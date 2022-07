En El Trece quieren estirar un poco el final de “El Hotel de los Famosos” generando más expectativa con el último duelo entre Alex Caniggia, quien jugó infiltrado, y Martín Salwe, a quien pocos quieren, pero llegó hasta ahí. Querrían pasarlo al menos una semana más, de modo de quedar cerca de la salida de Marcelo Tinelli con “Canta conmigo ahora”, que va progresando pero nadie te jura que estará listo para el lunes 25 de julio, que es la fecha que esperan Adrián Suar y Pablo Codevilla.

***

Tal como anticipamos, Ricardo Montaner viajó a España, aprovechando el parate de “La Voz” hasta el 25 de julio, para ver a los más peques, sus nietos, en especial a Índigo, la beba de Evaluna Montaner y Camilo, a quien no muestran nunca porque tienen contrato de exclusividad con Star+. Lo curioso es que siendo un hombre millonario, con un cachet que sólo Paramount+ puede pagar, les lleva regalos de “La Voz” que son del merchandising del reality. Sus dos hijos Mau y Ricky se fueron con sus respectivas esposas a Miami, donde tienen su asentamiento.

.

***

Con todo el elenco de “Piel de Judas” en Punta del Este, Susana empezó con los ensayos y pasadas generales antes del estreno el 15 de julio. La venta de entradas supera las expectativas que tenían (y en dólares, de 60 a 100); de hecho, sumaron una función el jueves 21. Por su parte, tanto Grimau como Julieta Nair Calvo quedaron asombrados por cómo quedó el salón en el Enjoy con la nueva escenografía. La vestuarista de Su, Marcela, vive en La Mary mientras va acondicionando el vestuario, que gracias a que “Su” está mucho más “flaquita” le entra todo. Vale decir que Susana, gran amiga y admiradora de Mirtha, estuvo hablando con ella por WhatsApp. No sería de extrañar que Telefé entre a jugar para la Chiqui.

***

Un año a pleno el de Guido Kaczka, manejando no sólo las dos emisiones de “Los 8 escalones”, ya que está encima de todo, sino también la de Laurita Fernández, ahora con los ensayos de “El método Gronholm”, en “Bienvenidos a bordo”. Su mujer Soledad ya le anticipó que quiere vacacionar en la casa del barrio privado del club de Solanas (Golf), que apenas pudieron disfrutar. Se supone que irían todos, la tercera semana de julio. Pero antes va a dejar todo acá medianamente resuelto. Y esperan que no esté pegado al celular en su casa frente al lago con todos los lujos. Es espectacular.

***

Desde hace años Miguel Angel Solá vive en España, de donde son sus dos ex esposas, Blanca Oteiza, madre de María Luz y Cayetana, y Paula Cancio, con quien tuvo a Adriana. El gran actor, producido por Ana Belén Beas, sigue con la obra “Doble o nada” que protagoniza con su joven ex mujer. Al parecer mantienen un muy buen vínculo, pero ya no viven juntos, Solá se instaló en un departamento cerca del centro de Madrid y de la casa de Cancio, mientras proyecta nueva obra “Palabras prestadas” de Manuel y Sofía González Gil para febrero del 2023.

* * *

El joven actor Balthazar Murillo, que la rompió en la serie “Apache” (vida y obra de Carlos Tevez), y fue parte de “La 1-15/18”, es el elegido para la nueva “Sé tú mismo” para Disney (Star+) coproducida con Alejandro Caceta (ex Incaa) y Fernando Blanco (ex socio de Polka). Protagonizan tres actrices mexicanas y luego completa el elenco con actores y actrices locales. Eso está pasando, por eso hay tanto cambio de representante entre los artistas. El trabajo está en las plataformas, y no hay para todos.

***

Esta sección dialogó con el director José María Muscari, quien venía de nadar en una pileta en Mérida junto a Moria Casán y su novio Fernando Galmarini. Hoy es el debut de “Julio César” en el festival, que acaparó la atención de los medios y tiene más de 4.500 entradas vendidas. Tras el debut el elenco regresa a nuestro país el martes próximo y Moria con su novio van a Madrid hasta el 17. Luego vuelve y retoman la obra en Mataderos, siempre dependiendo del Complejo Teatral de Buenos Aires. Moria se va a dividir entre “Julio César” y “Brujas”.

***

Mientras se ve un gran repunte en “Art” (les va muy bien) en el MultiTabarís con Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena, los actores siguen con otros trabajos. Es el caso de Amigorena con “Limbo” junto a Clara Lago y Benjamín Vicuña, en tanto piensan seguir con la obra (¿Mar del Plata?). Descubrimos en el Boletín de Marcas que Mike Amigorena (cuyo nombre en su DNI figura como Ricardo Luis Amigorena) presentó solicitudes para registrar las marcas “Mike Amigorena” y “Mik3 Amigorena” (con un número 3 en lugar de la letra “E”) para vinos. Como Amigorena es nacido en Maipú (Mendoza), una región vitivinícola, allí pasó su infancia y adolescencia, es muy probable que algún día, como De Niro y Francis Ford Coppola, tenga su bodega propia.

* * *

Ya tiene en venta 6 funciones entre hoy y el domingo el éxito “Sex” en Gorriti Art, con 3 funciones el sábado, increíble. Encabeza Diego Ramos, Virginia Gallardo en lugar de Noelia Marzol, Romina Richi, Felipe Colombo y Adabel Guerrero con entradas desde $1.700 y mesa vip para dos personas $8.000. Esa es la razón por la cual nadie deja el lugarcito y la Marzol vuelve en breve. Facturan como pocos en estos tiempos, son parte de los privilegiados a los que les va muy bien. Los productores descorchan champagne, sumando que además el elenco de gira con Ginette Reynal y Christian Sancho la rompió en Uruguay, y va a La Plata y Rosario, otra vez.

***

Curiosidades del rating: Telefé ganó el miércoles con 9 puntos de promedio, superando al Trece en 1,4 puntos, mientras América, 2.7, venció a Canal 9, 2.5; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.2. Lo más visto, “Fugitiva”, 11.4; “El hotel de los famosos”, 10.7; “LPA”, 2.3; “La hora exacta”, 1.2; “El señor de los cielos”, 0.4, y “Legado Badía”, 0.3. Los duelos, “A la Barbarossa”, 5.3, vs. “Nosotros a la mañana”, 3.5; “Es por ahí”, 1.8; “¡Qué mañana!”, 1.7, y “Mañanas públicas”, 0.4. Y cabeza a cabeza “LAM”, 3.7, frente a “Bendita”, 4.0, siendo “LAM” lo más visto en América. El total de cables de deportes arrasó con el partido Copa Libertadores River-Vélez, 14.4 puntos en el prime time. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.