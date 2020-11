Apenas la llamaron de Boxfi sh, Andrea Rincón habló y generó no poco enojo, ya que, además de no haberla convocado para ingresar ahora, sino en el futuro “ MasterChef Celebrity 2”, no quieren mezclar por si en el repechaje logra volver el Mono de Kapanga, ex novio de la Rincón. El punto es que el presupuesto de la productora número uno de este momento para la segunda edición enfl aqueció cual régimen a pura agua. Ya bajaron las expectativas de tener elenco de primeras fi guras e irán viendo con los números en la mano. ¿Será que hay menos dinero en publicidad en verano?

***

Hay mucha preocupación en la gente cercana al genial Antonio Gasalla, en virtud de sus cambios de estados de ánimo y la capacidad para cumplir con el streaming que todavía no firmó con el productor Guillermo Marín. Tras la salida destemplada de Mar del Plata en plena temporada del 2020, hay personas que tienen miedo de que Gasalla no pueda cumplir y en virtud del contrato -si lo firmó- tenga que abonar otra cifra mayor. Por el momento lo está cuidando la mucama y algunos amigos que lo visitan en su piso de la calle Uriburu y Arenales (el que habita, no el que está en venta).

***

Con el regreso de la obra “Después de nosotros” a La Plaza, producida por Adrián Suar y Nacho Laviaguerre, van a esperar a ver si se puede resolver la vuelta de “Departamento de soltero”, con Nico Cabré y Laurita Fernández. La pareja, que está viviendo junta durante esta cuarentena, tenía prevista una gira con la obra que se suspendió por el Covid, sin contar las idas y vueltas que tuvieron. Lo cierto es que la actriz-conductorabailarina no quiere por el momento repetir la pareja de la vida real en la fi cción, tal vez para evitar roces, pero nunca se sabe. En tanto, esta noche en el “Cantando 2020” le tocará presentar a Ángela Leiva, Luisa Albinoni, Pablo Ruiz y Flopy Tesouro.

***

Tal como anticipamos, se vio el domingo cómo Lizy Tagliani, con valija en mano, acompañará a Marley en sus viajes por las provincias, para la nueva versión, con menos restricciones, de “Por el mundo”. El domingo que viene saldrán desde Misiones, y el segundo, desde el sur de nuestro país, en Neuquén. Ya dijimos que Lizy es contratada por Telefé, estuvo todo el año bajo contrato y espera que se ponga en marcha el nuevo proyecto. Sería un nuevo programa de entretenimientos (cuyo piloto habría grabado) “Game of Games” (Juego de juegos), con famosos, que se suponía iba a hacerlo Susana el año próximo. Según nos informamos, la diva quiere ir con el formato de “Got Talent”, que es un éxito en varios países del mundo, pero eso esperará hasta el segundo semestre de 2021, ya con la vacuna (esperemos) funcionando...

***

Esta semana en “ MasterChef Celebrity” se verá la tercera y última eliminación de Dolly Irigoyen, a quien el Turco García “bautizó” Bilardo. Antes de la salida de la o el próximo, estarán concursando diez en plena carrera, Claudia, el Polaco, Vicky, el Turco, Analía Franchín, Leticia Siciliani, Belu Lucius, Fede Bal, Boy Olmi y Sofía Pachano. Sale uno/una, quedan nueve. Y a partir del lunes próximo arranca el repechaje con todos los eliminados que serán siete en total, los conocidos, Moldavsky (se extraña), el Mono de Kapanga, Iliana, Rocío Marengo, Nacho Sureda y Patricia Sosa (más el del domingo) y al concurso protagónico se van a sumar dos más. O sea que serán once en carrera viendo cómo manejan las eliminaciones para llegar a fi n de enero de 2021.

***

El galán del momento en la tele es Hernán Drago, razón por la cual Guido no pierde oportunidad de cargarlo en “Bienvenidos a bordo”. El modelo, quien quebró su abstinencia sexual en un domicilio desconocido (vive con su ex, obvio ahí no), todavía no puede viajar a Bariloche. Y es que en el sur tiene una casa y debe pagar impuestos y cuentas atrasadas, pero por ahora no tiene el OK. Sucede que con el programa del prime time seguirán en principio hasta el 31 de enero de 2021. Están renovando en estos días el contrato.

***

Mañana y por primera vez desde la pandemia Dolores y Tomás Fonzi estarán juntos en “Cortá x Lozano”. La actriz, quien estaba para hacer la segunda parte de “Puerta 7”, se enteró de que Netfl ix decidió darla de baja, en tanto que su marido, Santiago Mitre, ya está con el guion de su próximo fi lme, “1985”, que produce Kenya, de Ricardo Darín. Por su parte, Tomás iba a debutar con “Gorda”, que se frustró, y sigue por streaming con “Y un día Nico se fue”. Tiene propuestas y habría que preguntarle cómo cocina, porque sabe cómo meter en el asador los pescados. Tomás es un buen pescador.

***

Muy agotado se lo ve a Boy Olmi, tras las largas horas de grabación en las cocinas de “MasterChef” en Martínez. El actor y su pareja, Carola Reyna, ya están planifi cando irse unos días a la casa que tienen en la costa atlántica, en cuanto tengan el OK. Los dos compartieron una experiencia streaming y les gustó, pero, ante la vuelta al teatro presencial, la idea es buscar una obra y, ¿por qué no?, trabajar juntos. La Reyna es muy amiga de Marcos Carnevale, quien conoce bastante del tema. Veremos en qué queda y si Boy se libera del reality.

***

Contento Flavio Mendoza con la apertura del Broadway, para la que invirtió mucho dinero en el protocolo sanitario y las refacciones, junto con el productor Alberto Raimundo. De hecho, es la sala que cuenta con las normas impuestas por IRAM por la pandemia. Con “Un estreno y un velorio”, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y Raúl Lavié se quedarán en Capital durante todo el verano, con el elenco, obvio. En las funciones que realizaron de viernes a domingo lograron buenos números de asistencia, lo que certifi ca que el público le está perdiendo el miedo a ir a las salas. Hay que reconocerle a Flavio la pelea que dio.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 7.1 puntos de promedio, El Trece, 5.9; TV Pública y Canal 9, 1.2; América,1.0, y Net Tv, 0.3. Lo más visto “Masterchef Celebrity”, 18.0; “PPT (Lanata)”, 11.1; Livin in América” y “Vivo para vos”, 1.1; “Documentales TV Pública”, 0.6, y “Lo mejor de editando tele”, 0.2. En la previa “Rapsodia bohemia”, 7.9; “Por el mundo”, 7.8; “Antes de mañana”, 1.3; “Ser esencial”, 0.7, y “Corea del Centro”, 0.3. El duelo Juana Viale, 6.3; versus “La peña de Morfi ”, 4.1. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 1.9; en América “Modo Selfi e”, 1.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.