Hay mucha expectativa con los próximos episodios de "El Hotel de los Famosos", que si bien en la versión original es de 80 capítulos, aquí se va a estirar hasta mediados de julio. Tal cual anticipamos, el jueves la productora Boxfish graba el final, cuando hay al menos tres favoritos y una favorita, que la jugó de callada, Lissa Vera. Si bien El Trece quiere temporada 2, será en el verano 2023, ya que ese horario va a quedar para "Canta conmigo ahora" de Marcelo Tinelli. En tanto, Diego Guebel se quedará con el predio de Cañuelas a grabar el formato para otros países. Por ahora es eso.

***

Simpática y feliz estuvo Carolina "Pampita" Ardohain para presentar la segunda temporada de "Siendo Pampita" que arranca mañana por Paramount+ con los primeros dos capítulos. Esta vez, además de la vida cotidiana de poco dormir (con tantos chicos de familia ensamblada) mostrarán los viajes y los hoteles que los hospedaron. Asegura que se ríe siempre, aunque esté enojada, que todos están pendientes de Anita, la bebé, y sus hermanos Benicio, Beltrán, Bautista. Al parecer resultó un éxito en la primera temporada, donde sí estuvieron los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suarez (la China blureada), Magnolia y Amancio en una celebración para Blanquita. Y como dijimos, el 15 "Pampita" que sacó línea de anteojos bastante lindos, se va de viaje.

***

Tal como viene anticipando esta sección, el regreso de Mirtha Legrand a El Trece se va alejando según pasan los meses. No hubo cercanía entre Nacho Viale y Pablo Codevilla, a pesar que la estrella más legendaria de la televisión no solo tiene excelente vínculo con Adrián Suar, sino que se quieren mucho. La situación es la que es. Juana Viale tampoco se preocupa en volver con el programa de su abuela los domingos, y la productora StoryLab busca otros números que no son los que están en las cuentas de El Trece. Que quiere fuerte a Mirtha los sábados.

***

Confirmado el estreno de Susana Giménez con "Piel de Judas" para el 15 de julio en el Enjoy, ya comienzan a movilizarse Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo, y David Masajnik, quienes arreglaron con la producción de RGB viajar a Punta del Este a fin de este mes. Esta vez se van quedar un poco más con los últimos ensayos, ya con la escenografía puesta y probando el vestuario. Luego, van a viajar los viernes por río, en el buque y se alojarán en el Enjoy las tres noches, viernes, sábado y domingo, y vuelven el lunes al alba. Susana no tiene ningún problema porque va y viene de La Mary y por el momento no viene un nuevo especial para Paramount. A full con el teatro.

***

El domingo en el teatro Picadero, vimos a Alejandra Darín, Mario Pasik y su pareja Ana Bilsky (quien era su astróloga), esperando en el bar el inicio de "Los Perros". En la previa pasó por el bar Gastón Cocciarale, quien protagoniza "Jauría" los domingos a las 16. Ahí nos contó su experiencia con De Niro en el Hotel Faena, en la única escena que le tocó grabar con la estrella, en inglés. Su personaje es el de un editor que va a publicar el libro de memorias del chef que hace Brandoni. Cocciarale, quien se lució en "ATAV 1", hasta el momento no lo han llamado para nada. Se ve que no estará.

***

Ayer fue el primer estreno con público invitado de Peter Lanzani en "Las cosas maravillosas" que producen Tomás Rottemberg y Bruno Pedemonti con dirección de Dalia Elnecavé. Estuvieron Mercedes Morán, su colega en El Reino 1 y 2, y Mercedes Scapola, ya que aprecian mucho al actor. Van a ir escalonando a los famosos, todos los de El Reino quieren ir, pero la sala tiene capacidad limitada y está claro que ya agotan las localidades. Lanzani es el más interesante de su generación. El ex ex re legal de Tini Stoessel.

***

Le resultó un negocio brillante a José María Muscari, y su socio Matías Napp, el ex de Flor Vigna, sacar elenco de "Sex: en gira y mantener el de CABA en Gorriti. Están facturando como en pandemia que fue cuando explotó "Sex" x streaming, mejor dicho en sitios que no cobraban internet. Ahora van a Montevideo en avión. Ginette Reynal, Valeria Archimó, Christian Sancho, y Celeste Muriega, y el resto del elenco en el micro de gira, ya que harán funciones en el Metro con entradas a 2,500 uruguayos, el 10, el 11 y el 12. Y después siguen por distintas ciudades de Uruguay, incluyendo sus viáticos y comidas, que son bien caras al cambio. Aún así, salen beneficiados.

***

Tras finalizar la serie "Entrelazados 2" para Disney, que ya tiene a Elena Roger como una de sus estrellas favoritas. De hecho es una de las tres protagonistas, junto a Carolina Domenech y Clara Alonso, que ya se viene una tercera temporada. Pero la Roger está ensayando el éxito "Piaf" que protagonizó en París, Londres, Madrid y en Buenos Aires, adonde vuelve al teatro Liceo el 28 de julio. La historia del "Ruiseñor de París" contará en el escenario con la Roger que deslumbró al mundo y le valió varios premios internacionales. Aquí va con producción de Adrián Suar y de Preludio, la productora de Paul Kirzner. La actriz-cantante, se puso de acuerdo con su pareja Mariano Torre para turnarse con los dos chicos Bahía y Risco.

***

Curiosidades del rating: un domingo inolvidable para Telefe que ganó todos los horarios y el día con 8,7 puntos de promedio, El Trece, 5,1, Canal 9, 1, América, 0,9, Tv Pública, 0,6, y Net TV, 0,2. Resultó un bombazo el debut de "La Voz", 17,5, triplicó a "El debate", 4,7, “Emparejados”, 1,1, “Crimen y misterio”, 0,9, y “La ciencia de las abuelas”, 0,2. Antes, la semifinal de "Masterchef Celebrity, la revancha", 13,1, "PPT", 8,8, "Opinión pública", 1, y documentales Tv Pública, 0,3. Tuvo para festejar Jey Mammon con "La Peña de Morfi", 7,1 con picos de 9, duplicando a El Trece. En América lo más visto "Secretos verdaderos", 1,4, y en Tv Pública “Suena tecnópolis”, 1,1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.