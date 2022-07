Recién el viernes pasado en la productora Boxfish, Diego Guebel se puso a tirar nombres para la segunda temporada de "El hotel de los famosos" que se grabará en Cañuelas para El Trece, diciembre-enero de 2023. Necesitaban la confirmación de los jerarcas, La producción, vale aclararlo, no cerró ningún contrato aún (las cifras son 40% mayores que en la primera). Tienen interés en Daniela Cardone, Silvina Escudero, Camila Salazar (hermana de Luciana), Ivana Nadal, en principio; igual son 16. Están sorprendidos en la productora por la repercusión del reality, que tiene público joven, no televidente habitual de la tele abierta, porque sienten que se comenta mucho más que otros realities con más rating.

* * *

Un día al rojo vivo tendrá Marcelo Tinelli con la grabación de "Canta conmigo ahora", pues aún teniendo que ajustar detalles en el estudio de Don Torcuato lo primero que va a golpear al espectador es lo visual. El formato, original del la BBC, lo compró El Trece en dólares, obvio, y se paga mensual. Enorme inversión para la raquítica televisión local, que tiene atractivo, más allá del Puma y Cristian Castro (únicos dos internacionales) instalados en Pilar que van a ir y venir, los de LaFlia, Coti, Cande, El Tirri, Manuel Wirtz, el salido del reality Locho, la Bomba y demás, van a estar interesante los aportes del Jazán y los cantantes de ópera. Dicho esto, habrá que ver el rating, pero acá hay inversión millonaria. Sale el lunes 25 contra "La Voz".

* * *

Con la llegada de Wanda Nara a nuestro país, veremos qué sucede con China Suárez, ya de novia con Rusherking y estrella de Star+ (Disney), plataforma que le tiene en exclusiva, razón por la cual no estuvo con Marcelo Tinelli (pero si hay segunda, puede). Wanda viene contratada por Paramount+ para varios eventos, "Por el Mundial Qatar", donde viajará con Marley y Susana a seguir el Seleccionado, un reality familiar para la plataforma y, como contaremos luego, es jurado de "The Mask" o "El cantante enmascarado" con Natalia Oreiro. Casi seguro que habrá un nuevo episodio y que con Telefe de un lado, El Trece, del otro, hará lo suyo.

* * *

El productor Federico Levrino, a cargo de "El cantante enmascarado" que conducirá Natalia Oreiro, y que comienza a grabarse en agosto -sale en octubre junto con "GH"-, hace grandes esfuerzos y vigila para que no se filtren los nombres de los participantes. Está claro que parte del programa es la incógnita. La Oreiro hará las fotos la semana del 25 (última de julio), y luego el jurado que hasta el momento serían tres, Wanda Nara, Karina la Princesita, y un tercero/a. Y los que mencionamos, Nicolás Vázquez, Fátima Florez y Roberto Moldavsky estarán irreconocibles con las máscaras que están armando en la producción, y los disfraces, en tanto, calculan más de una docena para los partis. La idea es que vaya durante 6 semanas (una por semana) e irán viendo las reglas y poner el botón del público para votar ganador o perdedor.

* * *

Contabilizaron 112 participantes en las audiciones ciegas de "La Voz", para que arranquen las batallas. En esta etapa del extraordinario reality internacional (nominado a los Emmy) apoyan los co-coachs, Palito Ortega (Montaner), Alex Ubago (Lali), Karina la Princesita (la Sole), y Manuel Turizo (Mau y Riky) que van a interactuar en el piso. Les tocan 14 batallas por equipo (van en pareja, o sea, son 28) y se verán de a 4 parejas por programa. Los jurados tienen permitidos dos "robos legales", por decirlo de alguna forma, y varios de esos robos van a sorprender. La participante del team de Mau y Ricky, Margarita Bullrich, es el plato fuerte de los hijos de Ricardo que lo están guardando. Con táctica, aún no la veremos.

* * *

Mucha emoción se vivió en el estreno de "Piel de Judas" en el Enjoy de Punta del Este con el protagónico de Susana, quien recibió una ovación al llegar al escenario y fue tremendo en el saludo final. Todo salió perfecto, con la asistencia de Alberto Negrín, y elenco: Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik, quienes hicieron reír y el público, en una sala colmada, disfrutó. Estaba Teté Coustarot, quien pasa unos días en La Mary con Susana, igual que su vestuarista Marcela Amado. La semana próxima harán función el jueves 21, cambiando por el domingo, por las vacaciones de invierno.

* * *

El escándalo entre Pepe Cibrián y su pareja Nahuel y Georgina Barbarossa no parece tener final. El director-creador y autor de "Drácula" tuvo que viajar a Montevideo a promocionar la comedia musical, en virtud de que su socio -no amigo- Ángel Mahler sigue en Miami. Fue en la vecina orilla donde se enteró de los dichos de Georgina, le contaron que la ofendida ahora era la conductora, ante lo cual no sólo Pepito montó en cólera, sino también su joven pareja. El conflicto ya tiene una escalada mayor al del presidente y su vice. De guerra.

* * *

Ya con el apuro por empezar a cerrar las publicidades de los dos tanques que están preparando en Telefe, "Gran Hermano" y "El cantante enmascarado ("The Mask") se realizó gran evento en salón de Martínez. Bajo la conducción de Santiago del Moro, recién llegado de la radio y de hacer las fotos para una marca importante, se la pasó bien y los anunciantes respondieron. Aprovecharon para mostrar la casa de "GH" a la que le pusieron ritmo, más allá de que el clima no ayuda a construir como para que esté en el aire en octubre. Obvio que ya están eligiendo los "partis".

* * *

Curiosidades del rating: los programas más vistos de cada canal este sábado, "PH (Podemos hablar)", 8.4 puntos de promedio; "El mundo del espectáculo", 7.4; "Implacables", 2.8; "Secretos verdaderos" (Susana Giménez), 2.1; "Aguante el cine", 0.5; "Gloria y escándalo", 0.5; Bravo TV "La venganza de Ana", 0.2. A la mañana "Casados con hijos", 3.3, ganó en todas sus horas; luego "Ariel en su salsa", 6.1, ganador, y "Los Simpson" 6.7, enfrentaron a "Cine 13", 6.8, 6.3, 6.2. Sobre el final después de la medianoche "Resto del mundo", 4.8; "El gran bartender", 4.4; "Comer para creer", 1.1, y "Chicas guapas", 0.7. Como se puede observar, los números son bajos, más allá de que el share de "Pasapalabra famosos" haya sido casi del 40%. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.