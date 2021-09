La vida te da y te quita, una de cal y una de arena. Tal y como dice el refrán, transcurre la vida de Laurita Fernández en el último tiempo, quien debió despedirse de "El Club de las divorciadas", pero logró la reconciliación con Nicolás Cabré.

"Comencé este programa separada y lo termino en un 'vamos viendo' con Nico. Te digo que es un balance positivo todo este ciclo", reconoció la conductora en su programa final al aire de El Trece. El formato no alcanzó con los objetivos esperados y fue por eso que se canceló a tan solo cuatro meses de su estreno.

.

En sus palabras finales, Laurita dejó abierta la posibilidad de volver a estar frente a la pantalla con un mensaje muy ambiguo: "Nos reencontraremos pronto, quién dice. Nos vemos vaya a saber cuándo".

Sus declaraciones despertaron la curiosidad de los usuarios que pronto quisieron saber qué tiene entre manos la exconductora del "Cantando 2020". En ese sentido, un seguidor le preguntó a Ángel de Brito por los futuros planes de la también bailarina y él reveló que al finalizar el programa se tomará vacaciones.

Ángel de Brito reveló los planes de Laurita tras el fin de "El club de las divorciadas"

Sin embargo, su dulce despedida de "El club de las divorciadas" no implica un "divorcio" con con el canal. La Pavada del Diario Crónica informó que Laurita ya tendría nuevas propuestas laborales con El Trece.

De hecho, en la emisora la quieren retener, no sólo para que no se vaya a otro canal, sino porque le van a buscar un nuevo proyecto. Laurita todavía no está enterada de qué se trata, ni siquiera hay contrato firmado, pero la intención es que salga cuando termine esta temporada de Marcelo Tinelli con "ShowMatch: La Academia".

Laurita y Cabré, otra vez juntos

En las últimas horas circuló la versión de que la joven conductora de 30 años podría ser convocada por la productora que se hizo cargo de "MasterChef Celebrity" para un nuevo programa de juegos en dupla con su ex Fede Bal.

Mientras disfruta de su romance con Cabré y de algunos días de descanso, la artista esperará las ofertas que se vienen gestando.

Por otro lado, parte de la programación de El Trece ya está definida con el final de "El gran premio de la cocina" en su decimocuarta temporada y el jurado Christian Petersen. Eso sucedería el 20 de octubre de este año, apenas un mes más.