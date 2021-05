Tal como había anticipado esta sección, Guido Kazcka aceptó sin quejas que le desdoblen el programa Bienvenidos bordo”, o sea, 18.30 y a en El Trece. Irá dependiendo de cuándo ponga el punto fi nal Marcelo Tinelli a “La Academia”. Eso sí, van a compartir a Rodrigo Vagoneta, que estará los viernes en “Politichef” y los demás días, con Guido. En tanto, perdieron a Mario Guerci , quien ayer se despidió de “Corte y confección”, a Juli Puente y a Barby Franco, todos con Marcelo. Igual, todo bien. En la tabla de posiciones de “Bienvenidos” sigue arriba Hernán Drago y segundo, el carpintero Nahuel López Matheu, quien desplazó en popularidad a Mica Viciconte, tanto que el carpintero está todos los días, ya con contrato. La pegó fuerte.

***

Muy contentos están Julián Weich y Carolina Papaleo con el resultado del programa “Vivo para vos”, que este domingo fue lo más visto de la emisora con emotivo homenaje a Arturo Puig. Por lo demás, en LaFlia están trabajando en un reality de talentos bajo la conducción de José María Listorti, que irá de lunes a viernes, y el sábado, la gala de definición. De ahí que Weich y la Papaleo van a ir los sábados y domingos de 20 a 22. Lo de Listorti es parte de la negociación entre la emisora y la productora de Tinelli, que venía pidiendo cambios en “Hay que ver”. Ese es el camino.

***

Como en el truco, en “MasterChef Celebrity” van midiendo las cartas de cara a “ShowMatch, La Academia”. principio, el fi nal de esta segunda temporada sería el 20 de junio, mientras se programa la tercera para grabar en septiembre, siempre con Boxfi sh. Puede cambiar, claro. Quedan jugando hoy en la torre de waffles, cuatro de los nueve concursantes, que son Gastón, La Chepi, Claudia, y María O’Donnell. El desafío es cocinar cinco torres de waffles en 60 minutos y el ganador del benefi cio decidirá cuántos dulces, cuántos salados o mezcla. El jurado, contando los minutos, sobre todo, Donato de Santis, que se quiere ir a Italia lo antes posible. Y los otros dos, además, tiene que grabar el reality para la productora que los tiene contratados. Van por ahí.

***

Tras la salida a toda marcha con cambio de horario anoche Trece, Marcelo Tinelli quedó feliz y eufórico por haber regresado a la televisión. Sabe mucho de timing televisivo, razón por la cual evaluará si el programa de “ShowMatch, La Academia” graba una parte o va en vivo. Pueden hacerlo porque la televisión es esencial. Por lo demás, será la presentación oficial de un jurado renovado: Jimena Barón, Guillermina Valdes -en reemplazo de De Brito-, Carolina “Pampita” Ardohain y Hernán Piquín. Es obvio que con Piquín en la silla no habrá paz duradera. Abren la pista con el ritmo “Cubo al cuadrado” Julieta Nair Calvo y su bailarín, Gonzalo, y muchos quieren a Cachete Sierra, pero aún no le dan el OK. Es que no. Una pena, porque la gente lo quiere ver bailar. Ya lo oyeron.

***

Se está grabando en Montevideo segunda temporada de presidente”, esta vez dedicado a Joao Havelange, siempre dirigido por Armando Bo (nieto) y con la producción de Amazon, que contrata los servicios de producción de Kapow. Lo interesante, más allá del formato, es que en este elenco solo hay dos actores argentinos, Fabio Aste, quien hizo el cura villero en “Riviera”, y Federico Salles. Al parecer, contrataron muchos actores uruguayos y brasileños dispuestos a quedarse en Montevideo lo que haga falta. Y por escasos dinerillos: no fueron muy generosos con los cachets.

***

Por suerte, y gracias a los cuidados, Sandra Mihanovich va mejorando día a día del covid, mientras a su esposa, Marita, ya le dieron el epidemiológico. Las dos estaban vacunadas con primeras dosis, de manera que transitaron la enfermedad con síntomas leves, gracias a Dios. El ánimo de las dos ayudó mucho a la recuperación en pleno aislamiento, pero ya están superándolo. Es para tener en cuenta aquellos que creen que con la vacuna alcanza. Cualquier descuido el covid lo usa y se te mete.

***

Suspendido y sin fecha de salida “El club de las divorciadas”, que va a conducir Laurita Fernández, luego del rechazo de plano de los capos de la emisora. La bailarinaactriz devenida conductora ya había promocionado el reality en varias notas televisivas y gráfi cas, hasta que llegó el parate. Sucede que quieren modifi car el contenido para que no resulte un bajón en medio de esta pandemia. Eso sí, mantienen la página de El Trece convocando al casting, y a Alessandra Rampolla y a Gabriel Cartañá en el panel especializado en sexo y psicología. Irán testeando hasta que los convenza el programa. Hacen bien en vigilar y modifi car la pantalla.

***

Confirmado el evento “Iberseries Platino industria” que reunirá a productores, gerentes de plataformas, cadenas televisión y creadores de audiovisual, cine y series en España, desde el 27 de septiembre hasta el 1º de octubre. La idea es generar sinergia entre la industria audiovisual turística, y ese es el motivo de elegir para inaugurarlo el día mundial del turismo. El presidente de Egeda y del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, es el encargado de esta realización con invitados de distintos países, por supuesto, teniendo en cuenta la pandemia para poder viajar.

***

Curiosidades del rating: el prime time del domingo lo ganó Telefé con superventaja: 16.1 puntos de promedio; El Trece, 5.6; América, 2.3; Canal 9, 1.4; la TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.2. Lo más visto la gala de “MasterChef Celebrity”, 20.8; “El mundo del espectáculo”, 4.0; “Debo decir”, “Fuego amigo”, Atardeceres en tecno”, 0.4; “Lo mejor de editando tele”, 0.2. El duelo Juanita Viale, 6.4, versus “La Peña de Morfi ”, 5.4; luego, “Me gusta el domingo”, 1.3; “Especiales América”, 0.8; “Cocineros argentinos”, 0.4; y “Lo mejor de Pampita”, 0.1. El segundo programa en el día, “Trato hecho”, con Lizy y Moldavsky, 14.1. En lo que va del mes de mayo, Telefé tiene una ventaja de 3.7, sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.