre Claudia Villafañe y Diego Maradona por los “famosos” departamentos que la empresaria habría adquirido en Miami sin conocimiento de su todavía marido sigue adelante. Ayer hubo una audiencia en Estados Unidos donde el defensor de la blonda solicitó que se “pausara” la investigación, argumentando que Claudia no puede generar ingresos para pagarles a los letrados en esta causa debido a la extensión de la cuarentena argentina. Pero la jueza desestimó esto y dio luz verde para que todo prosiga. Cabe recordar que la mamá de Dalma y Gianinna trabaja como organizadora de eventos, rubro totalmente frenado hace casi seis meses.

***

De la mano de Nito Artaza, Cecilia Milone y Costa, volvió por primera vez en pandemia el teatro en vivo, con dos funciones agotadas en un predio de Ingeniero Maschwitz. Dicen que si bien el matrimonio se lució en el escenario abierto, el público desde sus autos destacó con fuertes bocinazos la actuación de Costa ya que se lució por su talento y versatilidad, además de su simpatía. La obra “Mañana, el show” también divirtió a Fede Bal, Rodrigo Noya, Beto César, Nora Cárpena y Luisa Albinoni. Si bien no salvaron el mes porque la capacidad del lugar fue de 200 autos aproximadamente, sirvió para levantar la autoestima de los actores que necesitaban, justamente, actuar.

***

El sábado, sin promociones, pero puntualmente pautado con Canal 9, sus productores y panelistas, volvió Susana Roccasalvo al piso de “Implacables” tras largos meses de conducir el ciclo de espectáculos desde su coqueto departamento. Con estrictos protocolos sanitarios llegó a la emisora de Palermo maquillada y peinada, sólo ingresó al camarín para cambiarse. Los números del rating la acompañaron en las dos emisiones y fue el programa más visto del canal. ¡Felicitaciones!

***

En una publicidad que tiene a Brenda Gandini -hija de Daniela Cardone y esposa de Gonzalo Herediacomo protagonista de una saga de cremas, se ve a la actriz con un corte especial en su fl equillo, ya que es muy corto e irregular. Lo cierto es que debido al furor que causó el corte y los comentarios que recibió en las redes, lo que hizo fue subir a su cuenta de Instagram el momento donde su peluquero “opera” con las tijeras. Dicen que el hombre ya tiene cantidad de turnos pedidos para quedar como la bella Brenda. ¡Hay tendencias inesperadas!

***

La cuarentena de Osvaldo Santoro transcurre trabajando desde su casa y el actor asegura que, para él, la prioridad es la escritura de cuentos y una novela. Por otra parte, en enero, si todo va bien, empieza a fi lmar una película con Mariano Martínez que se llamará “Humo bajo el agua”. Además continúa ejerciendo el rol de dirigente en Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), una entidad que se ocupa mucho de proteger la economía de sus colegas. A full.

***

El derrotero de Carmen Barbieri este 2020 es muy duro. La capocómica no sale de una y se mete en otra. Evidentemente - y como le dijo el médicoestá somatizando los últimos años de estrés que debió afrontar. A su triple esguince de tobillo -se cayó en su casa y luego dos veces practicando para el “Cantando”- ahora se le sumó algo complicado: un herpes Holster, más conocido como “culebrilla”. El virus, que está latente en el cuerpo de algunas personas y se “ activa” con un estrés profundo, le tomó la zona ocular y parte de su cuero cabelludo, lo que generó un cuadro delicado. La están tratando un dermatólogo, un infectólogo y otro especialista dado que corre riesgo su visión. Entre los últimos golpes a su corazón, la enfermedad de su hijo Fede la desarmó, y ahora, si bien él esta felizmente curado, ella sigue preocupándose por él en este marco de pandemia. Un abrazo enorme para la Leona.

***

A pesar de que varios participantes de “Masterchef celebrity” están con coronavirus, inclusive quien será su conductor, Santiago del Moro, los que se hicieron el hisopado con resultado negativo ya hicieron las fotografías de promoción, como el Turco García, ex futbolista, y Rocío Marengo. El viernes lo haría De Moro, tras el alta que sería mañana, y también trascendió que están todos habilitados para hacer un curso de cocina antes del debut para emparejar conocimientos.

***

Algunos personajes de la tele tienen buena suerte profesional durante la pandemia y en lugar de tener un trabajo, “pegan” dos. Así le sucede al chef de “Morfi ”, Santiago Giorgini, quien en breve tendrá su propio ciclo, “Las recetas de Morfi ”, que muy pronto saldrá por la pantalla de Telefé. Bien por él, laburante y carismático.

***

Ayer, ante ciertos rumores de crisis entre Verónica Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez, la conductora se enojó bastante ya que cree que “los portales tergiversan todo”. Lo cierto es que Vero empezó a disfrutar las bondades del matrimonio con cuartos separados, y cree fi rmemente que es algo que le hace bien a la pareja, en su caso, una relación de 12 años. Había comenzado como prevención por el Covid, ya que ella trabaja en Telefé donde había varios casos, pero ahora Lozano se divierte sola, viendo las series que ella quiere, meditando, y en cuanto a la intimidad insiste en que “cada diez días está perfecto”.

***

Ansioso por su regreso a la conducción, este sábado junto a Soledad Fandiño en América, Guillermo “Pelado” López evita, en sus contactos con la prensa promocionando el programa “Santo Sábado”, referirse a su ex, Sofía “Jujuy” Jiménez. Pero cuando no le queda otra, sale del paso hablando bien de ella como todo un caballero, y no descarta la idea de volver a trabajar juntos. Sin embargo, ella ya dejó en claro que preferiría no repetir la experiencia, para evitar roces. ¿No le quedó un buen recuerdo?

***

A toda máquina trabajan en LaFlia para llegar con todo ok este lunes con “La previa del Cantando”, remake del ciclo que supo cubrir todas las instancias del “Bailando por un sueño”. El nuevo ciclo se emitirá a las 20 por Ciudad Magazine. Lo novedoso serán sus conductores; jóvenes y parte del plantel fi jo de la productora que también hace “Hay que ver” por Canal 9. La revelación de la tele 2020: Lizardo Ponce -infl uencer, participante del concurso y panelista de “Confrontados”, está hasta en la sopa- y Lourdes Sánchez, cada vez más picante y buena jugadora del show televisivo. Tendrán panelistas que se confi rmarán en las próximas horas.