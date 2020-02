Un fin de semana familiar en su casa de Pinamar pasaron Marley y Mirko, acompañados por la mamá y el hermano del conductor. En cuanto a los planes laborales, es probable que “El muro infernal” se extienda un poco más, en virtud de los cambios que están obligados a hacer en “Por el mundo”. Sucede que, con el alarma mundial del coronavirus, tendrán que ver cuál será el itinerario posible para el programa. Estudian a fondo el asunto, ya que, de más está decirlo, es muy peligroso ir a países que tienen el contagio. Por ahora, Oriente no será el destino. Por lo demás, Marley a fin de año saldrá con “La Voz”, el otro reality exitoso para Telefé. Hoja de ruta.

***

El éxito de la temporada, “Kinky Boots”, primera en recaudaciones en el teatro Atlas del doctor Julio Gallo, seguirá en cartel todo el año, y más. Todo hace pensar que están en suceso. En tanto, y dada la exigencia de los cambios de vestuario para Martín Bossi, la diseñadora Verónica de la Canal (“Corte y confección”) está haciendo otro paralelo, por si se le rompen los cierres de los vestidos que luce el actor-imitador. O sea, la producción le encomendó esta tarea, al ver que en el final le costaba a Bossi cerrar bien el diseño del último cuadro musical. Están más que satisfechos con la respuesta del público, ante el cambio de rubro de Martín Bossi y el enorme riesgo de la apuesta que dirige Ricky Pashkus. Como es de imaginar, Fer Dente y Sofi Morandi, felices.

***

Al parecer, el abogado de Antonio Gasalla, el doctor Miguel Ángel Pierri, llegó a un acuerdo económico con el productor Guillermo Marín. Lo hizo tras consultar al genial actor, quien le dio el OK. De esta forma, se evita cualquier complicación, mientras Gasalla continúa haciéndose los estudios, ahora en el Instituto del Diagnóstico, más cerca de su casa. Ya se mandó a buscar las cosas que tenía en el camarín del Radio City, donde va a recalar “Sex”, el éxito de José María Muscari, dicen que a partir del 11 de febrero. Habrá que ver cuántos del elenco van a ser de la partida. Es una forma de no perder toda la temporada, aunque habrá que ver los costos.

***

Tras grabar su último video de la canción “Luna llena” con sensual vestido que elogiaron sus seguidores en las redes, Oriana Sabatini se vuelve a Europa. Pasó muchos días con su familia, Cathy, Ova y Tiziana, a quienes confesó sus ganas de ser mamá y formar una familia con su enamorado, Paulo Dybala. En el Viejo Continente decidirán si se van juntos de vacaciones cuando tenga licencia, y diremos que, confirmando todo lo dicho por esta sección, de cara al “Bailando 2020”, por el momento está más cerca del “no” que del sí. Pero siempre la pueden convencer con “buenos argumentos”... Veremos.

***

Tal y como anticipamos, a mediados de mes Moria tiene que volver a negociar con América su contrato para “Incorrectas”. La emisora quiere que continúe, pero tendrán que discutir el 52% de infl ación que dejó el “regalito de despedida” de Macri en el gobierno. Las “vayainas” también negociarán, y algunas arreglarán, aunque, dada la debilidad del caudal económico, irán menos días a la semana. En tanto, Moria estrena con Nacha esta semana en el MultiTabarís, ambas con un seguro alto con la producción de Javier Faroni, la obra “La gran depresión”. Reflejos de la realidad.

***

Con los números de rating en la mano, en El Trece ya están evaluando una próxima tira. Lo querían a Nicolás Vázquez al frente de un elenco para la nueva ficción, pero el actor mantendrá en gira “Una semana nada más”, que se despide el 19 de abril en El Nacional. Vázquez es coproductor de la obra que protagoniza con Flor Vigna y Benjamín Rojas, y el productor ejecutivo Edgardo Alba está arreglando las fechas que comienzan en mayo. Estarán primero en Rosario, Córdoba y otras varias ciudades del interior. Luego siguen por el exterior, en Uruguay, Paraguay, Chile e Israel. Así, buscan en Pol-ka nueva idea en el caso de que el rating de “Separadas” no suba.

***

Primeros en la taquilla en Carlos Paz con “Atrapados en el museo”, la productora Dabope (Prada-Hoppe-Corbo) está armando la gira por el interior cuando terminen en la Villa. Quieren probar suerte en las vacaciones de invierno en Buenos Aires y, antes, en el interior, con el elenco que encabezan Peter Alfonso y Julieta Prandi. Los productores del “Bailando 2020” siguen tratando de convencer a Mica Viciconte para que concurse junto con su pareja, Fabián Cubero, pero la negativa de la modelo-conductoraactriz se mantiene y el ex jugador de fútbol obedece a su novia, que no tiene la menor gana de provocar a la ex de este, Nicole Neumann.

***

Mientras Valeria Lynch disfruta con su nuevo amor, el líder de “Attaque 77”, Mariano Martínez, en románticas vacaciones, su ex (separado de hecho, sin divorcio) Cau Bornes se quedará unos días con su hija, Tais. Hasta ahora no hubo una conversación formal entre los ex esposos acerca del tema económico. La casa de San Isidro queda fuera de la discusión desde que, en 2011, la Lynch la escriturara a nombre de ella y sus dos hijos. El brasileño mantiene un perfil bajo y quiere arreglar sin abogados de por medio, en una charla amable. De hecho, lo convocaron de varios programas y se negó. Habrá más novedades.

*** Cuando finalice en marzo en el Multiteatro la última y breve temporada de “Toc Toc” -la comedia que más espectadores reunió en diez temporadas consecutivas y que está poniéndose en Israel ahora-, quedará la sala libre un mes hasta el estreno de “La fuerza del cariño”. Se va confirmando el elenco encabezado por Soledad Silveyra y Mercedes Funes, acompañadas por Miguel Ángel Rodríguez. La adaptación y la dirección son de Corina Fiorillo, su primer trabajo desde la pelea con Nacha Guevara. La idea, si todo sale bien, es estrenar el 8 de abril y la expectativa es alta. Mercedes Funes, después de “ATAV”, es una de las actrices más solicitadas. Van por ese camino.

*** Curiosidades del rating: un sábado en que el encendido está en baja, lo ganó Telefé, 5.2 puntos de promedio, El Trece, 3.5; América, 1.9; Canal 9,1; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.5. Lo más visto fue “Divina comida”, 7.1; “El mundo del espectáculo”, 2.9; “Sandro en América”, 2.1; “Festival País”, 1.7; “Instantes de vida”, 1.3, y “El patrón del mal”, 0.6. El primer día de febrero la mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 1.4, en América “Secretos verdaderos (exclusivo Lía Crucet)”, 2.3, y en El Trece la película “Los Fockers, la familia”, 4.5. En la lista de los top ten, tres son de Telefé y siete,, de El Trece (todas películas). El total de la TV Paga se quedó con la jornada por 13.1, contra 12.5 de la TV abierta. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.