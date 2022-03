Todo lo que está sucediendo en “El Hotel de los Famosos” se verá en la pantalla de El Trece, porque el reality saca fuego mientras se graba y quieren sacarle jugo por la competencia con Telefe. Difícil es la situación de Pampita, pacifista en el medio de los escándalos, y poco efectivo el aporte de José María Muscari. Los conflictos siguen al rojo vivo, tanto el de Leo García, que si decide no volver cobrará el mes entero, como el caso de Silvina Luna, que hasta ahora no abandona, y lo de Lissa Vera, quien la tiene complicada con varios líos, pero la banca. Los 16 están bajo contrato con Boxfish. Y por supuesto que pueden irse de Cañuelas cuando les dé la gana, aunque nadie dejaría el sueldo en estos tiempos sin otra cosa. También la ligan Matilda Blanco y Kate Rodríguez, la panameña que se hizo famosa con Guido Kaczka, que se llevan fatal. Todo grabado y sin filtro.

***

El viernes pasado terminó de rodarse la película “Asfixiados”, con Leonardo Sbaraglia, Marco Antonio Caponi y Julieta Díaz, en Montevideo y antes en Punta del Este, en estas últimas dos semanas. Dirigida por Luciano Podcaminsky, es producida para Disney, y ya entra en la etapa de edición. Por lo demás, diremos que en Uruguay se seguirán rodando varios proyectos; de hecho, la segunda temporada de “Iosi, el espía arrepentido”, con Sebastián Borenzstein a cargo, comienza en breve.

***

Tal como anticipamos, la rehabilitación de Verónica Lozano llevará su buen tiempo para que recupere su movilidad al 100%. Por suerte, la compañía de su hija Antonia, de sus amigas íntimas y de su marido, Corcho, ayuda mucho. Esta tarde y por única vez “Vero” estará visitando -presencial- a su reemplazante Paula Chaves en “Cortá x Lozano” para dar detalles de cómo sigue su trabajo en el tema salud. Por el momento, Paula, contratada por Telefé, seguirá al frente y se hace cargo de sus hijos, por más que se le hace duro ir y venir desde Martínez.

***

Con el cambio de formato de “Sex” de cara a la gira por el interior del país, el elenco encabezado encabezado por Ginette Reynal y Cristian Sancho -acompañados por Valeria Archimo, Mario Guerci, Celeste Muriega, Nacho Sureda, entre otros-, dirigido por José María Muscari, está ensayando en una sala de Carlos Rottemberg. Ya no es con interacción, sino que el espectador lo ve desde la butaca, y arrancan con este nuevo formato en Semana Santa en el teatro Lido de Mar del Plata, también propiedad del empresario Rottemberg. Estarán desde el 14 hasta el 17 de abril. Más riesgo, pero los actores, a fijo.

***

Instalado en el hotel cinco estrellas del Abasto, Damián de Santo -quien, dicho sea de paso, no tiene vivienda en CABA (vendió sus propiedades)- le escapa al ruido de la ciudad. Extraña su tranquila existencia en Villa Giardino y habla con su mujer, Vanina, todos los días. Se va a quedar hasta después de la salida de “El primero de nosotros”. Al actor lo convocan muy seguido para ficciones y distintas participaciones especiales, que no acepta. No es de los que quieren apostar el 100% a la carrera y se le nota.

***

Curiosidades del rating: lo más destacado del lunes, “Telefé noticias”, 12.1 puntos de promedio, frente a “Telenoche”, 6.7; “Tele 9 Central”, 3.3; “América noticias”, 2.3; “Reperfi lar”, 0.5, y “TV Pública Noticias”, 0.1. Es que los informativos van creciendo, acorde a lo que está pasando con la guerra. Lo más visto, “MasterChef Celebrity”, 14.6; “Los 8 escalones”, 10.7; “Intratables”, 1.6; “Tele 9 al cierre”, 1.2; “El señor de los cielos”, 0,4 , y “Música argentina”, 0.1. Los duelos “Bendita”, 4.8, vs. “LAM”, 2.7, y “Flor de equipo”, 5.4, versus “Socios del espectáculo”, 3.8. Telefé va ganando marzo por distancia de 3.1 puntos, pero sin llegar a los dos dígitos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.