El Trece decidió levantar “Mujeres” tras ver los 2.7 puntos de promedio del viernes pasado y se lo comunicó sin anestesia a la producción de LaFlia. Pero también había decidido el final apresurado de “Corte y confección” (que no iba mal de rating) y el cambio en el magazine con ideas propias de sumar a las chicas de TN. Nació fallido, porque en el inicio del tema era Flor Peña la que iba a hacerlo, pero quedó en nada. Ese horario van a ocuparlo estirando “100 argentinos dicen” y “Mamushka”, o sea, la van a tener complicada. Se supone que el espacio que tenía la productora de Marcelo Tinelli lo va a recuperar en algún momento.

***

Hoy se mantiene la versión teatral de “Casados con hijos” con fecha prevista 15 de enero de 2021 en el Gran Rex con los protagonistas confi rmados, Guillermo Francella -también productor- , Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, Marcelo de Bellis y una actriz con nuevo personaje que se suma. Tienen todo OK, arreglada su participación bajo contrato (última firma ahora), e incluso se venden entradas un poco más caras que al principio. Eso sí, lo que hay que tener en cuenta, y lo tienen sus productores, Viacom-RGB, es que, a medida que pasan los días y los teatros no se abren, no les van a dejar mucha alternativa. La decisión la estarán tomando sobre la marcha.

***

En la feroz interna que mantienen Patricia Sosa y Valeria Lynch, quien además tiene otro frente abierto con su ex, Cau Bornes, que no se la va a perdonar porque quiere el dinero (anda escaso de efectivo), decíamos, la Sosa tiene una gran aliada en Iliana Calabró. Las dos son amigas desde hace años y han compartido muchos secretos de la vida sin traicionarse, también viajes y comidas, de manera que, entre las dos cantantes, Iliana mata por la Sosa. Ahora juntas en MasterChef Celebrity, se protegen y ayudan. Y es que la permanencia hay que ganarla cada semana. Apenas una semana estuvo Nacho Sureda.

***

Con los cambios en El Trece, Carina Zampini quiere saber cuántos minutos le van a sumar a “El gran premio de la cocina”, que hasta el momento va desde las 18.21 hasta las 20. La conductora, quien no ha parado un segundo desde que arrancó la cuarentena, no quiere perjudicar su promedio de audiencia, lógico. Es algo que quiere hablar con Diego Guebel (Boxfi sh), de cara a cómo sigue el programa en el verano. Y confía mucho en su representante, que la ha guiado muy bien desde su salida de Telefé, con cuidado ante un año duro para El Trece.

***

Ya con la autorización formal para comenzar a grabar fi cciones y películas bajo protocolo sanitario caro y estricto, las plataformas son las que tienen más respaldo para hacerlo. Así, el 23 de noviembre Amazon y Daniel Burman tienen fecha para comenzar con “Pequeña Victoria 2”, los capítulos escritos por Juan Taratutto. Protagonizan Julieta Díaz, Mariana Genesio, Natalie Pérez y, confi rmados, Juan Leyrado, Facundo Arana y Alan Sabbagh. Como anticipamos, tienen que hacer hisopados dos veces por semana, alcohol en gel y barbijos, y hay escenas que van a tener que adaptar.

***

Van con fuerza en el “Cantando 2020”, sumando sorpresas, y en los homenajes de esta noche tienen a dos de las fi guras más populares del país: Gilda y, justo, Natalia Oreiro, quien la interpretó en la película “No me arrepiento de este amor”. El primer caso es el de Jey Mammon, de los pocos que puede decir que le fue bien, quien, junto con Carla del Huerto harán tema de la Oreiro. Luego, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta van con el homenaje a Gilda. En tanto, como para seguir el escándalo, Cachete Sierra (de Gregorio-Vázquez) un tango de Gardel. Y en este segmento no va el BAR.

***

Son varias las productoras que están buscando conchabos en el exterior. El caso de Mandarina, que está en tratativas para fi rmar con una plataforma una docu-fi cción sobre la vida y obra del gran músico y cantante rosarino Fito Páez. Recién comienzan las charlas previas, pero ya con el OK de Fito. Por lo demás, sigue adelante con los documentales que quiere realizar con Jorge Lanata, si bien falta defi nir en qué mes y dónde. Se supone que el conductor de “PPT” quiere pasar diciembre y enero de 2021 en Uruguay. Veremos.

***

En España, por más que el Covid no afl oja, se trabaja en la industria audiovisual con todos los protocolos. Se terminó de rodar la película “Competencia ofi cial”, con Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez dirigidos por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y el actor argentino estaría regresando. En tanto, se sigue rodando la última temporada de “La casa de papel”, con nuestro Rodrigo de la Serna, y el elenco conformado por Úrsula Corberó, Álvaro Monte e Itziar Ituño, entre otros, quienes van a continuar al menos hasta febrero de 2021 en rodaje. No son los únicos que están en pleno trabajo.

***

Ayer, feriado, Flavio Mendoza igual ensayó en forma presencial con el elenco de “Un estreno o un velorio”, texto de Marcos Carnevale y dirección de Nico Scarpino. Entre ellos, Raúl Lavié, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa son personas del grupo de riesgo, de manera que respetaron el protocolo a rajatabla. Mendoza armó el Broadway para poder trabajar con un 30% del aforo, pero nada de eso está autorizado aún. De cualquier manera, su productor, Alberto Raimundo, sostiene que van a poder estrenar a fi n de mes o a principios de noviembre.

***

Curiosidades del rating: arrasó el domingo “MasterChef Celebrity”, 17.0 puntos de promedio, “PPT (Lanata)”, 10.8; “Livin in América”, 1.6; “Vivo para vos”, 1.5; “Documentales TV Pública”, 1.2, y “Lo mejor de editando tele”, 0.4. El duelo Juana Viale, 6.9, “La Peña de Morfi ”, 5.5, y las mejores audiencias en Canal 9, “Implacables”, 2.9; en América “Mauro, la pura verdad”, 1.9, y “Antes de mañana”, 2.4. Por su parte en la TV Pública, “La fi nal de TC”, 3.3, y “El podio de TC”, 2.9, por último, en Net TV, “Lo mejor de Pampita” y “Lo mejor de cómo todo”, 0.5. El día lo ganó cómodo Telefé, 8.5; El Trece, 5.5; Canal 9, 1.7; América, 1.6, TV Pública, 1.1, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.