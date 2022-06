Este jueves se verá el último y trágico final de “ El primero de nosotros” por Telefe, más allá que algunos lo vieron en Paramount plus. Dos de sus protagonistas tienen sus planes para los días que vienen. Benjamín Vicuña verá el episodio con su novia Eli Sulichin, y quiere que su hijo mayor Bautista los acompañe. El actor chileno está muy contento con su trabajo en la exitosa tira, y apoya a Bautista Vicuña Ardohain en su vocación de ser actor, y de hecho hacen campaña publicitaria juntos. Por el lado de Luciano Castro está ocupándose de los chicos, los tres, Mateo, Esperanza y Fausto, a full planeando vacaciones de invierno con ellos y su enamorada Flor Vigna. La idea es ir a algún centro de sky si bien aún no está definido el sitio, irán una semana. Momentos.

* * *

Tal como anticipamos, la serie de Disney “Santa Evita” con Natalia Oreiro y Darío Grandinetti sigue presentándose en festivales en Europa antes de su lanzamiento universal en Los Ángeles. Del 29 al 1 de julio, estarán todos los protagonistas, salvo Grandinetti que no podrá porque está filmando, Natalia Oreiro , Ernesto Alterio, los directores Maci y el productor general Rodrigo García Barcha, las guionistas Guerty y Rementería en Francia en el festival de Fontainebleau. Esta etapa es muy importante , sobre todo en Francia donde la figura de Evita es considerada una heroína en la historia de las mujeres del siglo XX. Con alfombra roja en el medio, viajan todos. Producción argentina.

* * *

En pleno escándalo por la prohibición de leer en clase el cuento de Casciari (“Más respeto que soy tu madre”), “Canelones” que habla justo de las antiguas “cachadas” telefónicas. Y es el elegido por el autor para llevarlo a serie en plataformas, financiado con dinero que logró de sponsors y de esa forma ser dueño del contenido. O al menos que se respete lo que hace. Y lo van a protagonizar en septiembre-octubre Verónica Llinás y Darío Barassi, dupla que suele ser muy exitosa y divertida cuando se junta.

* * *

Unión familiar extrema es la que profesan Michael Bublé y Luisana Lopilato con sus tres hijos, más la bebé número cuatro que viene en camino, en España juntos. La actriz está acompañando a su marido en la gira que en pleno verano está llevando adelante por Europa y en agosto tiene muchas fechas en Londres. Por su parte, la actriz estrena en Netflix “Pipa” el 26 de julio y le espera un verano agitado con “Casados con hijos” que ya está firmado para el Gran Rex. ¡Qué linda es la familia unida!

* * *

Los shows “Disciplina tour” de Lali Espósito en el Luna Park fueron descomunales en todo sentido. Además de sus colegas de “La Voz”, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Marley y Mirko, Stefi Roitman, Flor Vigna, Negra Vernaci, Damián Betular, cuyo baile fue viral, estuvieron Rochi Igarzabal y Emilia Attias (ex Casi ángeles). Las dos lo hicieron el sábado en el Luna Park y se quedaron en la fiesta en “Trade Sky Bar” que organizo Lali. Muy exclusiva con Mau y Ricky, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Emilia Attias y Peter Lanzani, y también Rochi. Como es de imaginar, se quedaron hasta la madrugada del domingo y la pasaron bomba. Tras el descanso Lali tiene que arrancar con la gira.

* * *

Con mucha expectativa espera Adrián Suar el estreno de “30 noches con mi ex” que marca su debut como director de cine, a la vez protagonista junto a Pilar Gamboa. Se va a dar en los cines a partir del 11 de agosto (produjo Patagonik), y no va a plataformas. Un año muy benigno para el actor-productor-director-empresario en que remontó el rating de El Trece, va primero en recaudaciones con “Inmaduros” en El Nacional, Polka volvió a producir “ATAV 2”, y su corazón funciona en modo clandestino, mientras no tenga nada que compartir en serio. No se puede quejar de nada.

* * *

Mientras tanto en Martínez. en “La Voz” se terminaron de grabar las batallas que comenzaron en junio. Con un jurado afilado que esta cuarta temporada pide más de los participantes y de visita Stefi Roitman y su perro Mao y Mirko pegado a su papá. Habrá que señalar que en julio viajan todos, salvo Lali quien tiene que seguir con la gira de su tour por todo el país. “La Voz”, si no la esturan mucho, estaría terminando en septiembre. En tanto, en las redes se inició “ El Regreso”, con los “MYA” (Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi (ex Cris Morena) que trabajan en conjunto con Manuel Turizo. La “pata digital” la lleva adelante Rochi Igarzábal, quien está sacando un disco nuevo.

* * *

El domingo viajó José María Muscari al Festival internacional de teatro clásico en Mérida, España con todo el elenco de Julio César , encabezado por Moria Casán, quien dicho sea de paso viajó con su pareja Fernando Galmarini. La diva se va a quedar en el verano europeo unos 15 días luego de la presentación y regresará, tal como publicó el empresario Carlos Rottemberg a “Brujas” el 20 de julio. Se va a dividir con el clásico de Shakespeare del Complejo teatral de Buenos Aires, ya que por el éxito, va a seguir en Mataderos.

* * *

Tal como anticipamos Muscari quiere exportar su formato “Sex” a Europa y ganar en euros. Es así que también aprovecha el viaje invitación de Mérida para entrevistarse con productores. Va con su productora en “Sex”, Paola Luttini. Confían que en Madrid haya chances de avanzar con la versión más caliente “a lo española” de SEX. Eso sí, sigue cobrando buenos dividendos por la local en Art Gorriti y la gira que encabezan Cristian Sancho y Ginette Reynal que es éxito.

* * *

Curiosidades del rating: el domingo “La Voz”, imbatible con 15,2 puntos de promedio, “El debate”, 5,7, el debut de “La noche del domingo”, 1,5, “Crimen y misterio”, 0,7, y “Máxima velocidad” y “Alma de artista”, 0,1. Antes, “Pasapalabra”, 10,6, “100 argentinos dicen”, 8,4, y “PPT”, 9,1, “Opinión pública”, 0,7, y “Documental”, 0,2. Les fue bien a “El último pasajero”, 8,6, “Cine 13” y “La Peña de Morfi”, 7,3, y “Cocineros argentinos”, 1,1. El prime time lo lideró Telefe, 11,6, El Trece, 7,8, América, 1,5, Canal 9, 1,1, Tv Pública, 0,3, y Net TV, 0,1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.