"El Hotel de los Famosos" superó la expectativas del público y de los propios realizadores del reality. Luego del pico de audiencia que dieron Sabrina Carballo y Chanchi Estévez, ex pareja que tuvo escándalo y salida del ex futbolista, que en términos de rating sumaron más que sus colegas de encierro, ya se está pensando en la segunda temporada del certamen.

La Pavada del Diario Crónica infirmó la noticia y sostuvo que el dueño del predio de Cañuelas, quien vive en Miami y tiene varias propiedades, está muy entusiasmado con volver a alquilarlo y se suma a la idea de la nueva temporada.

Es de imaginar que, luego de perder plata por la pandemia de coronavirus, ya que "El Hotel de los Famosos" estrenó las instalaciones, el propietario quiere irse y dejarlo alquilado.

Por su parte, en El Trece, tal es su costumbre, no confirman nada, ya que, de hacerlo, pasarían a retrasar otra vez a Marcelo Tinelli quien busca volver a la pantalla chica con un nuevo formato de canto. Al parecer ya lo encontró y será "All Together Now", aunque todavía tienen que buscarle el nombre para el público argentino.