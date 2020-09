Más tranquila fue la segunda grabación de “Masterchef Celebrity”. Al menos no se quedaron hasta la madrugada. Se hicieron íntimas Claudia Villafañe, que va a sorprender con sus cualidades en la cocina, y la influencer Belu Lucius. Con cuidado la ex de Maradona estuvo charlando mucho tiempo con la chica de las redes. El único problemita fue que Fede Bal se cortó leve con el cuchillo al picar, pero zafó bien. Y quien también da que hablar es el comediante Roberto Moldavsky, quien viene decidido a llevarse la corona puesta. Por su parte, Santiago del Moro le pone mucha onda, se la juega fuerte con este programa en un 2020 que fue, para el mundo, y es, un dolor de todo.

***

Era claro que Mirtha no iba a asumir el riesgo de contagio si la pandemia seguía en expansión, más allá de la situación de CABA (que tampoco es buena). Quiere decir que por estas semanas no se puede hablar del regreso de la diva. Razón por la cual su nieta, Juanita Viale -ya impuesta en los fi nes de semana, en que su programa suele ser el más visto de la emisora los sábados-, toma la posta. Y el sábado que viene se sienta a solas con Jorge Lanata, que tiene el trono los domingos con “PPTBox”. Por otra parte, Juana y su familia no abandonaron la idea de vivir en Uruguay; lo que sucede es que no será en forma inmediata. Algunos aseguran que irán durante el verano y de ahí la actrizconductora se moverá con su carrera.

***

Tras su visita a “Mujeres” en El Trece, Andrea del Boca vuelve a ponerse en órbita. Tan de moda el streaming, la actriz fue convocada por el empresario teatral Daniel Comba para hacer la versión de “Brujas” que presentaron en el Astros, dirigidas por Luis Agustoni. Además de Andrea, Viviana Saccone, Andrea Bonelli, Romina Ricci y Leonora Balcarce. Comba tiene los derechos de la obra y la idea es transmitirla a través de su plataforma en vivo. Irá por Tu entrada.com. Falta defi nir fecha y hora.

***

Mientras Nicolás Vázquez evalúa la situación teatral de cara a la temporada marplatense 2021, sin nada decidido aún, este sábado va a estar en “PH (Podemos hablar)” su compañera de elenco en “Una semana nada más”, Flor Vigna (el tercero es Benjamín Rojas). La actriz-bailarina dio mucho que hablar en esta cuarentena con sus ideas y vueltas con Nico Occhiato. Tuvo que ver su mudanza a un dúplex y al dejar la casa materna, ahora se cuida de hablar de una ¿tercera? vuelta con Nico.

***

Este viernes se van a entregar en forma virtual los Premios Gardel a la música a las 22 por TNT y en streaming desde Facebook Premios Gardel y por Radio Nacional/RAE. Los anfi triones son Ale Sergie y Natalie Pérez y la ceremonia podrá seguirse con todos los nominados, ocho por rubro. Del “Cantando 2020” fi gura Tyago Griffo (el hijo de La Bomba Tucumana), como mejor álbum de artista de cuarteto con “Dos amantes”, y la otra candidata es Ángela Leiva con “La reina” como mejor álbum de artista tropical. Los dos compiten en el programa que esta noche va con sentencia, duelo y eliminación (si llegan), mientras se preparan con nuevas ideas para el lunes 24, en que sale MasterChef Celebrity. Obvio que van a dar pelea.

***

Tal como informó esta sección, se piensa comenzar en noviembre con la grabación de “Los protectores”, con Adrián Suar, el colombiano Andrés Parra y Gustavo Bermúdez. Serán entre 8 y 10 capítulos que escribieron Suar y Carnevale metiéndose en el mundo del fútbol y en el que se pondrán como representantes fracasados, que harán con la productora Kapow (Patagonik participaría) y la dirección es de Marcos Carnevale, sin certeza. Por lo demás, los que se ocupan de los castings están buscando una actriz trans joven, casi adolescente, y hablando con distintas actrices.

***

Gran logro de Marley para que Natalia Oreiro le abra la puerta de su casa en San Isidro, lugar muy íntimo para la actriz, su marido Mollo y el chiquito rockero Merlín. El conductor de “Por el mundo. En casa” consiguió que le aprueben los protocolos sanitarios para ir otra vez a visitar a una estrella, que es la Oreiro. Es obvio que van a mostrar los regalos de las admiradoras rusas, las cartas que le envían y quizás su opinión sobre la vacuna. Irá en vivo para Telefé Y por Zoom, la China Suárez, antes de viajar a Chile a juntarse con Benjamín Vicuña. Al bebito, Amancio, sólo por foto. Lo cuida mucho.

***

El creador de todas las máscaras que se usaron, por ejemplo, en “El Gran Cuñado” -las de Macri y Cristina, que usan Martín Bossi, Fredy Villarreal y Fátima Flores-, hablamos de Andrés Parrilla, se va a trabajar a Estados Unidos. Lo último que hizo fue la máscara de Carmen Barbieri que usó Fátima en “Cantando 2020”, y ahora se va a ocupar del reality “Tu cara me suena”, que se grabará en Miami. En dos días está viajando con todos los protocolos y aquí deja gente de su equipo a cargo del trabajo. Talento for export.

***

Le fue muy bien en el rating a Alejandro Fantino al dar la primicia de que América transmitirá los Martín Fierro 2020 en noviembre, algo que confi rmó el presidente de Aptra, Luis Ventura. En estos días se trabajará con infectólogos para presentar un protocolo sanitario que garantice la seguridad de los asistentes. Será de diferentes características por la pandemia, es probable que en el Obelisco y al aire libre, todos los candidatos irán por turnos y con distancia social. Habrá que ver cómo se organizan los votos de las ternas, primero, y los ganadores, después, en forma virtual. Y quiénes serán los conductores de la ceremonia. Quedaron afuera El Trece y Telefé por falta de presupuesto. Increíble, América pudo.

***

Curiosidades del rating: el martes se lo llevó Telefé, 9.4 puntos de promedio; El Trece, 7.5; Canal 9, 2.7; América, 2.6; Tv Pública y Net TV, 0.5. Los tres programas más vistos de cada canal, en Telefé, “Jesús”, 14.1; “Floricienta”, 10.8; “Alas rotas”, 10.4, y “Educando a Nina”, 9.3. El Trece tuvo a “Bienvenidos a bordo”, 9.7; “Cantando 2020”, 9.3, y “ Telenoche”, 9.2. En Canal 9, “Bendita”, 4.9; “Tele 9 Central”, 3.8, y “Tele 9 al mediodía”, 3.7. Por el lado de América, “ Intrusos”, 3.1; “Fantino a la tarde”, 3.0, e “Intratables”, 2.5. Net TV, “Editando tele” y “ El cartel”, 0.8, y “Como todo”, 0.7. La TV Pública, “Peter Capusotto”, 1.1; el Presidente en San Juan, 1.0, y “En terapia”, 0.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.