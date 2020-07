Mientras su papá Ricardo Darín sigue trabajando junto a Manu Ginóbili, Gabriela Sabatini y Javier Mascherano, entre otros, para “Seamos uno” y ayudar a un millón de familias carenciadas, su hijo Chino volvió a España. Lo hizo con su novia Úrsula Corberó, quien en breve debería arrancar con la nueva temporada de “La casa de papel”. El actor, por Zoom, sigue al tanto de las movidas de sus colegas para atraer a las plataformas que vengan a invertir en nuestro país. Chino podrá hacer alguna publicidad allá, y tiene que regresar en septiembre. Si todo sale más o menos bien debería retomar “El reino”, que quedó inconclusa por la pandemia, dirigida por Marcelo Piñeyro y junto a Nancy Dupláa, Mercedes Morán, Diego Peretti, Peter Lanzani, Joaquín Furriel y gran elenco. La fecha prevista sujeta a cambio es mediados de septiembre.

***

Tiene muy claro Canal 9 cómo proteger a sus figuras y empleados del coronavirus. De hecho, no bien comenzó la pandemia no permitió que ninguno de sus conductores mayores de 60 años fueran a la emisora y de ahí que salen por Skype, Zoom o videollamada. Ahora se suma otra restricción sanitaria y es que si sus artistas van a participar de un ciclo en otra emisora, tienen que guardar aislamiento por 14 días. Así les pasó a Mica Viciconte y a José María Muscari, por ejemplo, para que estén con Magaldi en el programa. Es una disposición general e involucra a todes. Veremos qué sucede con Noelia Marzol, quien el domingo pasado estuvo con Marley y es parte de “Todo puede pasar”, con Nico Occhiato.

***

Pese a que Lali Espósito pudo viajar a España en un vuelo de repatriados gracias a que tenía su contrato de trabajo con Netflix, que movió toda la papelería, no lo está pudiendo lograr su colega Azul Fernández. La actriz, que está convocada para grabar “Merlí Spere Aude” junto al actor español Carlos Cuevas, y tiene todos los pedidos de trabajo en regla, no puede conseguir que le den el ok. Aseguran que es un tema de fuerza mayor, pero la visa de trabajo ya está tramitada. Hubo una ayuda de la Cancillería argentina, pero no se pudo. Ojalá que se arregle y viaje el mes que viene, ya que un trabajo hoy es lo más importante, después de la salud, claro.

***

En Telefé mantienen su programación en modo remoto con sus conductores, salvo cuando se graban en otras productoras, como es el caso de “PH (Podemos hablar)”. En la medianoche del sábado, ya grabado “El gran bartender”, estará de invitada Mariana Genesio, una de sus figuras de la futura “Pequeña Victoria”. En tanto, el domingo en “La peña de Morfi”, Gerardo Rozín, dicho sea de paso, socio de Claudio Belocopitt, va a festejar el Día del Amigo con los rosarinos Juan Carlos Baglietto y Lito VItale. Y el plato fuerte es Tini Stoessel, que va a cantar su nuevo hit. Van por ahí, y con Jesica Cirio.

***

Está grabando en las islas Canarias Darío Grandinetti la segunda temporada de la serie “Hierro” que produce MoviStar y junto a la actriz española Candela Peña. Ha sido justo en el momento en que las islas, que estaban libres de Covid-19, registraran el primer caso de una mujer que ya fue aislada. Antes del inicio de las grabaciones, todo el elenco y el equipo técnico fue testeado y alojado juntos en “burbujas” en distintos hoteles. Como es de imaginar, ahora los protocolos son mucho más rigurosos y se harán más testeos, hasta finales de agosto, que es cuando termina el trabajo. Habrá que ir acostumbrándose a la nueva normalidad.

***

Los productores ya se están acostumbrando -o haciendo a la ideaa sumarle un 30% del protocolo sanitario a los gastos de las producciones. Más caras las televisivas, por más que las teatrales tienen que contemplar al público y tener barbijos y alcohol en gel en cantidad. Viene a cuento de que se supone que en octubre estarían comenzando a abrir las salas teatrales, ya con un aforo del 75% de la sala, lo que no da para estrenos, pero sí para regresos de obras. Como por ejemplo “Hello Dolly” con Karina K, quien nunca pudo actuar. Verán ahí cómo se manejan con Antonio Grimau, que es parte de la población de mayor riesgo. Irían al Opera.

***

Así como hay quienes especulan con la pandemia, otros ayudan. Tal el caso de La Plaza y Pablo Kompel, que a través de la página web presentan distintos espectáculos en forma gratuita. Mañana a las 23.59 podrán disfrutar, con Sebastián Wainraich, Peto Menahem, Dan Breitman y el recordado Martín Rocco, del espectáculo “Cómico Stand Up”, y Dalia Gutmann con una de sus rutinas de stand up más divertidas. Claro que cada espectador podrá hacer una donación a beneficio de la Fundación Sí en el vínculo directo desde laplazaonline. Es lo mínimo frente a esta peste universal.

***

Con fecha de lunes 27 de julio estaría arrancando “Cantando por un sueño” a las 22.30 en la pantalla del Trece. Será un gran duelo con la ficción de Telefé que en el ciclo “30 años juntos” dejó la comedia “Educando a Nina”, que el miércoles llegó a los casi 9 puntos de promedio. Con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández en un regreso a la productora de Marcelo Tinelli muy comentado, están buscando alguna sorpresa para el día de salida. Más allá de las 20 parejas confirmadas que ya están ensayando por Zoom. Podría ser que convenzan a Cande Molfese o a Rodrigo Guirao Díaz, quien no agarró viaje. O tal vez haga la apertura “tranqui” Lelé Tinelli, ya que Juanita no estará en el reality.

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé, 9.1 puntos de promedio, con ventaja de 3.3 puntos sobre El Trece, 5.8; Canal 9, 2.8; América, 2.4, Net TV, 0.6 Pública, 0.5. Lo más visto: “Jesús”, 12.3; “Bienvenidos a bordo”, 7.8; “Intratables”, 3.0; “Mejor de noche”, 2.0; “La viuda negra”, 0.6, y “En terapia”, 0.5. Luego, “Educando a Nina”, 8.9; “ATAV”, 3.7; “Animales sueltos”, 2.8; “Nada personal”, 1.8; “Editando tele”, 1.1, y “Doce casas”, 0.5. A la tarde, “Cortá por Lozano, 7.3; “Corte y confección”, 4.7: “Intrusos”, 2.5; “Hay que ver”, 1.9, y “ Cocineros argentinos”, 0.9. En tanto, el segundo programa de mayor audiencia fue “¿Y tú quien eres?”, 11.8, cómodo ganador frente a “El gran premio de la cocina”, 6.7, el mismo rating que obtuvo “Mamushka”. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.