El Trece estuvo hábil en pasar la gala de eliminación de "El hotel de los famosos" para esta noche (no compite con MasterChef Celebrity 3", con quien viene perdiendo), y el debate para mañana en que estarán las dos eliminadas. No así Leo García, quien se fue por propia voluntad y enfrentado con más de un problema, no sólo con la producción sino también con participante que se peleó, entre otros malestares dentro del hotel. En cambio Militta Bora, más contenta porque su contrato, que firmó a conciencia y leyéndolo, le garantiza un mes de sueldo, a pesar de haber sido la primera en salir con sólo una semana adentro, quiere volver. El dinero es más que suficiente, también lo es para Kate Rodríguez, quien sería la segunda ya en salir. Y van quedando 14 en juego. Es de Boxfish.

***

Hasta el 11 de abril se van a quedar por la provincia de Córdoba Soledad "Solita" Silveyra y Verónica Llinás, en el inicio de la gira de "Dos locas de remate" por el interior. Solita se fue el miércoles para descansar unos días en una chacra cerca de la capital, ya que viene bastante cansada de la larga temporada en el Astral y los viajes a Mar del Plata. Mañana es la primera función, para lo cual ya están las entradas a la venta con buena respuesta. Tienen planificada la gira hasta agosto de este año, en que terminarán en Olavarría. Obvio que desde el 11 hasta el 21 de este mes van a poder reunirse con sus seres queridos.

***

Hay expectativa en las salas porteñas por Semana Santa, e incluso hay salas que agregan funciones. Se mantiene en el ránking oficial de Aadet en primer lugar "Inmaduros", verdadero fenómeno que llena las 5 funciones semanales (unos 5.000 espectadores ). Y luego del estreno el 25 en el Apolo, Roberto Moldavsky se ubicó segundo en la tabla, también con 5 funciones en una sala más chica. Y tercero "Los bonobos" con Lizy Tagliani, Peto Menahem, Osqui Guzmán y Campi en el Lola Membrives. Es la comedia que se mantiene arriba desde su estreno el 24 de enero del 2020, cerró por la pandemia y volvió ganadora. Lizy es un enorme atractivo de taquilla.

***

Feliz de la vida quedó el actor Marco Antonio Caponi por haber ganado el premio ACE en unipersonal con obra de su amigo también premiado Gonzalo Demaría. Caponi, que hace todo a pulmón, no pudo asistir porque estaba grabando la segunda temporada de "Iosi, el espía arrepentido" para Amazon con Ale Awada, y el chico protagonista Gustavo Bassani, dirigidos por Sebastián Borenzstein. El actor, a quien todos apuestan por su talento, sigue con su mujer Mónica Antonópulos buscando un proyecto en común.

***

Curiosidades del rating: el prime time del miércoles lideró la ficción "El primero de nosotros", 13.9 puntos de promedio; le siguió "Fugitiva", 13.4, y "MasterChef Celebrity", 13.1, venciendo cómodos a "Los 8 escalones", 9.6, y "El hotel de los famosos", 10.6. En esa franja "Intratables", 1.8; "La hora exacta", 1.3; "Moria es Moria", 0.9; e "Instalate", 0.7. Muy débil va "Telenoche", 6.7, perdedor contra "Telefé Noticias", 11.8; "Bendita", 4.2, y "LAM", 3.1. Los duelos "Flor de equipo", 6.0; "Socios del espectáculo", 4.6; "Cortá por Lozano", 7.7, versus otro programa de la misma productora, "Los 8 escalones", 5.2. El día lo ganó Telefé, 9.9; El Trece, 6.7; Canal 9, 2.5; América, 2.4; TV Pública, 0.4, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.